Kurzer aber heftiger Streit zwischen Amstutz und Martullo

Mitten in der Spardebatte im Nationalrat wurde es am Dienstag, kurz vor 11 Uhr, in den ­Reihen der SVP plötzlich ungewöhnlich laut. Zuhinterst – dort, wo die ­Parteichefs sitzen – verfinsterten sich die Mienen, und es fielen böse Worte. Vor allem Fraktionschef Adrian Amstutz (BE) ärgerte sich ganz erheblich und liess seinem Unverständnis in gut verständlicher, aber nicht zitierfähiger Wortwahl freien Lauf.

Was war passiert? Soeben hatte die SVP eine wichtige Abstimmung verloren. Gemeinsam mit der FDP, mit der die SVP im Nationalrat eigentlich eine Mehrheit hat, wollte man bei der internationalen Entwicklungs­zusammenarbeit zusätzliche Kürzungen durchsetzen. Am Ende fehlten dann aber ein paar Stimmen. Die Abstimmung ging mit 94 gegen 89 verloren. Mit ein Grund waren sechs Absenzen in den Reihen von SVP und FDP.

Am meisten erzürnte Amstutz, dass bei der SVP Magdalena Martullo (ZH) sowie Jean-François Rime (FR) fehlten, weil sie gerade an einer Medienkonferenz für die Unternehmenssteuerreform III (USR III) auftraten. Organisiert hatte diese Konferenz die FDP.

Höflich formuliert trieb Amstutz die Frage um, wie die FDP dazu kam, während der Sitzungszeit des Nationalrats eine Medienkonferenz anzusetzen. Brauchen ihre Planer Entwicklungshilfe?

Als Rime und Martullo zurückkehrten, entlud sich direkt vor der Pressetribüne ein kurzes, aber heftiges parteiinternes Streitgespräch, wobei die Vehemenz durchaus bilateral war. Man darf festhalten, dass man in der SVP auch intern mit offenem Visier kämpft.

Amstutz’ Vize Thomas Aeschi (ZG) versuchte noch, eine Ab­stimmungswiederholung zu erreichen. Doch davon wollte die Mehrheit des Rats nichts wissen, sogar einige Freisinnige lehnten ab. SP-Fraktionschef Roger Nordmann (VD) fand den Antrag der SVP geradezu unwürdig. Frei übersetzt: Wenn SVP und FDP den Terminkalender nicht im Griff haben, ist das ihr Problem.

Unglaublich: @SVPch will eine Abstimmung wiederholen, weil sie vorher an einer Pressekonferenz war... — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) 29. November 2016

Aber vielleicht waren die FDP-Strategen gar nicht so unklug, wie gewisse SVP-Exponenten meinten. Im Gegenteil, vielleicht waren sie sogar geradezu raffiniert. Denn an ihrer Medien­konferenz nahmen insgesamt sechs Nationalräte teil, wovon drei aus dem Mittelager stammten (CVP, GLP, BDP), das die Kürzungen bei der Entwicklungshilfe sowieso ablehnte.

Sprich: In Sachen Entwicklungshilfe war die Medienkonferenz abstimmungsmathematisch ein Nullsummenspiel.

Wie das in Sachen Steuer­reform aussieht, zeigt sich bei der Volksabstimmung am 12. Februar 2017. (Berner Zeitung)