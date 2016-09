Kosmetik allein genügt in der Zuwanderungsfrage nicht

Kaum hat sich im Bundeshaus der Pulverdampf im Kampf um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) etwas verzogen, platzt die nächste Bombe: Das Tessin hat am Wochenende an der Urne deutlich die Einführung eines kantonalen Inländervorrangs beschlossen.

Im klaren Volksverdikt dürfte eine gehörige Portion Frust stecken – eine direkte Reaktion auf den Entscheid des Nationalrats von letzter Woche, die MEI nicht umzusetzen: Weder wagte es die grosse Kammer, die EU mit einem griffigen Gesetz herauszufordern, noch brachte sie den Mut dazu auf, das Volk über eine gleichzeitige Anpassung der Bundesverfassung abstimmen zu lassen.

Im Tessin, das die MEI 2014 so deutlich annahm wie kein anderer Kanton, ist dieses Durchmogeln des Nationalrats gar nicht gut angekommen. Nun schütteln die Tessiner die Faust Richtung Bundesbern: «Wenn ihr nichts tun wollt, nehmen wir die Sache halt selbst in die Hand.» Sie dürfen national bei all jenen auf Unterstützung zählen, die sich ebenfalls von der Politik verschaukelt fühlen.

Ob der Südkanton damit durchkommt, ist allerdings mehr als fraglich. Denn dazu müsste die beschlossene Änderung der Kantonsverfassung kompatibel sein mit übergeordnetem Recht – also mit den Bestimmungen der Bundesverfassung und dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU. Das ist sie laut mehrheitlicher Meinung von Staats- und Europarechtlern nicht. Entscheiden müssen die Frage am Ende aber ohnehin National- und Ständerat auf Empfehlung des Bundesrats – und zwar vorab politisch. Es wird also davon abhängen, wie das Parlament die MEI letztlich umsetzen will.

Am Zug ist nun der Ständerat, dessen vorberatende Kommission sich heute erstmals über die MEI beugt. Dabei dürfte der Tessiner Warnschuss die Diskussion befeuern. Die Ansicht, dass der vom Nationalrat beschlossene «Inländervorrang light» zu sanft ist, teilen im Ständerat zwar viele. Doch was an möglichen Verschärfungen im Raum steht, geht nicht über Kosmetik hinaus. Kein Wunder: Wie eng der Spielraum ist, zeigt schon der im Kanton Genf praktizierte Inländervorrang. Dort müssen öffentliche Unternehmen zuerst inländische Bewerber anhören und begründen, wenn sie diese ablehnen. Eine Anstellungspflicht wie nun im Tessiner Modell gibt es in Genf nicht einmal. Doch bereits dagegen hat Brüssel protestiert.

So oder so: Mit dem Inländervorrang lässt sich die Zuwanderung nur indirekt und kaum wirksam steuern. Wenn man diesen etwas verschärft, dann reizt man zwar Brüssel, streut dem Schweizer Stimmvolk aber noch mehr Sand in die Augen. Viel entscheidender ist darum, dass der Ständerat mit der Gesetzes- auch eine Verfassungsänderung anstrebt. Das Volk könnte so entscheiden, ob es eine strikte MEI-Umsetzung will oder die Bilateralen.



peter.meier@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)