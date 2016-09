Konkreter Fall zeigt: So tricksen einzelne Verwaltungsräte

Es sei stossend, hinter vorgehaltener Hand fallen auch Worte wie «Schweinerei». Mehrere befragte Experten kommentieren die Praxis kritisch. Es geht um das sogenannte vereinfachte Abrechnungsverfahren.

Dieses wurde 2008 zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eingeführt. Dem Gesetzgeber ging es vor allem um die Putzfrau: Das Verfahren sollte dazu beitragen, dass Privatpersonen solche Anstellungsverhältnisse ordnungsgemäss anmelden und somit legalisieren.

Es ist deshalb Bestandteil des Bundesgesetzes gegen Schwarzarbeit. Gleichzeitig mit den Sozialversicherungsbeiträgen wird in diesem Verfahren eine Quellensteuer von 5 Prozent abgezogen – danach muss das Einkommen nicht weiter versteuert werden.

In der Schweiz gibt es jährlich 54'000 vereinfachte Abrechnungen. Etwas mehr als 90 Prozent fallen in Privathaushalten an. So bleiben mehr als 5000 Fälle, in denen vielleicht Vereine oder Kleinstfirmen das Verfahren wie vom Gesetzgeber beabsichtigt nutzen. Darunter hat es aber auch etliche Verwaltungsräte, die auf diese Weise einen Teil ihres Gehalts steuerlich optimieren.

Hilfreiches Firmenkonstrukt

Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt ein Gerichtsfall aus dem Kanton Bern. Ein Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident eines Unternehmens versteuerte im Jahr 2010 einen Nettolohn von 175'000 Franken. Den liess er sich von der Tochterfirma auszahlen, über die das Anstellungsverhältnis für die Geschäftsführung lief.

Die Mut­tergesellschaft vergütete der ­gleichen Person als Verwaltungsratspräsidenten weitere 20'000 Franken. Bei diesem Honorar griff die Muttergesellschaft zum vereinfachten Verfahren. Die Ausgleichskasse zog so nebst ­Sozialversicherungsbeiträgen 5 Prozent Steuern ab.

Die Rechtslage ist unklar.



Die Berner Steuerverwaltung intervenierte und verlangte eine ordentliche Besteuerung des gesamten Einkommens. Doch die Rechtslage ist unklar. Gemäss Gesetzestext dürfen kleine Betriebe vom vereinfachten Verfahren Gebrauch machen. Dahinter steht die Idee, dass zum Beispiel bei saisonalen Aushilfskräften auf einem Bauernhof mit dieser Methode abgerechnet werden können soll.

Auch hier steht die Schwarzarbeit im Vordergrund: Kleinstbetriebe, die administrativen Aufwand fürchten, sollen ein niederschwelliges Angebot erhalten, auch kleine Löhne ordentlich abzurechnen.

Der Gesetzgeber sicherte sich gegen Missbrauch ab, indem er den anrechenbaren Lohn begrenzte – derzeit liegt das jährliche Maximum je Person bei 21'150 Franken. Die Gesamtlohnsumme für verschiedene Arbeitnehmer darf 56'400 Franken nicht übersteigen. Mit dem Konstrukt im vorliegenden Gerichtsfall lassen sich diese Limiten leicht umgehen, indem die Mutterfirma nur einen kleinen Lohnanteil auszahlt.

Schwarzarbeit in Verwaltung

Der Berner Fall gelangte an das kantonale Verwaltungsgericht, das im Urteil vom November 2014 der Steuerverwaltung recht gab. Die Praxis entspreche nicht dem Zweck des Bundesgesetzes gegen Schwarzarbeit. «Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte zählen nicht zu den ­typischerweise von Schwarzarbeit betroffenen Angestellten», schreibt das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Es analysierte auch die Trennung der Firma in Mutter- und Tochtergesellschaft. Aus steuerlicher Sicht sei sie nicht zu rechtfertigen. Kurz: Das gesamte Einkommen aus diesem Firmenkonstrukt ist ordentlich zu versteuern.

Trotz dieses Urteils nutzen heute etliche Verwaltungsräte für ihre Honorare das vereinfachte Verfahren.



Trotz dieses Urteils nutzen heute etliche Verwaltungsräte für ihre Honorare das vereinfachte Verfahren. Das Staatssekretariat für Wirtschaft spricht gar von einer deutlichen Zunahme in den letzten Jahren.

Spielraum dafür lässt einerseits die von Kanton zu Kanton unterschiedliche Praxis. Und andererseits gibt es offenbar auch unentdeckte Fälle: Weil die Ausgleichskassen unabhängig abrechnen, können die Steuerverwaltungen Missbräuche kaum feststellen.

Im Parlament ist derzeit eine Revision hängig. Sie sieht vor, dass in Zukunft nur noch Privathaushalte das vereinfachte Verfahren anwenden dürfen. Der Nationalrat sagte dazu Nein. Der Ständerat wird das voraussichtlich korrigieren. (Berner Zeitung)