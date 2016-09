Kinderprämien steigen, weil sich Krankenkassen sanieren müssen

So stark sind die Krankenkassenprämien seit sechs Jahren nicht mehr gestiegen: Ab Januar muss ein Erwachsener im Schnitt 4,5 Prozent mehr für eine Standardprämie bezahlen. Noch heftiger trifft es Versicherte mit hohen Wahlfranchisen – und die Kinder. Deren Prämien erhöhen sich im Schnitt um 6,6 Prozent. In den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Genf sind es gar rund 10 Prozent.

Dies trifft die Familien hart. Ein Paar mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkommen von 70'000 Franken muss bereits heute ein Achtel seines verfügbaren Einkommens für Krankenkassenprämien aufwenden. Nun wird diese Last noch grösser. Dazu tragen auch die ­Kantone bei, die bei der Prämienver­billigung sparen.

Warum aber steigen die Kinderprämien derart stark an? Sozialminister Alain Berset führt den happigen Aufschlag auf die Tatsache zurück, dass die Kinder heute für Krankenkassen ein Verlustgeschäft sind. Ihre Kosten übersteigen die Prämien um rund 10 Prozent – wobei die Verwaltungskosten der Kassen noch nicht berücksichtigt sind. Manch ein Versicherer will dadurch wohl künftige Kunden an sich binden – mitsamt ihren Eltern.

Da fragt man sich, warum dies plötzlich nicht mehr gelten soll. Hat etwa der Bund eingegriffen und den Kassen ­höhere Kinderprämien diktiert? «Überhaupt nicht», versichert Helga Portmann vom Bundesamt für Gesundheit.

Hoffnung auf Entlastung

Neu ist, dass viele Krankenkassen die vorgeschriebenen Mindestreserven nicht mehr erreichen. Das zeigt der neuste Solvenztest des Bundes. Gleich 14 Kassen fielen dieses Jahr durch – so viele wie noch nie. Darunter befinden sich auch bekannte Namen wie Kolping, KPT, Sanagate und diverse Kassen der Groupe Mutuel. Ein Versicherer erreichte gar ­lediglich gut die Hälfte des vorgeschriebenen Reserveminimums.

Diese Kassen müssen nun ihre Reserven wieder aufbauen. Etliche können sich daher ein Verlustgeschäft bei den Kinderprämien nicht mehr leisten und schlagen hier entsprechend auf. Kommt hinzu, dass der Risikoausgleich zwischen den Kassen verbessert worden ist. Es macht also weniger Sinn, gute Risiken wie etwa junge Familien anzulocken.

Aus ähnlichen Gründen steigen auch die Prämien der 19- bis 25-Jährigen überdurchschnittlich stark. Längerfristig können die jungen Erwachsenen und die Familien aber auf Entlastung hoffen. Die nationalrätliche Gesundheitskommission will nämlich den Risikoausgleich so umgestalten, dass 19- bis 25-Jährige künftig weniger zahlen müssen. Gleichzeitig sollen die Kantone die Kinderprämien stärker verbilligen.

(Tages-Anzeiger)