Junge SVP Bern zeigt die Reitschule an

Es war ein Katz-und-Maus-Spiel auf dem Dach der Berner Reitschule. Zuerst stand da «Smash G20», was der Eigentümerin der Liegenschaft, der Stadt Bern, nicht gefiel. Sie liess die Sujets übermalen, wie der «Bund» berichtete. Dieses Spiel wiederholte sich mehrmals, bis am Schluss «Blow up G20» auf dem Dach prangte.

Das könnte nun ein juristisches Nachspiel haben: Die Junge SVP Bern erstattete laut «Blick» Strafanzeige gegen die Betreiber der Reitschule, wegen dem offenen Gewaltaufruf gegen den G-20-Gipfel in Hamburg. «Sie müssen endlich für ihr Verhalten geradestehen!», sagte Co-Präsident Ad­rian Spahr der Zeitung.

Auch die Behörden wollen nicht mehr länger tatenlos zuschauen, schreibt der «Blick» weiter. So soll die Berner Staatsanwaltschaft ein Verfahren prüfen, das klären soll, ob die Aufrufe auf dem Reitschuldach strafrechtlich relevant seien.

Die Aufrufe der Reitschule zeigten offenbar Wirkung, so waren viele Schweizer in Hamburg dabei. Und nicht alle verhielten sich friedlich: Mehrere Schweizer wurden festgenommen. (chk)