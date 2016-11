In Bern ist der Café crème 30 Rappen günstiger als in Zürich

Im Kanton Bern liegt der Durchschnittspreis für einen Café crème noch unter 4 Franken. In der gesamten Deutschschweiz hingegen zahlt man 2016 für das beliebte Getränk im Schnitt 4.23 Franken. Das ergab die Umfrage des Verbandes Cafetier Suisse bei 350 Cafés, Cafeterias, Bäckereien und Bistros in der deutschsprachigen Schweiz (und dem französischsprachigen Teil des Kantons Bern).

Die vergleichsweise tiefen Preise hat Bern vor allem den ländlichen und französischsprachigen Gebieten zu verdanken. Aber auch in der Stadt Bern liegt der Durchschnittspreis mit 4.13 Franken für einen Café crème noch immer deutlich unter beispielsweise jenem in der Stadt Zürich (4.41) oder jenem im Kanton Aargau (4.20).

Vergleich zu 2015

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Preis für einen Café crème 2016 um 3 Rappen gestiegen. 75 Prozent der befragten Gastbetriebe liessen den Preis unverändert. Rund 20 Prozent haben ihn gemäss der Umfrage des Branchenverbands erhöht, meist zwischen 10 und 20 Rappen. Rund 5 Prozent reduzierten ihre Kaffeepreise um 10 bis 50 Rappen. An einer Medienorientierung sagte Verbandspräsident Hans-Peter Oettli, dass die Preisreduktionen in der Mehrheit bei neuen An­bietern sowie bei Betrieben mit neuen Verkaufskonzepten beobachtet worden seien.

Regionale Unterschiede

Die Analyse zeige, dass eher in ländlichen Regionen und bei Betrieben mit langjähriger Preiszurückhaltung Anpassungen gemacht worden seien, teilt Cafetier Suisse mit. In den Städten und urbanen Räumen entwickle sich die Preissteigerung weiterhin sehr zurückhaltend. So hat Cafetier Suisse 2016 in der Stadt Bern einen Anstieg um durchschnittlich 5 Rappen festgestellt, in Zürich um 3 Rappen.

Blick aufs Jahr 2017

Laut Cafetier Suisse ist in der Schweizer Gastronomie rund jedes dritte bestellte Kaffeegetränk ein Café crème.

Für das kommende Jahr geht der Branchenverband von stabilen Kaffeepreisen aus. Es gebe kaum kostentreibende Faktoren, die eine flächendeckende Preissteigerung rechtfertigen würden, sagte Verbandspräsident Oettli gestern vor den Medien. Der grösste Kostenfaktor in der Gastronomie sei das Personal, und der neue Gesamtarbeitsvertrag sehe für 2017 eine zurückhaltende Lohnentwicklung vor. Allenfalls könnte sich der Chef von Cafetier Suisse moderate Er­höhungen in ländlichen Gebieten vorstellen, wo mancherorts Nachholbedarf bei den Verkaufspreisen von Kaffee bestehe.

Cafetier Suisse gibt keine Preisempfehlungen ab. Die Preisgestaltung liege im Ermessen der einzelnen Betriebe, welche unter anderem das Konzept, den Standort und die Konkurrenzsituation zu berücksichtigen hätten, schreibt der Verband in seiner Mitteilung.

Schweiz auf vorderen Rängen

Die Schweiz belegt beim welt­weiten Kaffeekonsum nach Verbandsangaben weiterhin einen Spitzenplatz. Im Jahr 2015 seien in der Schweiz pro Kopf 1174 Tassen Kaffee getrunken worden nach 1061 Tassen im Jahr 2014. In den USA zum Beispiel liegen die Vergleichswerte laut Cafetier Suisse für 2015 nur bei 667 Tassen. (sda/bw)