Heftige Gewitter entladen sich über der Schweiz

Heute Nachmittag sind die Temperaturen in Sitten auf 33,9 und in Chur auf 33,8 Grad gestiegen. Laut SRF Meteo sind in Valbella und Davos neue Jahreshöchsttemperaturen gemessen worden. Am späteren Nachmittag hat sich über Adelboden ein Gewitter entladen; in Luzern hat es Extremböen gegeben.

In Luzern 111 km/h Sturmböe, in Adelboden 47 Millimeter Regen in 30 Minuten und und und..

Innert 30 Minuten gingen über dem Oberländer Tourismusort 47 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Die Schäden sind allerdings nach ersten Erkenntnissen gering.

Die stellvertretende Gemeindeschreiberin Silvia Büschlen sagte der Nachrichtenagentur sda auf Anfrage, die ganze Wegmeister-Equipe sei im Einsatz und die Feuerwehr aufgeboten. Doch seien ihren Informationen zufolge nur kleine Bächlein da und dort über die Ufer getreten, nicht aber die grösseren Bäche Engstligen und der Allenbach.

Auf der Vorderseite des Gewitters kam es zu heftigen Böen. In der Stadt Luzern wurden 111 Kilometer pro Stunde gemessen. Bis in die Nacht hinein kann es laut SRF Meteo vor allem den Voralpen entlang zu weiteren sehr starken Gewittern mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen kommen. (nag)