Seit Wochen wird darüber spekuliert, was an der Südgrenze im Tessin genau abgeht. Sicher ist: Das Schweizer Genzwachtkorps (GWK) hat die Truppe vor Ort aufgestockt und die Kontrollen verstärkt, seit der Migrationsdruck in Italien gewachsen ist. Die Beamten fangen in Chiasso Tausende vorwiegend afrikanische Migranten ab, die in die Schweiz einreisen wollen, und schicken sie direkt zurück nach Italien.

Das GWK steht deswegen immer massiver in der Kritik: Die Beamten würden verhindern, dass Migranten an der Grenze Asyl beantragen könnten – und mit dieser Praxis gegen internationale Vereinbarungen und geltendes Asylrecht verstossen, so der happige Vorwurf von Migranten, Hilfswerken und Politikern. Das GWK bestreitet das vehement. Es steht Wort gegen Wort.

Beharrliches Schweigen

Aufklärung wäre angesichts der herrschenden Konfusion also dringend nötig. Aber wer mehr erfahren will, wird systematisch abgeblockt: Die Beamten im Tessin geben keinerlei Auskunft, sondern verweisen nur auf die zuständige GWK-Zentrale in Bern. Dort betont man gebetsmühlenartig, es habe keine Praxisän­derung an der Grenze gegeben, nähere Informationen zum Grenzregime seien «aus einsatztaktischen Gründen» aber nicht möglich, Interviews schon gar nicht.

Auch die politisch Verantwortlichen schweigen seit Wochen beharrlich – allen voran SVP-Finanzminister Ueli Maurer als oberster GWK-Chef.

Das wollen die Grenzwächter nicht länger hinnehmen: «Bundesrat Maurer, sorgen Sie endlich für Transparenz und informieren Sie die Öffentlichkeit», fordert darum ultimativ Garanto, die Gewerkschaft des Zoll- und Grenzwachtpersonals in einem gestern verschickten Communiqué.

Denn es gehe nicht um irgendeine Lappalie, sondern um den Vorwurf, die Grenzwächter würden selbstherrlich und willkürlich entscheiden, wer hierzulande Asyl beantragen dürfe und wer nicht: «Diese Vorwürfe wiegen schwer.»

«Bundesbern foutiert sich»

Die Grenzwächter haben die Nase voll davon, als Gesetzesbrecher hingestellt und von Maurer auch noch hängen gelassen zu werden: «Garanto hätte erwartet, dass die Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit transparent und offen über die Arbeit der Grenzwächter kommuniziert hätten», heisst es im Communiqué weiter. Doch in Bundesbern «foutieren sich die Verantwortlichen darum.» Ausbaden müssten das nun die Grenzwächter, so Garanto.

Doch die wollen nicht länger als Sündenbock herhalten. Zumal das Grenzregime von Maurer vorgegeben wird. Seit der SVP-Finanzminister beim GWK das Sagen hat, sind die Kontrollen deutlich verschärft worden – nie zuvor wurden so viele Migranten so konsequent an der Grenze abgewiesen. Die Beamten vor Ort würden nur ihren Auftrag ausführen, sagt Garanto dazu – und fordert darum von Maurer, «endlich für mehr Transparenz zu sorgen» und sich als oberster Verantwortlicher öffentlich hinter die Arbeit des GWK zu stellen.

In so einer heiklen Situation und bei so schweren Vorwürfen genüge es doch nicht, einfach zu sagen, es gebe keine Praxisänderung, sagt Garanto-Zentralsekretärin Heidi Rebsamen auf Nachfrage. Es brauche Aufklärung – und das sei Ueli Maurers politischer Job: «Er muss nun offenlegen, wie das Grenzregime und die ausgegebenen Dienstbefehle konkret aussehen», fordert sie.

«Kein Problem»

Maurers Departement reagiert auf die harsche Kritik von Garanto mit Unverständnis: Der SVP-Bundesrat habe kein Problem mit dem GWK, sondern grösste Wertschätzung für dessen Arbeit. «Wenn Garanto der Ansicht ist, Bundesrat Maurer müsse das öffentlich bekunden, dann ist das ihr Problem», heisst es auf Anfrage. Und zur Situation im Tessin und Praxis an der Südgrenze werde sich Maurer äussern , «wenn er Zeit dafür hat». (Berner Zeitung)