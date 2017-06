Freiburg will keine «restriktive Insel» mehr sein

Freiburg will nicht mehr der einzige Westschweizer Kanton sein, dessen Läden am Samstag bereits um 16 Uhr schliessen. Der Grosse Rat hat dieser Tage einer grosszügigeren Regelung mit Öffnungszeiten bis 17 Uhr zugestimmt.

Mit 58 zu 39 Stimmen bei zwei Enthaltungen überwies das Kantonsparlament einen Vorstoss von Laurent Dietrich (CVP) und Stéphane Péry (SVP). Davon, dass die Läden samstags gar bis 18 Uhr öffnen können, wollte der Rat aber nichts wissen.

Die Motionäre machten vor allem die Konkurrenz durch andere Kantone und benachbarte Städte geltend. In den Kantonen Bern, Jura und Wallis können die Geschäfte samstags bis 17 Uhr öffnen, ebenso in mehreren grösseren Städten der Waadt. Bis 18 Uhr können Läden in Neuenburg und Genf sowie in Lausanne öffnen.

Der Staatsrat sprach sich ebenfalls für die Anpassung des Handelsgesetzes aus. Dies sei ein positives Zeichen für die ganze regionale Wirtschaft. Der Kanton Freiburg dürfe nicht als «restriktive Insel» dastehen. Die Kantonsregierung hat sich auch für die Aufnahme von Gesprächen mit den Sozialpartnern ausgesprochen. (mib/sda)