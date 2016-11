Frauen sollen 3 von 10 Verwaltungsräten stellen

Steuerschlupflöcher stopfen

Multinationale Konzerne sollen ihre Gewinne nicht mehr in Tiefsteuerländer verschieben können. Künftig sollen sie jedes Jahr in einem Bericht aufzeigen, in welchem Land sie wie viel Gewinn gemacht und wie viel Steuern gezahlt haben. Das schlägt der Bundesrat dem Parlament vor. Er hat die entsprechende Botschaft am Mittwoch verabschiedet. Mit der Gesetzgebung würde die Schweiz den Mindeststandard der G20-Staaten und der OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und -verlagerung (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) umsetzen. Die Rechtsgrundlagen sollen Ende 2017 in Kraft treten. (sda)