Feigheit vor dem Volk

Der Bundesrat weigert sich weiterhin hartnäckig, dem Stimmvolk im lähmenden Konflikt um die Zuwanderung eine verbindliche Entscheidung zu ermöglichen. Gestern gab er bekannt, wie der Gegenentwurf zur Rasa- Initiative aussehen soll.

In diesen setzt die gesamte Parteienlandschaft links der SVP grosse Hoffnungen. Er soll den eklatanten Widerspruch der Schweizer Migra­tionspolitik auf­lösen: Einerseits schrieb das Volk 2014 mit der Annahme der SVP- Initiative eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung mit Kontingenten und Höchstzahlen in die Verfassung – andererseits gelten die Personenfreizügigkeit und die übrigen bilateralen Verträge mit der EU.

Beides zusammen – Bilaterale und Kontingente – geht nicht. Das haben die Tenöre in Bundesrat und Parlament dem Publikum in den letzten Monaten wieder und wieder doziert. Gebetsmühlenartig war von der «Quadratur des Kreises» und der notwendigen Klärung der Prioritäten an der Urne die Rede.

Doch der Bundesrat traut dem Stimmvolk offenkundig nicht über den Weg. Er denkt nicht daran, ihm die entscheidende ­Frage zu stellen. Das ist nun definitiv klar, nachdem Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) gestern die Vorschläge für den Rasa-Gegenentwurf präsentiert hat. Die Landesregierung will in der Tat verhindern, dass all jene, welche die Personenfreizügigkeit zugunsten einer eigenständigen Steuerung der Zuwanderung aufkündigen wollen, ihren Willen kundtun können. Stattdessen will der Bundesrat in einer ­Mischung aus Angst und Überheblichkeit der Bevölkerung nur einen Gegenentwurf auftischen, der den Konflikt in seinem Sinne auflösen würde.

Sprich: Der Bundesrat versucht, das Stimmvolk zum Abnickergremium zu ­degradieren. Das ist nicht nur anmassend, sondern auch hochgradig unredlich. Der Bundesrat selber hielt 2014 vor der Abstimmung über die SVP-Initiative klar fest, diese sei mit der Freizügigkeit nicht vereinbar. Trotzdem sagte eine knappe Mehrheit Ja. Dass er jetzt nicht endlich eine Vorlage zur Kündigung der Freizügigkeit präsentiert, ist deshalb in erster Linie inkonsequent und unfair.

In zweiter Linie ist der Plan des Bundesrats gefährlich. Wer nach wie vor überzeugt ist, dass die Schweiz unter dem Strich von der Personenfrei­zügigkeit profitiert, kann diesen Kurs nicht mittragen. Er dient nur der SVP, die nun umso besser gegen die ­Abgehobenheit der «Elite» in Bundesbern vom Leder ziehen kann. Mit seinen Gegenentwürfen provoziert der Bundesrat überdies eine weitere unverbindliche Abstimmung, bei der Unzufriedene ein «Zeichen» gegen die Einwan­derung setzen können, in der wohligen Gewissheit, dass dies keine handfesten Konsequenzen hat.

Die Leute werden merken, dass sie einen Gegenentwurf à la Bundesrat problemlos versenken können. Die SVP wird sich freuen. Ihr Kampf gegen die Zuwanderung ist nur mehrheitsfähig, solange er folgenlos bleibt. Die Mehrheit ist heute nicht bereit, die Bilateralen zu kündigen. Warum der Bundesrat der SVP eine weitere Bühne für einen europapolitischen Schaukampf bietet, bleibt rätselhaft.

