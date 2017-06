Familien am Rande des Nervenzusammenbruchs

Martin holt nach einem anstrengenden Arbeitstag seine beiden Kinder in der Kita ab. Als er heimkommt, steht seine Frau Melanie schon am Herd. Sie hat extra ein paar Minuten früher Schluss gemacht im Büro, damit sie Martin entlasten kann. Die verlorene Arbeitszeit wird sie ein anderes Mal nachholen – irgendwann.

Martin und Melanie bereiten das Znacht vor, essen, lassen sich vom Kita-Tag erzählen. Danach badet Melanie die Kinder, liest eine Gutenachtgeschichte vor und legt sich mit den Kleinen ins Bett, bis beide eingeschlafen sind. Nach einem Tag ohne Mami und Papi brauchen die beiden besonders viel Zuwendung.

Martin räumt in dieser Zeit die Küche auf und zahlt am Computer Rechnungen. Es wird 21 Uhr, bis alles erledigt ist. Melanie und Martin besprechen noch kurz, wie der morgige Tag ablaufen wird, dann sinken sie erschöpft ins Bett.

Unglücklicher als vorher

Der Alltag vieler Mütter und Väter ist unspektakulär, aber er fordert ihnen vieles ab. Kein Wunder, fühlen sich viele Familien ausgelaugt. Bei Männern und Frauen sinkt die Lebenszufriedenheit nach der Geburt des ersten Kindes deutlich ab, wie der Familien­bericht 2017 des Bundes zeigt.

Erst nach fünf Jahren pendelt sich die Lebenszufriedenheit auf einem leicht tieferen Niveau als in den Jahren vor der Schwangerschaft wieder ein. «Vor allem die Lebensphase mit Säuglingen und Kleinkindern ist eine intensive Lebensphase», heisst es im ­Bericht.

Wie anstrengend, das lässt sich bereits anhand der Zahlen erahnen: Frauen mit kleinen Kindern wenden laut Bundesamt für Statistik (BS) pro Woche 69 Stunden auf für Haushalt, Familie und Erwerbsarbeit. Bei den Vätern sind es insgesamt 71 Stunden, wobei vor allem die Arbeit ausser Haus einschenkt. Das heisst, Eltern «arbeiten» jeden Tag 10 zehn Stunden. Auch am Wochenende.

Unvereinbare Ansprüche

Was Familien stresst, ist nicht nur, dass wie bei Martin und Melanie die Zeit nie zu reichen scheint, um allen Ansprüchen gerecht zu werden.

Es ist auch der emotionale Spagat, den sie leisten müssen: «In der Arbeitswelt gelten männliche Machtstrukturen», sagt die Professorin für ­Erziehungswissenschaft, Margrit Stamm. «Frauen und Männer müssen sich in Sitzungen durchsetzen, für ihre Anliegen kämpfen, andere vielleicht sogar abklemmen.

Daheim in der Familie dagegen sind Mütterlichkeitsnormen gefragt.» Sobald die Eltern das Büro verlassen, müssen sie deshalb den Schalter umlegen. Jetzt sollen sie nicht mehr effizient und hartnäckig sein, sondern zuhören, trösten, geduldig bleiben.

«Da treffen zwei Welten auf­einander», bringt es Margrit Stamm auf den Punkt. «Das macht die Vereinbarkeitsfrage noch viel schwieriger als die bereits anstrengende strikte Tagesplanung.»

Nachteile der Emanzipation

Die Herausforderung, Job und Kinder unter einen Hut zu bringen, ist vor allem für die Mütter gross. Gemäss Familienbericht tragen sie nach wie vor zu 70 Prozent die Hauptverantwortung für die Familie.

Sie organisieren Kindergeburtstage, sie schliessen sich mit anderen Müttern kurz, um einen Engpass in der Be­treuung zu überbrücken, und sie bleiben mehrheitlich daheim, wenn ein Kind krank ist.

Die Autorin und Journalistin Sibylle Stillhart nennt die Vereinbarkeitsfrage deshalb eine «Vereinbarkeitslüge». Sie hat das Buch «Müde Mütter, fitte Väter» geschrieben. Was nach einer Abrechnung mit den Männern klingt, ist in erster Linie eine Kritik an der heutigen Arbeitswelt mit ihren starren Strukturen.

«Mütter müssen sich an die Richtlinien der Arbeitgeber anpassen», sagt Sibylle Stillhart auf Anfrage. «Sie haben sich an Präsenzzeiten zu halten, die auf Kinderlose und Männer ausgerichtet sind.» Die Emanzipation verbunden mit dem Neoliberalismus ­habe die Frauen auf den falschen Weg geführt. «Dass Mütter so motiviert sind, arbeiten zu gehen, ist bemerkenswert.

Trotzdem bleiben Haushalt und Kinderbetreuung weiterhin grösstenteils an ihnen hängen», meint die Autorin. «Vielleicht liegt der Fehler darin, dass neun von zehn Männern trotz Kindern Vollzeit arbeiten. Die ursprüngliche Idee von Gleichberechtigung war hingegen, dass sowohl Frauen wie auch Männer ihr Erwerbspensum auf 50 Prozent reduzieren.»

Mehr Mütter gehen zur Arbeit

Stattdessen hat sich bloss das ausserhäusliche Arbeitspensum der Mütter verändert. 1991 arbeiteten laut BFS nur 51 Prozent aller Frauen mit Kindern bis sechs Jahre. 2014 waren es 75 Prozent.Politik und Wirtschaft sind aber noch nicht zufrieden: Sie klagen über «Akademikerhausfrauen» und fordern, dass unter anderem die Frauen helfen, den drohenden Fachkräftemangel abzu­wenden.

Bei den Vätern ist die Erwerbstätigenquote mit rund 98 Prozent zwar relativ konstant geblieben. Gleichzeitig beteiligen sie sich aber deutlich mehr an Haushalt und Familie. Der Preis dafür ist bei allen eine latente Unzufriedenheit, weil man unabhängig vom Geschlecht das Gefühl hat, weder daheim noch im Büro zu genügen. Melanie und Martin spüren das jeden Tag.

Mütter werden idealisiert

Nun könnte man einwenden, dass zum Beispiel in Frankreich oft beide Eltern Vollzeit arbeiten. Allerdings sind französische Mütter in der Regel weniger gluckenhaft. Unser Problem liege unter anderem im Bild von der perfekten Mutter, sagt Margrit Stamm. «Eine Frau in der Schweiz kann so viel arbeiten, wie sie will, sie muss aber stets beweisen, dass sie eine gute Mutter ist.»

Zu diesem Idealbild gehört, dass sie die Bedürfnisse ihres Kindes über ihre eigenen stellt, das Kind in allen Belangen fördert, es gesund ernährt, viel Qualitätszeit mit ihm verbringt und – natürlich – es jederzeit innig liebt.

Die Anforderungen an Väter dagegen sind vergleichsweise niedrig: «Wenn ein Mann am Freitagnachmittag freimacht, um mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen, dann klatschen alle», sagt Margrit Stamm. Die Väter bekommen allerdings die Anspannung ebenfalls zu spüren, unter der die Mütter stehen – mit all ihren negativen Auswirkungen.

Den Druck auf die Eltern verstärkt noch, dass diverse Erziehungsexperten betonen, die ersten Lebensjahre seien für die Entwicklung eines Kindes entscheidend. Nach drei, vier Jahren sei die Persönlichkeitsbildung mehr oder weniger abgeschlossen. Fazit: Alles, was die Eltern in dieser Zeitspanne an Förderung verpassen, lässt sich kaum nachholen. Die ohnehin intensivste Betreuungsphase wird so noch anspruchsvoller.

Schliesslich gilt heute als selbstverständlich, dass Kinder 24 Stunden am Tag in Begleitung Erwachsener sind, damit sie vor möglichst jeder Gefahr bewahrt werden. Statt des freien Spielens draussen auf der Strasse gibt es Playdates mit anderen Kindern – und deren Eltern. So sind die Erwachsenen permanent eingespannt – und die Kinder ständig unter Kontrolle.

Günstigere Kitas helfen nicht

Da nützt es kaum, wenn Politik und Wirtschaft für günstigere ­Betreuungsplätze plädieren, um auch Frauen von kleinen Kindern dazu zu motivieren, ihre Stellenprozente aufzustocken.

Der Ökonom Mathias Binswanger erklärt: «Zwar machen es Kindertagesstätten für Frauen möglich, Beruf und Kinder zu kombinieren. Aber der damit verbundene Alltag ist unattraktiv und von Stress und ständigem Zwang zu minutiöser Planung geprägt.»

Ob man Beruf und Familie vereinbaren kann, ist zudem oft weniger eine Zeit- als eine Nervenfrage. «Politik und Wirtschaft unterschätzen vollkommen, was es bedeutet, eine Familie zu managen», hält Margrit Stamm fest. Es sind die kleinen Dinge, die Eltern ins Schleudern bringen.

Was, wenn die Kinder von Melanie und Martin krank sind? Oder wenn Melanie am Abend noch eine Geschäftsmail beantworten sollte, aber die Kinder partout nicht einschlafen können? Springt Martin ein?

Aber vielleicht möchte er gerade aufbrechen, um seine Mutter zu besuchen, die wegen eines Beinbruchs im Spital liegt. Das sind die Momente, die Familien an den Anschlag bringen – und oft zu heftigen Auseinandersetzungen führen.

Eltern wollen glänzen

Neben dem Umfeld, das die Eltern strapazier, gibt es auch den selbst gemachten Druck. Familien wollen vor den Freunden und Bekannten gut dastehen, alles im Griff haben, möglichst wohlerzogene und aufgeweckte Kinder präsentieren. An diesen Ansprüchen muss zwangsläufig fast jeder scheitern.

«Von aussen beobachtet wirken viele Familien, als wenn sie jeden Tag eine Goldmedaille in einer imaginären Familienolympiade gewinnen müssten», meint der Neurocoach Ulrich Conrady in seinem neuen Buch «Eltern, entspannt euch!».

Er schreibt, die Belastung, unter der Eltern ständig stünden, wirke sich direkt auf die Kinder aus. Einerseits, weil Eltern ein Kind, das in diesem eng getakteten Alltag nicht problemlos «funktioniert», schnell als auffällig wahrnehmen.

Wenn es etwa sehr verträumt oder im Gegenteil sehr unruhig ist, wird es schnell zu einem Experten geschickt. Andererseits tendieren Kinder mit gestressten Eltern dazu, umso mehr Aufmerksamkeit einzufordern, wenn die Eltern mal daheim sind. So wie die Kinder von Martin und Melanie nach einem Tag in der Kita am Abend nicht allein einschlafen können.

Väter sollen ans Ruder

Was sind die möglichen Lösungen? Die Hoffnung, dass sich alternative Familienformen durchsetzen wie zum Beispiel, dass Mann und Frau je halbtags arbeiten, ist illusorisch. Die Zahlen des Bundesamts für Statistik zur Entwicklung in den letzten Jahren zeigen klar, dass dieses Modell wenig attraktiv ist. Es hätte für die meisten gravierende finanzielle Einbussen zur Folge.

Die Autorin Sibylle Stillhart findet das bedingungslose Grundeinkommen eine interessante Idee. «Wie aber die unbezahlte Arbeit, die zu rund zwei Dritteln von Frauen erledigt wird, entlöhnt werden sollte, müsste zusätzlich diskutiert werden», meint sie.

Margrit Stamm hält fest, ein erster Schritt sei, dass die Frauen ihre Denkweise ändern würden. «Zwei Drittel von ihnen haben das Gefühl, sie seien von Natur aus geeigneter für die Betreuung der Kinder.» So neigen sie dazu, die Väter dafür zu kritisieren, wie sie mit den Kindern umgehen. Da ist es kein Wunder, wenn viele Männer sich zurückziehen und den Frauen grosszügig die Hauptverantwortung überlassen.

Das Paar kommt zuerst

Die Erziehungswissenschaftlerin betont aber auch, in erster Linie müssten Eltern lernen, zu sich selber als Paar Sorge zu tragen. «Viele Väter und Mütter agieren wie die Chefs eines kleinen Unternehmens. Anstatt die Zweisamkeit zu pflegen, sind sie Logistiker und Wochenplaner.»

Doch die Beziehung zwischen den Eltern sei das Fundament der Familie. Nur wenn man dieses stärke, gehe es allen besser. Konkret heisst das: Eltern sollten schauen, dass sie ab und zu ohne schlechtes Gewissen Zeit zu zweit verbringen können.

Schliesslich hilft, wenn sich Eltern bewusst machen, dass die anstrengendste Phase nur einige Jahre dauert. Und dass der Entscheid für eine Familie stets auch ein Ja zu Schwierigkeiten und Einschränkungen ist.

Das löst natürlich keine Probleme, aber dieser Realismus gepaart mit Optimismus kann dafür sorgen, dass Eltern wie Martin und Melanie wenigstens nicht täglich am Rand des Nervenzusammenbruchs ­stehen. (Berner Zeitung)