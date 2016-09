Erste Kratzer am Rentenalter-Tabu

Die Streitpunkte

Der Nationalrat hat die Rentenreform, welche die AHV und die 2. Säule (Pensionskassen) finanziell sichern soll, am Mittwoch fast zu Ende beraten. Zur Version des Ständerats vom Herbst 2015 gibt es viele Differenzen. Die grösste dreht sich um die von beiden Räten beschlossene Reduktion des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6 Prozent. Ohne Kompensation führte dies im obligatorischen Teil der Pensionskassen zu Rentenkürzungen von 12 Prozent. Die grosse Streitfrage ist nun, ob man diese Einbussen voll in der 2. Säule auffangen soll oder ob es besser ist, sie teilweise über einen Ausbau der AHV zu kompensieren.



Im Nationalrat obsiegten FDP, SVP und GLP, die einen AHV-Ausbau aus Rücksicht auf die junge Generation ablehnen. Allerdings haben sie noch kein schlüssiges Konzept für die Kompensation. FDP und GLP legten kurz vor der Debatte ein Modell vor, das erklärtermassen noch verbessert werden muss, gestern aber dennoch eine Mehrheit fand. Es würde die 2. Säule stärker ausbauen als bisher geplant. SP, CVP, Grüne und BDP warnten vor den hohen Kosten. Sie kämpften für den Plan des Ständerats: Er will die AHV für Neurentner um 70 Franken im Monat erhöhen, für Ehepaare um bis zu 226 Franken. fab