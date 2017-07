Eine halbe Million zugewanderte Ausländer in 15 Jahren

Nach der hitzigen Debatte um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ist es gegenwärtig vergleichsweise ruhig rund um die Reizthemen Migration und Personenfreizügigkeit (PFZ). Als ob nach dem jahrelangen Streit Überdruss und eine allgemeine Müdigkeit herrschten. Doch mehr als eine kurze Verschnaufpause dürfte das nicht sein.

Denn die nächsten Angriffe auf die PFZ sind schon aufgegleist: die bereits lancierte Initiative «Zuerst Arbeit für Inländer» und vor allem das für Ende Jahr angesagte Kündigungsbegehren von SVP und Auns. Im Kern geht es stets um die gleiche Frage: Was hat uns die PFZ gebracht, seit sie 2002 in Kraft getreten ist – und macht das den Preis der höheren Zuwanderung wett?

Welche Auswirkungen die PFZ auf den Schweizer Arbeitsmarkt hat, untersucht das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) alljährlich. Am Dienstag präsentierte es den jüngsten Bericht und zog ­Bilanz zu 15 Jahren PFZ. Diese ­erhält in der Gesamtbeurteilung des Seco das Prädikat «wertvoll» – die positiven Effekte machen in den Augen der Behörden die ­negativen Folgen mehr als nur wett.

Eine abschliessende Einschätzung aller potenziellen ­Auswirkungen oder gar «eine ­exakt-mathematische Quantifizierung» des Nutzens sei aber nicht möglich, schränkte Seco-Chefin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch umgehend ein. Tatsächlich zeigt der Streit um die PFZ, dass die Beurteilung der viel­fältigen Folgen der Arbeitsmarktöffnung weniger eine Frage der Statistik als der politischen Gewichtung ist.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Wirtschaftswachstum: Einig sind sich PFZ-Befürworter und -Skeptiker darin, dass die Schweizer Wirtschaftsleistung (BIP) kräftig zugelegt hat. Umstritten ist, welchen Anteil die PFZ daran hat und was es dem Einzelnen bringt, da zugleich auch die Bevölkerung wegen der Zuwanderung stark gewachsen ist.

Laut Seco ist das BIP seit 2002 ins­gesamt um 29 Prozent und pro Kopf um 12 Prozent gewachsen. Fazit: Auch der Einzelne pro­fitiert, wenn auch nicht alle im gleichen Ausmass. Hinzu kommt, dass der Effekt zuletzt abgenommen hat, da das BIP-Wachstum seit der Finanzkrise stagniert, während es zuvor gewachsen ist und deutlich stärker war als in den 1990er-Jahren.

Zuwanderung: Fest steht, dass die Zuwanderung in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen hat und weit stärker war als im Vorfeld prognostiziert. Seit 2013, als der Wanderungssaldo – also die Differenz zwischen Ein- und Auswanderung – 80'000 Personen betrug, sinken die Zahlen. Zuletzt waren es 2016 rund 56'000 Einwanderer. Für 2017 ist aufgrund der verfügbaren Daten bis Ende Mai eine ähnliche Nettozuwanderung zu erwarten.

Im Schnitt betrug der Wanderungssaldo seit 2002 dennoch knapp 66'000 Personen jährlich, knapp zwei Drittel davon aus der EU. Zuvor waren es zwischen 1991 und 2002 durchschnittlich rund 26'000 pro Jahr (siehe Grafik). Die Hauptursache für die markante Zunahme ist laut Seco aber nicht die PFZ, sondern die Konjunktur in der Schweiz und in den Herkunftsländern.

(Klicken zum Vergrössern)

Das zeigt sich etwa an der sich verändernden Zuammensetzung der Zuwanderung: So ging mit dem Aufschwung in Deutschland oder Spanien die Einwanderung aus diesen Ländern in den letzten Jahren zurück, während sie aus dem stagnierenden Italien hoch bleibt und aus den osteuropäischen Ländern zunimmt.

Die ausländische Bevölkerung vor und nach Einführung der Personenfreizügigkeit (klicken zum Vergrössern). Grafiken fri / Quelle BFS

Arbeitslosigkeit: Laut Seco werden die inländischen Arbeitskräfte durch die hohe Zuwanderung nicht verdrängt. Die Wirtschaft habe im EU-Raum vielmehr ergänzend rekrutiert – vorab Hochqualifizierte. Von den Zuwanderern, die seit 2002 in die Schweiz kamen, haben 57 Prozent einen Hochschulabschluss, bei den Einheimischen sind es 40 Prozent.

Bedarf bestand indes auch vermehrt an Niedrigqualifizierten, da Schweizerinnen und Schweizer in den letzten Jahren zunehmend besser ausgebildet waren. Einheimische Arbeitskräfte weisen zudem in allen ­Altersklassen eine unterdurchschnittliche Erwerbslosenquote auf. Ausländer sind deutlich stärker betroffen – primär in stark konjunkturabhängigen Branchen und saisonalen Tätigkeiten wie im Gastgewerbe oder auf dem Bau.

Insgesamt hat die Erwerbstätigkeit seit 2002 um mehr als ein Fünftel zugelegt und ist damit stärker gewachsen als die Bevölkerung im selben Zeitraum. Allerdings profitieren längst nicht alle gleichermassen davon. Verstärktem Konkurrenzdruck ausgesetzt sind gemäss Seco-Analyse teilweise höher und niedriger Qualifizierte, mitunter aber auch ältere Arbeitnehmende und Berufseinsteiger.

Regional sind die negativen PFZ-Begleiterscheinungen vor allem in den Grenz­regionen zu spüren. So machen Zugewanderte aus der EU mit 18,1 Prozent im Tessin den grössten Anteil aus, gefolgt von der Genferseeregion mit 16,7 Prozent. Zugleich lag die Erwerbs­losenquote im Tessin und in der Romandie seit 2002 stets über dem Schweizer Durchschnitt.

Löhne: Nach Seco-Befund sind die Reallöhne seit 2002 mit durchschnittlich 0,8 Prozent pro Jahr robust gewachsen – deutlich stärker jedenfalls als zwischen 1991 bis 2001, als das Lohnwachstum 0,3 Prozent jährlich betrug. Anzeichen für einen Lohndruck auf breiter Ebene gibt es laut Seco nicht, obwohl er für einzelne Branchen oder Regionen nicht ausgeschlossen werden könne.

Am ehesten deute ein gedämpftes Lohnwachstum bei den Hochqualifizierten auf einen möglichen Zusammenhang mit der ­Zuwanderung hin. Bei den tiefen Löhnen hätten sich die flankierenden Massnahmen als wirksames Schutzinstrument erwiesen.

Sozialwerke: Positiv wirkte sich die EU-Zuwanderung auf das Umlageergebnis der AHV aus, das sonst bereits 2009 negativ gewesen wäre. Und 2015 hätte das Minus statt 600 Millionen über 3 Milliarden betragen. Langfristig werden indes die Einwanderer auch Renten beziehen und die AHV belasten.

Ein Verlustgeschäft macht die Arbeitslosenversicherung (ALV) schon heute: 2015 lagen die geleisteten ALV-Beiträge 20 Prozent tiefer als die bezogenen Arbeitslosengelder. Abgesehen etwa von Deutschen und Franzosen sind EU-Zuwanderer oft Nettobezüger. (Berner Zeitung)