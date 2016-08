Eine ernsthafte Debatte über das Rentenalter ist überfällig

Vor dreizehn Jahren zündete der damalige Sozialminister Pascal Couchepin auf der friedlichen St. Petersinsel eine politische Bombe: Mit gutem Gespür für Provokationen verkündete er die Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre. Ein Sturm der Entrüstung fegte durchs Land. Passiert ist seither nichts.

Abgesehen davon, dass Tausende Neu­rentner pensioniert wurden, allesamt in der glücklichen Lage, die weiter gestiegene Lebenserwartung voll in Form von Freizeit – via AHV «live» mitfinanziert durch die Jüngeren – geniessen zu können. Die Renten sind rechtlich unantastbar. Die Probleme lösen wir später. Irgendwann.

Vielleicht 2018? Ab dann soll die Rentenreform greifen, die zurzeit im Parlament verhandelt wird. Am Freitag gab die Sozialkommission des Nationalrats ihre Vorschläge dazu bekannt. Unter anderem tauchte dabei das ominöse Rentenalter 67 wieder auf – ein Sturm fegte danach zwar nicht durchs Land, aber eine kräftige Bise durchaus. Entsetzt reagierten Politiker von links aussen bis mittendrin (CVP), Gewerkschafter, Journalisten, Leserbriefschreiber.

Ihr Aufschrei ist unverständlich. Erstens soll das Rentenalter in zwanzig Jahren erstmals um ein paar Monate steigen. Betroffen wären also primär Jahrgänge, die ohnehin kaum mehr mit einer Pensionierung mit 65 rechnen.

Zweitens wollen SVP und FDP Rentenalter 67 nicht «blutt» einführen, sondern als Teil einer «Stabilisierungsregel». Eine solche Schuldenbremse sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, wenn wir unseren Nachfahren in der AHV nicht nur ungedeckte Checks hinterlassen wollen. Die Idee dahinter: Man einigt sich im Voraus, welche Schritte der Bund automatisch einleitet, falls das Geld in der AHV knapp wird.

Diese Automatismen greifen aber nur, wenn das Parlament nichts unternimmt. Bei der Arbeitslosenversicherung gibt es bereits einen ähnlichen Mechanismus, der sich bestens bewährt hat. Die AHV bietet mehrere Stellschrauben, die für den Notfallautomatismus infrage kommen. Die Kommission wählte Rentenalter und Mehrwertsteuer. Der Bundesrat hingegen will notfalls die regelmässigen Rentenerhöhungen einfrieren. Das wäre aus Sicht der Genera­tionengerechtigkeit zwar fair, gäbe aber politisch noch grösseren Ärger.

Drittens ist weder Rentenalter 67 noch die Schuldenbremse beschlossene Sache. Es handelt sich erst um Vorschläge der vorberatenden Kommission, die im Nationalrat vermutlich und im Ständerat ganz sicher abstürzen.

Viele Kritiker argumentieren taktisch. Sie sind zwar für ein höheres Rentenalter, halten es aber heute nicht für mehrheitsfähig. Zudem fürchten sie, dass die linke Initiative, die 10 Prozent mehr AHV für alle will, am 25.?September durchkommt, wenn das Schreckgespenst Rentenalter 67 rumspukt. Beides mag zutreffen. Trotzdem ist der Entscheid der Kommission wichtig. Es ist Zeit, hinzustehen und Klartext zu reden.

Ein höheres Rentenalter ist kein akademischer Spleen. Wir müssen uns ernsthaft fragen, wie lange wir noch zuwarten wollen. Je später wir handeln, desto teurer wird es, das heutige Rentenniveau auch für die Senioren der Zukunft zu halten. Aber das trifft nicht mehr die, die heute das Sagen haben.

Falls man das Rentenalter jetzt nicht über 65 erhöhen will, drängt sich eine «Minimalreform» auf: Rentenalter 65 für Frauen, eine möglichst kleine Erhöhung der Mehrwertsteuer, Reduktion des Umwandlungssatzes inklusive Kompensation zum Erhalt des Rentenniveaus. Das sind wichtige Schritte. Zeitlich reichen sie aber nur bis Ende der 2020er-Jahre.

Vielleicht sind wir dann ja bei der nächsten AHV-Reform in dreizehn Jahren so weit wie Couchepin vor dreizehn Jahren.

