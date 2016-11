Duro – der Preis bleibt geheim

Der Duro und das Arbeitsplatz-Argument

Die geplante Sanierung der alten Armeelaster war von Anfang an umstritten. Der Nationalrat hat das Geschäft vor einem Jahr als Erstrat behandelt. Die für das ­Geschäft zuständige Sicherheitskommission hatte beantragt, den Kredit um 100 Millionen Franken zu kürzen. Der Antrag wurde nach hitziger Debatte mit 94 zu 90 abgelehnt.



In der Öffentlichkeit wurde die Debatte erst nach der Abstimmung im Nationalrat richtig losgetreten. Neben linken Politikern legte sich vor allem SVP-Nationalrat und Fuhrhalter Ulrich Giezendanner ins Zeug. Der ehemalige Chef eines grossen Transportunternehmens liess kein gutes Haar an der geplanten Sanierung. Und er beteuerte zu wissen, dass die Aebi Schmidt AG, die ehemalige Landmaschinenfabrik Aebi aus Burgdorf, die Kleinlaster viel günstiger renovieren könnte.



Tage später bestätigte Stefan Heiniger, CEO von Aebi Schmidt, im Interview mit dieser Zeitung die Aussagen des Fuhrhalters: «Wir haben Berechnungen durchgeführt. Wir sind dabei zum Schluss gekommen, dass wir die Werterhaltungsarbeiten 100 Millionen Franken günstiger durchführen könnten.» Bei den Preisberechnungen habe sich Aebi Schmidt «auf Dokumente gestützt, welche die Bundesverwaltung auf ihren Websites aufgeschaltet hat». Man finde dort ausführliche Informationen.



Weil der Auftrag nie ausgeschrieben war, konnte sich Aebi Schmidt nie bewerben. Tage vor der entscheidenden Abstimmung in der kleinen Kammer im vergangenen März kündigte SP-Ständerätin Anita Fetz einen Rückweisungsantrag an. Sie argumentierte unter anderem mit der möglicherweise viel günstigeren Offerte von Aebi Schmidt. Nur schon aus diesem Grund müsse man das Geschäft noch einmal prüfen, sagte Fetz. Verteidigungsminister Guy Parmelin erwiderte bloss, Aebi Schmidt habe dem VBS bisher keine Offerte eingereicht.



Letztlich dürfte ein anderes – umstrittenes – Argument eine Mehrheit von 30 Ständeräten bewogen haben, das Geschäft durchzuwinken. Brigitte Häberli, Thurgauer Ständerätin und Präsidentin der Vorsorgestiftung der Mowag, hatte eine inoffizielle ­Liste ihrer Arbeitgeberin in Umlauf gebracht.



Gemäss der Liste wird die Thurgauer Rüstungsschmiede – Tochter des US-amerikanischen Rüstungskonzerns General Dynamics – Zulieferer aus insgesamt 20 Kantonen vom Duro-Grossauftrag profitieren lassen. Damit würden Arbeitsplätze gesichert, argumentierte Häberli. In diesen Tenor schwenkte auch Parmelin ein. Letztlich rechtfertigten etliche Ständeräte ihr Ja zum Duro-Geschäft mit Arbeitsplatzsicherung.



Eine Anfrage dieser Zeitung bei Armasuisse und Mowag zeigt indessen: Welche Firmen nun genau profitieren werden, bleibt weiterhin geheim. Zu einem späteren Zeitpunkt werde man allenfalls bekannt machen, wie viel Auftragsvolumen in welche Kantone geflossen sei.