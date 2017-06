Die Sprachregion ist entscheidend

Würde man einzig anhand nüchterner Zahlen die Herkunft des nächsten Bundesrats wählen, käme man zum Schluss: keinesfalls ein Zürcher. Aber zum Beispiel ein Urner. Der Kanton Zürich stellte bisher zwanzig Bundesräte und belegt damit den Spitzenplatz. Für den bevölkerungsstärksten Kanton ist das aber auch überhaupt nicht erstaunlich. Uri hatte noch keinen Vertreter und teilt dieses Schicksal mit Schaffhausen, Schwyz, Nidwalden und Jura, wie die Liste der Bundesverwaltung zeigt.

Alle reden von der Region

Aber natürlich nimmt es das Parlament mit der Herkunft der Bundesratsmitglieder nicht ganz so genau. Das ist auch nicht nötig. Die Verfassung verlangt lediglich, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind. So könnte man bei der anstehenden Neubesetzung die Ursprungsfrage gelassen angehen, zumal die Romandie bereits gebührend vertreten ist.

Trotzdem beherrscht gerade diese Frage derzeit die Diskussion. Alle reden von geografischen ­Anforderungen – und einige kaschieren wohl mit diesem all­gemein akzeptierten Argument partei- oder personalpolitische Motive. Es geht dabei nicht nur um die anstehende Wahl, sondern auch um die Weichenstellung für die Zukunft. Denn der nächste Rücktritt kommt bestimmt.

Wird jetzt ein Vertreter der lateinischen Schweiz gewählt, müssen Politiker dieser Region Bundesratsträume aufschieben. Beim nächsten Mal können sie kaum Ansprüche stellen, welcher Partei auch immer sie angehören. Denn mehr als drei Vertreter wären wohl des Guten zu viel.

Am lautesten vernimmt man derzeit Stimmen aus dem Tessin: Es sei an der Zeit für eine Vertretung in der Landesregierung. Wirklich? Das Tessin stellte immerhin schon sieben Bundesräte. Doch der Kanton auf der Alpensüdseite kann sich auf die angemessene Vertretung der Sprachregionen gemäss Verfassung berufen: Seine Vertreter stehen nicht nur für eine Gegend, sondern auch für eine Sprachregion.

Auch zwei sind kein Problem

Die FDP sucht Kandidaten aus der lateinischen Schweiz (Kasten links). Auch wenn die Kantone Waadt und Freiburg bereits in der Landesregierung vertreten sind, brauchen sich Kandidaten aus diesen Kantonen nicht zu zieren.

Galt früher noch, dass ein Kanton höchstens einen Bundesrat stellen darf, so sind diese Zeiten inzwischen vorbei. Die Regierung kam schon mit zwei Zürchern zurecht und verkraftet aktuell zwei Berner – berücksichtigt man die Bürgerorte der amtierenden Bun­desräte, hat der Kanton Bern derzeit gar vier Vertreter. (Berner Zeitung)