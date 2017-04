Die SVP und die «gekauften» Bauern

Für einmal sind sich Bauern und SVP nicht grün. Während die SVP-Delegierten die Energiestrategie 2050, über die am 21. Mai abgestimmt wird, mit 322 zu 4 Stimmen ablehnten (bei einer Enthaltung), empfiehlt sie die Landwirtschaftskammer des Schweizer Bauernverbands (SBV), also das Parlament des Verbands, mit 63 zu 4 Stimmen zur Annahme – allerdings fehlten wie stets an solchen Sitzungen ­einige Abgeordnete, dieses Mal war es jeder Dritte.

Pikant ist diese offensichtliche Kluft darum, weil viele Bauernvertreter SVPler sind oder doch zumindest SVP-Sympathisanten und die SVP der Landwirtschaft eigentlich immer die Stange hält, wenn deren Interessen tangiert sind.

Gespann funktioniert nicht

Dieses Mal offenbar nicht. SVP-Präsident Albert Rösti sagt, ­warum: Die Energiewende werde zu teuer und ende in einer Planwirtschaft, behauptet er. Wer sich dennoch für die von Bundesrat und Parlament beschlossene Energiestrategie ausspricht, betrachtet Rösti als gekauft. Konkreter: Er wirft den Bauern vor, sie spekulierten auf staatliche Subventionen.

Umgekehrt versagten die Bauern Rösti die Unterstützung beim ­Referendum gegen das Energiegesetz. Er musste Anfang Jahr kämpfen und einen eindringlichen Appell an die Parteimitglieder richten, damit er die nötigen 50'000 Unterschriften zusammenbrachte.

Der Bauernverband sieht in der Energieproduktion ein neues wirtschaftliches Standbein: Statt Landwirt könnten Bauern künftig auch Energiewirt sein, indem sie auf ihren Dächern Solarstrom produzieren und mit dem Hofdünger Biogas. Das Potenzial sei gross, schreibt der Schweizer Bauernverband gestützt auf eine Studie. Er geht von rund 3500 zusätzlichen Anlagen auf Bauernhöfen aus (siehe Box).

Rückwärtsgewandte Politik

Der Thurgauer Landwirt Markus Hausammann ist ein SVPler, der im Nationalrat gegen die Partei­linie stimmte. Den Vorwurf, er sei gekauft worden, lässt er nicht auf sich sitzen. Nebst einer Schnitzelheizung und einer Wärmerückgewinnungsanlage ohne Subventionen hat er tatsächlich eine Fotovoltaikanlage auf das Remisendach montiert, die zu einem Drittel vom Bund finanziert wurde.

Doch das sei aufgrund des heutigen Gesetzes geschehen. Etwa 1,4 Prozent steuert die Anlage zum Betriebsumsatz bei, rund die Hälfte des Stroms braucht er selber.

«Wir müssen die Chance nützen und das Energiesystem umbauen. Die Gegner haben schlicht keine Strategie.»Markus Hausammann, Landwirt und SVP-Nationalrat

Hausammann wollte ursprünglich grösser ausbauen, er wartet aber vergeblich mit über 35'000 anderen Solaranlagebetreibern auf eine Zusage zur kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV). Hier brächte das neue Energiegesetz Bewegung hinein: Es sieht für eine gewisse Zeit einen Ausbau der KEV vor.

«Bauern werden aber eher Kleinproduzenten bleiben», schränkt Hausammann ein. Für ihn persönlich steht nicht unternehmerischer Eigennutz im Vordergrund, sondern eine vorausschauende Politik: «Wir lebten zu sehr in den Tag hinein und sorgten nicht vor», sagt er. Man müsse nun die Chance nützen und das Energiesystem umbauen. Er vermisst bei den Gegnern schlicht die Strategie dazu.

Staat fördert Ineffizienz

Das bestreitet Albert Rösti. ­Zuallererst, betont er, seien aber die Ziele zu hoch gesteckt. Er warnt: «Die meisten Bauern werden viel mehr für höhere Energiekosten bezahlen müssen, als was sie mit der Energiewende verdienen werden.» Ihn stört besonders, dass der Staat gewisse Technologien bevorzuge, was ­Ineffizienz fördere: «Jede zusätzliche Solaranlage, die nicht für den Eigengebrauch gebaut wird, verstärkt diese», warnt er.

«Die Bauern werden viel mehr für höhere Energiekosten bezahlen, als sie mit der Energiewende verdienen.»Albert Rösti, Präsident der SVP und Nationalrat

Wenn schon müsste die Wasserkraft, die unter der billigen Stromschwemme aus dem Ausland leide, noch stärker gestützt werden. Bei der Wasserkraft, ist er überzeugt, wäre deutlich mehr Strom für viel weniger Geld zu holen als in den neuen erneuerbaren Energien. Um die wegfallenden AKW zu ersetzen, werde man zudem, wie vom Bundesrat in der Botschaft zum neuen Energiegesetz erwähnt, nicht um den Bau eines grossen Gaskombikraftwerkes herumkommen.

Billige Energie = Wohlstand

Rösti, der die Abnahme des Energieverbrauchs um 43 Prozent bis 2035 für utopisch hält, ist konsequenterweise auch gegen das Pariser Klimaabkommen, das der Nationalrat im März genehmigte. Die Schweiz hat es bisher nicht ratifiziert. Das Abkommen verlangt, dass der Ausstoss von Treibhausgasen bis 2050 um die Hälfte gesenkt wird gegenüber dem Niveau von 1990.

Die SVP warnt, das sei nur möglich, wenn der Energieverbrauch auf das Niveau von 1966 zurückgehe. Bisher sei der Verbrauch aber stetig gestiegen. Billige Energie und Wohlstand gehören für die SVP untrennbar zusammen.

Dass die Zeche für die Energiewende tatsächlich so teuer wird, wie die Gegner prophezeien, bezweifelt Markus Hausammann. Die finanziellen Auswirkungen der Abstimmung vom 21. Mai würden mit jährlich 40 Franken pro Haushalt beziffert, sagt er – allerdings glaubt auch er, dass dies nicht reichen wird, um die gesteckten Ziele bis 2050 zu erreichen.

Die 3200 Franken, welche die Gegner anführen, hingegen gehören für ihn ins Reich der Hypothesen. Hausammann wie Rösti sind sich sicher, dass die Mehrheit der Bauern denkt wie sie. Wer recht hat, wird erst die Auswertung des Urnengangs zeigen.

Geschätztes Potenzial

Der Schweizer Bauernverband geht von einem beträchtlichen Energiepotenzial auf Schweizer Bauernhöfen aus: Zwei Drittel des Stroms, den das 2019 vom Netz gehende Atomkraftwerk Mühleberg produziert, könnten deren Anlagen bis 2030 beisteuern. Eine Studie von Agrocleantech, einem Ableger des Schweizer Bauernverbands für Energie- und Klimaschutzfragen, beziffert das jährliche Potenzial mit rund 2100 Gigawattstunden Strom.

Potenzial Strom 2030 der Schweizer Landwirtschaft in GWh/Jahr

Dazu kämen noch einmal fast 1300 Gigawattstunden Wärme hinzu. Energiequellen sollen Sonne, Biomasse, Wind, Holz und Erdwärme sein. Danach, frohlockt Agrocleantech, würde die Landwirtschaft doppelt so viel Strom produzieren, wie sie selber braucht.

Potenzial Wärme 2030 der Schweizer Landwirtschaft in GWh/Jahr

Parallel dazu könnten die Bauern ihre Betriebskosten durch einer Steigerung der Energieeffizienz senken. Viele Landwirte sind auch deshalb und nicht nur wegen der in Aussicht stehenden Subventionen bereits in der Energieproduktion tätig geworden. (Berner Zeitung)