Die Richter haben den Magier entzaubert

Für einmal ist der Showman nicht locker. Dieter Behring sitzt auf der Anklagebank am Bundesstrafgericht in Bellinzona, dreht einen Kugelschreiber nervös zwischen den Fingern, kritzelt hie und da etwas auf den Notizblock vor ihm auf dem Tisch. Der Gerichtsschreiber hat soeben das Urteil verlesen. Behring sei schuldig des gewerbsmässigen Betrugs. Der selbst ernannte Börsenzauberer muss fünfeinhalb Jahre hinter Gitter.

Es sei ein hartes Urteil, aber ein gerechtes, wird eines seiner Opfer gut eine Stunde später draussen vor dem Gerichtsgebäude in ein Reportermikrofon sagen. Man sei froh, dass nach so langer Zeit doch noch ein solches Urteil möglich sei. Geschlagene zwölf Jahre brauchten die Er­mittler, um Behring vor Gericht zu bringen.

Hunderte Menschen von der einfachen Praxisassistentin bis hin zu Anwälten und professionellen Anlegern haben seinetwegen Geld verloren. Der Chemielaborant aus Basel hatte sich als Börsenguru angepriesen. Wer bei ihm Geld anlege, werde mit fetten Renditen belohnt, mindestens 12 Prozent. Denn er habe den genetischen Code der Finanzmärkte geknackt. Am Schluss – das war 2004 – haben alle alles verloren.

Behring scheint nicht mit einem Schuldspruch gerechnet zu haben. Als nach der Urteilsverkündung durch den Gerichtsschreiber auch der Gerichtspräsident das Wort ergreift, schüttelt Behring den Kopf. Immer wieder. Einsicht sieht anders aus. Schweiss perlt auf seiner Stirn. Gut möglich, dass er bis heute zutiefst von seiner Unschuld überzeugt ist. Gut möglich, dass er selber nach wie vor daran glaubt, dass sein Computerprogramm, das angeblich Börsenkurse vorhersagen kann, tatsächlich funktioniert.

Er ist nicht der erste Börsianer, der sich von Zauberformeln und kurzfristigen Er­folgen blenden liess. Der Mensch ist ein Meister darin, Unvorteilhaftes auszublenden und Erfolge zu überhöhen. Behring scheint mit dieser Disziplin besonders vertraut zu sein. Jedenfalls kauft man ihm ab, dass er ehrlich entrüstet ist über das, was ihm der Gerichtspräsident da vorhält.

Fehler haben in Behrings Augen nur die anderen gemacht: zuerst alle seine Geschäftspartner, dann die zahlreichen Verteidiger, mit welchen er sich überworfen hat, dann die Ermittler der Bundesanwaltschaft, dann der Bundesanwalt Michael Lauber persönlich und letztlich sogar das Ge­richt. Über alle hat sich Behring immer wieder beschwert.

Und seine letzten Verteidiger scheint Behring mit dieser Krankheit angesteckt zu haben. Sie hatten während des gesamten 30 Tage dauernden Prozesses ausgeteilt, was das Zeug hält: Der Staat, die Anklageschrift, die Einvernahmen der Zeugen, ja selbst eine Praktikantin des Pflichtverteidigers kamen unter die Räder. Sie alle seien schuld daran, dass das Verfahren aus dem Ruder gelaufen sei.

Ihretwegen seien die Grundrechte des Börsengenies während der Ermittlungen arg beschnitten, sprich mit Füssen getreten worden, behaupteten die Verteidiger. Man konnte nach ihren Ausführungen tatsächlich den Eindruck gewinnen, Behring sei eher ein vom Pech verfolgter, von allen übertölpelter alter Mann als ein listiger Be­trüger.

Doch der Gerichtspräsident rückt mit seiner Urteilsbegründung den Fall wieder in ein an­deres Licht. Drei Monate hatten sich die Richter über die Akten gebeugt, um sich ein Urteil zu bilden. Und sie kommen nun zum Schluss, dass eben gerade nicht die anderen schuld seien, sondern er, Dieter Behring, persönlich. Nicht die zahlreichen Ge­schäftspartner und Vermittler in seinem System seien schuld am Verschwinden der 800 Millionen Franken, sondern er.

Denn an­ders als Behring selber stets be­hauptete, sei eindeutig er die dominierende Figur gewesen im System. Der Gerichtspräsident entzaubert schliesslich auch die angeblichen Programmierkünste des vermeintlichen Genies. Bei dem Programm habe es sich um eine Standardsoftware gehandelt. Diese habe er zwar tatsächlich weiterentwickelt. Doch dafür seien, anders als Behring be­hauptete, keine speziellen Programmierkenntnisse notwendig gewesen.

Für die Richter war Behrings Bluff mit dem Computerprogramm ohnehin ein Ne­bengleis. Denn sie befanden, dass der Grossteil des Geldes, das gutgläubige Anleger ihm zur Vermehrung anvertraut hatten, gar nicht erst an der Börse angelegt worden, sondern in den Säcken von Behring und seinen Partnern verschwunden sei.

Nach einer Stunde schliesst der Gerichtspräsident seine Ausführungen. Minuten später verlässt ein zwei Meter grosser Mann, sichtlich aufgebracht, das Ge­richtsgebäude im Stechschritt. Wegelagernde Journalisten wimmelt er schroff ab: Das war Behring. Kurz darauf erklärt einer seiner Verteidiger den Journalisten, dass die Richter hier ein unglaubliches, rechtsstaatlich höchst bedenkliches Urteil ge­fällt hätten. Ein Weiterzug sei wahrscheinlich. (Berner Zeitung)