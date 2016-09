Die Krankenkassenprämien haben sich seit 1996 mehr als verdoppelt

Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Als vor zwanzig Jahren das Krankenversicherungsgesetz in Kraft trat, war viel von den Kosten die Rede. Diese drohten aus dem Ruder zu laufen, das neue Gesetz sollte Gegensteuer geben. Man sprach im Parlament vom Ziel, die Kostensteigerung der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung anzupassen. Es gelte unnötige medizinische Behandlungen zu verhindern und die Preise in Schach zu halten.

Bei der konkreten Umsetzung dieser Ziele zeichneten sich aber schon damals Schwierigkeiten ab. Viel war von Selbstverantwortung der Beteiligten die Rede. «Patentrezepte gibt es nicht», schrieb der Bundesrat in seiner Botschaft. Ein gewisses Kostenwachstum sei nicht zu vermeiden, allerdings auch legitim, stellte die damalige Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss (SP) 1993 im Parlament klar. Schliesslich mache die Medizin Fortschritte, und der demografische Wandel müsse ebenfalls berücksichtigt werden.

So kam es, dass die Prämien nach der Einführung des neuen Gesetzes weiter stiegen – im Schnitt jährlich um 4,6 Prozent. Heute sind sie mehr als doppelt so hoch wie 1996. Und Gesundheitsminister Alain Berset (SP) sagte am Montag: «Wir müssen auch künftig mit steigenden Kosten umgehen.»

2017: Im Schnitt 4,5 Prozent

Für 2017 steht eine durchschnittliche Erhöhung um 4,5 Prozent oder monatlich 19,15 Franken an. Das gilt für die Standardprämie – also die Erwachsenenprämie mit einer Franchise von 300 Franken und Unfalldeckung. Bundesrat Berset gab die Prämien am Montag vor den Medien bekannt. Im vergangenen Jahr hatte die Erhöhung bei 4 Prozent gelegen.

Einmal mehr sind die Unterschiede zwischen den Kantonen gross, laut dem Bundesamt für Gesundheit variiert die Erhöhung zwischen 3,5 und 7,3 Prozent. Was den Gesundheitsminister beunruhigt: Die Kinderprämien sind noch stärker gestiegen, nämlich im Durchschnitt um 6,6 Prozent. Berset will mit den Krankenkassen Gespräche führen, wie sie künftig die Prämien für Kinder gestalten sollen. Auch im Parlament wird nach Wegen gesucht, die Familien zu entlasten.

Wie schon Jahre zuvor seine Vorgängerin verwies auch Berset auf den medizinischen Fortschritt und die demografische Entwicklung, die zum Kostenwachstum beitrügen. Als jedoch neues Argument erwähnte er die Negativzinsen, die sich auf die Reserven der Krankenkassen auswirken und zu einer Prämienerhöhung beitragen können.

Wie schon die Politiker Anfang der 90er-Jahre appellierte er an die Verantwortung der Beteiligten, vom Parlament bis zum Patient. Im Übrigen liege es in der Verantwortung der Versicherten, die in ihrer Situation beste Prämie zu wählen, so Berset. Laut dem Gesundheitsminister muss aber noch mehr getan werden, um das Kostenwachstum einzudämmen. Er beauftragte eine Expertengruppe, die in einem Jahr Vorschläge auf den Tisch legen soll.

Obligatorium akzeptiert

An der Diskussion um die Kosten mag sich seit zwanzig Jahren kaum etwas verändert haben. Die Debatte um das zweite Hauptziel des neuen Gesetzes – die Solidarität – ist hingegen fast ganz verschwunden. Das Versicherungsobligatorium wird heute kaum mehr infrage gestellt, und abgestufte Prämien nach Geschlecht oder Eintrittsalter der Versicherten, wie es sie vor der Einführung des Gesetzes gegeben hat, sind heute längst kein Thema mehr.

(Berner Zeitung)