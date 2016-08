Die Burka-Debatte erhitzt die Gemüter

«Meine Meinung ist klar: Burkas gehören nicht hierher. Ich bin ein liberaler Mensch, und in einer liberalen Gesellschaft zeigt jeder sein Gesicht», erklärte der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr in einem Interview mit der NZZ am 11. August. Und obwohl es in den letzten Monaten und Jahren einige Gelegenheiten dazu gab, war es ausgerechnet SP-Regierungsrat Fehr, der eine landesweite Burkadebatte anstiess.

Das war nicht einmal SVP-Nationalrat Walter Wobmann gelungen. Der geistige Vater der Anti-Minarett-Initiative hatte im März die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» werbewirksam auf dem Bundesplatz lanciert, als er in Begleitung von Vermummten auftrat. Beim Tessiner Verhüllungsverbot, das seit Anfang Juli in Kraft ist, interessierten vor allem allfällige Verstösse.

Eine Grundsatzdiskussion löste es nicht aus. Dasselbe gilt auch für die 2011 erlassenen Verschleierungsverbote in Frankreich und Belgien oder der Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 2014, wonach ein Burkaverbot rechtens ist.

Der Hauptgrund für die grosse Resonanz dürfte sein, dass Fehr als erster linker Politiker mit Gewicht eine solche Forderung erhob. Dass die Sozialdemokraten in Sachen Burkaverbot gespalten sind, sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit. Sukkurs erhielt Fehr etwa vom Waadtländer SP-Staatsrat Pierre-Yves Maillard. Parteipräsident Christian Levrat hat zwar erklärt, die Burka sei ein mobiles Gefängnis und sie dürfe deshalb in der Schweiz nie Fuss fassen.

Dennoch lehnt er Wobmanns Initiative ab. «Wir dürfen uns nicht mit den Initianten ins Bett legen», sagte er in einem Interview mit der «SonntagsZeitung». Auch die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz hält nichts von der Burka. Ein nationales Verbot auf Vorrat einzuführen, sei aber unsinnig, da es in der Schweiz kaum Frauen gebe, die ihr Gesicht verhüllten. Gegen ein Verbot sind auch die Parteipräsidenten von FDP, BDP und Grünen.

Auch im Ausland wird über die Vollverschleierung debattiert. In Deutschland haben sich Politiker von CDU und CSU für ein Verbot ausgesprochen. Am vergangenen Freitag kamen Vertreter der beiden Unionsparteien überein, auf ein generelles Verbot zu verzichten. Im öffentlichen Dienst, in Schulen, vor Gericht und im Umgang mit Behörden soll die Vollverschleierung aber verboten werden.

In Österreich hat Aussenminister Sebastian Kurz vor wenigen Tagen Massnahmen gegen die Vollverschleierung von Frauen gefordert. Ein Verbot werde Teil der Überlegungen sein, sagte Kurz. Noch 2014 hatte er dagegen erklärt, dass Österreich keine künstlichen Debatten über ein Burkaverbot brauche.

Umfrage Soll die Schweiz ein Burka-Verbot einführen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 82.3% Nein 17.7% 265 Stimmen Ja 82.3% Nein 17.7% 265 Stimmen



Im Folgenden liefern sich die beiden BZ-Redaktorinnen Rahel Guggisberg und Lucie Machac eine Pro-und-Kontra-Debatte zu dem emotionalen Thema:

Redaktorin Rahel Guggisberg

Pro: Die Burka hat in der Schweiz keinen Platz

In der Schweiz leben wir in einer freien Gesellschaft. Jeder kann tun und lassen, was er will, solange er Recht und Ordnung einhält. Warum also soll die Vollverschleierung mit einer Burka verboten werden? Erstens, weil sie nicht mit den Werten der westlichen Kultur vereinbar ist: Sie verstösst gegen die Prinzipien der offenen Gesellschaft. Wir wollen unserem Gegenüber ins Gesicht schauen.

Von einer Burkaträgerin können wir uns jedoch kein Bild machen. Eine Vollverschleierte kann sich zweitens nicht integrieren. Sie grenzt sich ab, verweigert sich der Kommunikation. Niemand sieht, ob sie lacht oder weint. Sie macht keine Bekanntschaften und findet keine Arbeit.

Kurz: Eine Burkaträgerin steckt in einem schwarzen Gefängnis. Am normalen Leben kann sie nicht teilnehmen. In anderen Kulturen mag das erwünscht sein, aber sicher nicht hier. Die meisten vollverschleierten Frauen in der Schweiz sind Touristinnen aus Saudiarabien, den Golfstaaten und Afghanistan. Einzelne wohnen hier, manche sind Konvertitinnen. Vor allem Konvertitinnen wollen mit der Verschleierung bewusst provozieren. Die Vollverschleierung ist ein politisches Statement, und wer sie in Europa trägt, bekennt sich zum ul­tra­orthodoxen Islam der Wahhabiten, der radikalen Taliban und des IS.

Eines ist die Gesichtsverhüllung jedenfalls nicht: eine religiöse Pflicht. Wer die Burka trägt, folgt lediglich einem regionalen Brauch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg schützte diesen Brauch nicht. Er erachtete ein französisches Gesetz, das die Vollverschleierung in der Öffentlichkeit verbietet, für gültig.

Wir kennen diese Bilder aus Interlaken oder Genf: Westlich gekleidete Männer in Shorts und T-Shirt spazieren bei sommerlichen Temperaturen vor ihren schwarz verpackten Frauen. Die einen dürfen, was die anderen nicht dürfen – sich freizügig kleiden. Die Burka ist also auch ein Zeichen für die Unterdrückung der Frau. Sie wird zur Unterordnung gezwungen, zum Gehorsam, reduziert auf ein schwarzes Nichts. Die Burka verletzt einen Grundsatz – Mann und Frau sind bei uns gleichberechtigt. Wer das Recht, den Vollschleier zu tragen, schützen will, schützt also den rückschrittlichen Fanatismus.

Bilder von Städten, aus denen sich der IS zurückziehen musste, belegen, dass die meisten Musliminnen den Vollschleier nicht freiwillig tragen. Es drohten bis zu hundert Peitschenhiebe. Als vor ein paar Tagen Manbij in Syrien befreit wurde, zogen die Frauen die Burka über den Kopf und verbrannten sie. Bei uns kann jeder oder jede gefahrlos und gleichberechtigt seine Meinung äussern.

Es gibt keinen Grund, sich zu verhüllen. So soll es bleiben. Wer in die Schweiz einwandert, hat unsere Werte zu akzeptieren, für die unsere Vorfahren gekämpft haben. Wir schützen diese Werte. Das Burkaverbot ist deshalb ein wichtiges politisches und kulturelles Zeichen. Verschleierte Frauen und ihre Gatten sollen wissen, dass sie an unserem gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und sollen. Darum gehört die Burka nicht in die Schweiz.

Redaktorin Lucie Machac

Kontra: Ein Verbot träfe die Opfer, nicht die Täter

Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die eine Burka anziehen würden, wenn sie die Wahl hätten. Ich verstehe auch Frauen nicht, die ein Studium absolvieren und dann mit den Kindern zu Hause bleiben, damit ihr Mann Karriere machen kann. Mit anderen Worten: Ich zähle mich zu jenen Menschen, die Männer in hitzigen Diskussionen abfällig als Emanzen be­titeln.

Trotzdem finde ich ein Burkaverbot in der Schweiz unsinnig. Das Tragen der Burka zu verbieten, halte ich für ähnlich effizient, wie in der Schweiz den Walfang zu untersagen. Musliminnen, die hier leben und eine Burka tragen, kann man wohl an einer Hand abzählen. In Bern ist mir in meinem Alltag zwischen Büro, Migros und Ausgang jedenfalls noch keine einzige Burka-Schweizerin begegnet.

Musliminnen, die auch ohne Burka von ihren Vätern oder Ehemännern bestimmt oder gar unterdrückt werden, erkenne ich auf der Strasse nicht. ­Ihre Anzahl ist allerdings deutlich höher. All diesen Frauen hilft ein Burkaverbot in ihrer Selbstbestimmung rein gar nichts – genauso wenig wie mir, der freiheitsliebenden Westlerin, die um ihre emanzipato­rischen Errungenschaften ­fürchtet.

Ich gebe es offen zu: Es macht mir Angst, wenn ich sehe, wie selbstverständlich manche Migranten Religion und traditionelle Rollen über die persönliche Freiheit und die Gleichberechtigung stellen. Ich halte es aber für reine Augenwischerei, zu behaupten, dass wir mit einem Burkaverbot ein Zeichen für unsere liberalen Werte setzen. Frankreich oder Belgien sind beste Beispiele dafür, dass sich mit einem Burkaverbot fundamentalistisches Gedankengut nicht kontrollieren lässt.

Ich plädiere vielmehr dafür, im Alltag dezidiert klarzustellen, dass frauenverachtendes Verhalten in der Schweiz nicht geduldet wird: Schüler geben bei uns der Lehrerin die Hand. Sex vor der Ehe wie auch Berufskarriere sind nicht nur Männern vorbehalten. Frauen, die kurze Röcke tragen, sind kein Freiwild. Und ja, ich finde es richtig, Verstösse gegen Selbstbestimmung und Gleichberechtigung zu sanktionieren.

Aber: Ein Burkaverbot trifft die Falschen. In der Schweiz sind es vor allem wohlhabende Touristinnen auf der Durchreise. Es grenzt in meinen Augen an Realsatire, wenn Tessiner Polizisten ein paar Burka tragenden Touristinnen einen Aufklärungszettel in die Hand drücken und bei der Busse aus Gastfreundschaft ein Auge zudrücken.

Wie soll diese unbedarfte Geste islamische Patriarchen oder gar Terroristen in ihren Überzeugungen erschüttern? Sie spielt höchstens in die Hände von islamischen Hasspredigern, für die es ein Leichtes sein wird, das Verbot als westliche Verachtung für die muslimische Kultur zu instrumentalisieren.

Bei genauer Betrachtung untergräbt es aber vor allem unsere eigenen Werte: Wenn Burkas ein Symbol für die Unterdrückung von Frauen sind, dann stellen wir mit einem Burkaverbot nicht die Täter, sondern die Opfer an den Pranger. (Berner Zeitung)