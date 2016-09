Der Katastrophen-Job

Die TV-Bilder gingen um die Welt. Von den ausradierten Dörfern, den zerstörten Landschaften und den geschockten Überlebenden, die verzweifelt auf ein Lebenszeichen ihrer Angehörigen warteten. Es waren die Bilder nach dem Jahrhunderttsunami in Thailand, der 2004 über 200 000 Menschen das Leben kostete und als eine der grössten Naturkatastrophen in die Geschichte einging.

Rechtsmediziner und Zahnärzte

Damals mittendrin: über 100 Schweizer Spezialisten aus dem sogenannten Disaster Victim Identification Team (DVI-Team). Die Einheit setzt sich aus 314 Rechtsmedizinern, Kriminaltechnikern und Zahnärzten aus der ganzen Schweiz zusammen, die dann zum Einsatz kommen, wenn sich hierzulande oder im Ausland ein schweres Unglück ereignet. Ihre Aufgabe: die Identifikation von Leichen.

DVI-Geschäftsleiter Stefan Blättler zum beruflichen Hintergrund der Spezialisten:

Das 2001 gegründete DVI-Team gehört dem Bundesamt für Polizei Fedpol an und war bisher bei zehn Katastropheneinsätzen beteiligt – nebst dem Tsunami in Thailand etwa beim Carunglück in Siders von 2012, bei dem 28 Menschen ums Leben kamen, oder 2014 beim Absturz eines Flugzeugs der Air Malaysia in der Ukraine mit 298 Todesopfern.

Keine Einsätze bei Gefahr

In Ernstfällen wie diesen muss es beim DVI-Team jeweils schnell gehen: «Wenn sich das Unglück in der Schweiz ereignet hat, stellt die örtlich zuständige Einsatzleitung ein Gesuch an unser Team», erklärte DVI-Geschäftsleiter und Kommandant der Berner Kantonspolizei Stefan Blättler gestern beim nationalen DVI-Präsentationstag in Bern, bei dem auf einem inszenierten Schadenplatz die Arbeitsrealität der Spezialisten vorgestellt wurde.

DVI-Geschäftsleiter Stefan Blättler sagt, weshalb die Arbeit des DVI-Teams wichtig ist:

Eingeschaltet wird das DVI-Team in der Regel dann , wenn die lokale Katastrophenorganisation wegen des Ausmasses eines Unglücks die Identifizierungsarbeit nicht allein bewältigen kann. Die Anlaufstelle bei der Kantonspolizei Bern organisiert daraufhin verfügbare Teammitglieder, die für den Einsatz infrage kommen. Nur ein paar Stunden später beginnen die Experten mit der Identifikation der Leichen. In der Schweiz geschieht das an den extra dafür vorgesehenen Stellen mit der entsprechenden Infrastruktur in Sitten, Bern oder Zürich.

Anders ist die Situation bei einem Unglück im Ausland: «Da wird zuerst vor Ort die Lage rekognosziert und dann – wenn nötig – aus der Schweiz noch Material an den Unglücksort transportiert», so Blättler. Aktiv wird das Schweizer Team jedoch auch in solchen Fällen nicht von selber, sondern erst, wenn es von den ausländischen Behörden um Hilfe gebeten wird. «Ein Einsatz kommt zudem nur zustande, wenn für unser Team vor Ort die Sicherheit gewährleistet ist.»

DVI-Geschäftsleiter Stefan Blättler zu den Kosten der Katastropheneinsätze:

Bei der eigentlichen Identifizierungsarbeit ist von den Experten dann Geduld gefragt. Jeder Leichenteil wird akribisch dokumentiert. Dabei werden Identifikationsmerkmale wie Zähne, Fingerabdrücke oder DNA-Proben, aber auch Körpermerkmale wie Narben oder Tätowierungen sowie Kleidungsstücke und Schmuck erfasst. Damit die Merkmale überhaupt einem Menschen zugeordnet werden können, werden gleichzeitig Datensätze der Vermissten aufgetrieben. Wenn der Datensatz nach dem Tod mit demjenigen vor dem Tod übereinstimmt, gilt eine Person schliesslich als identifiziert.

Wichtig für die Angehörigen

Bis dies so weit ist, dauert es – gerade nach schweren Unglücken, bei denen die Körper der Todesopfer häufig bis zur Unkenntlichkeit zerstört sind – oft mehrere Wochen oder Monate. Umso wichtiger sei die Identifikationsarbeit für die Angehörigen, so Blättler. Sie würden erst dadurch mit Gewissheit erfahren, was ihren verstorbenen Männern, Frauen, Kindern oder Freunden widerfahren ist. «Diese Gewissheit hilft den Hinterbliebenen bei der Bewältigung der Trauerarbeit.» (Berner Zeitung)