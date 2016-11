Der Informationsaustausch bereitet den Banken viel Kopfzerbrechen

Wie es Schweizer treffen kann

Grundsätzlich gilt: Das inländische Bankgeheimnis ist vorläufig nicht betroffen. Der automatische Informationsaustausch (AIA) gilt für ausländische Kunden, die auf Schweizer Bankkonten Vermögenswerte haben. Doch es gibt zwei Fälle, in denen die Steuerbehörden in Zukunft aufgrund von automatisch ausgetauschten Informationen auch Schweizer zur Rechenschaft ziehen können, wenn diese ihr Vermögen nicht korrekt deklariert haben.



Konto im Ausland: Schweizerinnen und Schweizer, die in einem EU-Land unversteuertes Vermögen parkiert haben, sollten dieses rasch legalisieren. Denn mit dem AIA liefert die Schweiz nicht nur Bankdaten von ausländischen Kunden an deren Heimatstaat, sondern erhält auch automatisch aus anderen Ländern Informationen über Inländer. Die Eidgenössische Steuerverwaltung wird die Daten an die zuständigen Kantone weiterleiten, die damit Schweizer Steuerhinterzieher überführen können.



Wohnsitz im Ausland: Viele Schweizer, die in einem anderen Staat leben und dort steuerpflichtig sind, haben auch finanziell noch eine Verbindung in ihr Herkunftsland. Aber längst nicht alle versteuern an ihrem ausländischen Wohnsitz das Vermögen, das sie in der Schweiz zurückgelassen haben. Zum Beispiel in Brasilien kann das kostspielige Folgen haben, wie die «Neue Zürcher Zeitung» in ihrer Samstagsausgabe vorrechnete: Die Offenlegung unversteuerter Vermögen soll dort 35 Prozent kosten.



Es gibt für die betroffenen Auslandschweizer einen Weg, die Strafsteuer zu vermeiden. Doch der ist mit grösserem Aufwand verbunden: Sie müssten vorübergehend in die Schweiz zurückkehren und alles deklarieren. Danach könnten sie wieder ausreisen. Doch grosse Begeisterung vermag diese Lösung verständlicherweise nicht zu wecken.

Der Informationsaustausch beginnt nicht mit allen Ländern zum gleichen Zeitpunkt. Die EU, Australien, Japan, Kanada, Norwegen und einige weitere Ländern sammeln ab 2017 Daten, die sie ab 2018 mit der Schweiz austauschen. Erst ein Jahr später beginnt das Datensammeln in Brasilien, Argentinien, Indien, Mexiko und Uruguay. Mit weiteren Ländern wie Singapur, China oder Russland sind die Verhandlungen noch im Gang. Ausgetauscht werden insbesondere Kapitalerträge und Kontoguthaben. ki