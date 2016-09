Das Ringen um die AHV geht weiter

Zugegeben, vom Unterhaltungswert und den Emotionen her kam die Rentendebatte, die der Nationalrat am Montag führte, noch nicht an das Zuwanderungs­gezeter heran, das letzte Woche selbenorts abging. Doch die entscheidenden Abstimmungen finden auch erst in den nächsten Tagen statt. So oder so handelt es sich um das wohl wichtigste Geschäft der Gegenwart. Praktisch alle sind heute oder später direkt betroffen von den Entscheiden, die das Parlament bei der Reform der AHV und der 2. Säule (Pensionskassen) fällt. Am Montag hielt der Nationalrat erst eine zweistündige Eintretensdebatte ab, obwohl gar niemand im Saal dagegen war, auf die Reform einzutreten.

Eine erste Entscheidung gab es dann doch noch. Die SVP hatte kurz vor der Debatte den Vorschlag lanciert, die umfangreiche Reform aufzustückeln, um sie in mehrheits­fähigen Etappen an die Urne zu bringen (wir berichteten). Der Vorschlag blieb am Montag chancenlos, nicht einmal die SVP stimmte geschlossen dafür.

Warum erst so spät?

Die SVP musste für den Versuch, die Mammutreform zu filetieren, Prügel einstecken. Viele warfen ihr vor, aus Angst vor der eigenen Basis zu taktieren, damit sie die Reform am Ende nicht mittragen muss. Vor allem Ruth Humbel von der CVP teilte kräftig aus. Aus ihrer Sicht ist das Vorgehen der SVP «unverständlich, um nicht zu sagen unverschämt».

Obwohl die Partei mit acht Vertretern an der 55-stündigen Vorberatung in der Kommission beteiligt war, hatte sie dort nicht verlangt, die Reform aufzuteilen. Humbel warf der SVP implizit vor, mit ­falschen Karten zu spielen: In der Kommission habe sie fast alle «Verschärfungsanträge» durchgebracht, vor allem habe sie die AHV-«Schuldenbremse» inklu­sive Rentenalter 67 in die Reform integriert und einen Ausbau bei der AHV verhindert. Damit hat die SVP aus Sicht Humbels die Reform massiv überladen – und nun komme dieselbe SVP und verlange die Aufteilung der Vorlage, da sie überladen sei.

«Mutanten» in der SVP

Dass Ruth Humbel, eine der ­erfahrensten Sozialpolitiker­innen im Bundeshaus, der SVP nicht über den Weg traut, hat viel mit dem Debakel bei der Ab­stimmung von 2010 über die ­Reduktion des Mindestum­wandlungssatzes in der 2. Säule zu tun. Im Parlament hatte der Vorschlag eine grosse Mehrheit – an der Urne ging die Abstimmung hochkant verloren.

Humbel war eine der wenigen, die damals im Abstimmungskampf überhaupt noch für die Pro-Seite auftraten. Unbarmherzig erinnerte sie die SVP am Montag daran, dass ihre ­Exponenten seinerzeit reihenweise «zu Gegnern der Vorlage mutierten, weil sie nicht hin­stehen mochten, um dem Volk die unliebsame Botschaft einer ­nötigen Senkung des Umwandlungssatzes zu erklären». ­Widersprochen hat ihr am Montag niemand.

Rote Linien links und rechts

SVP-Nationalrat Thomas Aeschi fragte Humbel, ob sie die Verantwortung übernehme, wenn eine überladene Reform an der Urne scheitere. Humbel fragte rhetorisch zurück: «Sie fragen mich also, ob ich mich für ein überladenes Paket einsetzen werde, nachdem Sie es überladen haben?»

Der Schlagabtausch zeigt, dass sich die nationalrätlichen Ge­müter wohl auch in der Rentendebatte noch erhitzen werden. Die Diskussionen dauern voraussichtlich bis Freitag. Klar sind vorerst einzig die roten Linien links und rechts. Die SP will jede Reform bekämpfen, die nicht mindestens den vom Ständerat geplanten AHV-Ausbau enthält. Sprich: Neurentner erhalten monatlich 70 Franken mehr, Paare bis zu 226 Franken. Die SVP hingegen lehnt jede Reform ab, die einen AHV-Ausbau enthält. Fortsetzung folgt. (Berner Zeitung)