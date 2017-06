Das Parlament war nicht sein Element

Er hat den gesamten Dreifachaufstieg der Schweizer Politik absolviert. Vom Gemeinderat Fraubrunnen über die Berner Kantonsregierung in den Nationalrat. Aber es ist überhaupt nicht so, dass es ihm zuoberst am besten gefallen hätte. Urs Gasche macht keinen Hehl daraus, dass er im Bundeshaus nie ganz richtig angekommen ist. «Ich konnte mich hier nicht so einbringen wie ich mir das selber erhofft hatte.» Die Arbeit in der Exekutive, sei es nun in der Gemeinde oder im Kanton, habe ihm besser behagt. «Vermutlich», sagt Urs Gasche, «bin ich nicht der ideale Parlamentarier.»

Er ist es auch nicht mehr lange. Gasche tritt nach sechs Jahren im Nationalrat per sofort zurück. Er hatte diesen Entscheid schon vor längerer Zeit gefällt, am Dienstag hat die Berner BDP offiziell darüber informiert. Für ihn rückt Heinz Siegenthaler nach.

Damit geht eine eindrückliche, 31-jährige Politikerkarriere zu Ende, die beinahe eine ­typisch bernische wäre, eine ­typische SVP-Karriere nämlich – wenn da nur nicht das Jahr 2008 gewesen wäre. Es waren absolut unbernisch wilde Monate. Alles begann mit der Abwahl von Christoph Blocher und dem Rauswurf der Bündner Kantonalpartei aus der SVP Schweiz, weil sie sich geweigert hatte, Eveline Widmer-Schlumpf auszuschliessen.

Um die Bündner herum entstand die BDP. Die Berner SVP hat es in diesen Tagen schier zerrissen. Urs Gasche war von Beginn weg bei den Dissidenten mit dabei. «Ich bereue nichts», sagt er heute, fast trotzig. «Es gab keine Alternative. Niemals hätte ich in der SVP weitermachen können, nach allem, was passiert war.»

Im Nationalrat merkte Gasche dann aber auch, was der Preis dafür ist, wenn man nicht mehr die grosse Berner SVP im Rücken hat, sondern mit einer Kleinpartei unterwegs ist. «Es ist unglaublich schwierig, als kleine Partei die wichtigen und komplexen Geschäfte, die hier in hohem Tempo folgen, wirklich zu durchschauen.» Oft sei es nur mit grossem persönlichen Aufwand möglich, einen eigenen Ansatz zu finden, eine Idee auszuhecken – die dann im Nationalrat keine grosse Chance hat, wenn man nur die ­kleine BDP im Rücken hat.

«Und wenn es dann doch einmal gelingt, währt die Freude auch nicht lange. Als Parlamentarier gibt man das Geschäft sofort wieder aus der Hand und kann nur hoffen, dass Bundesrat und Verwaltung es halbwegs so umsetzen, wie man sich das vorgestellt hat.»

Eben: Urs Gasche konnte sich mit der Arbeit im Parlament nie ganz anfreunden. Befriedigung habe er vor allem in seinen neun Jahren als Finanzdirektor im Kanton Bern erfahren, als er mit den Spezialisten der Verwaltung Ideen zu ausgereiften Vorschlägen entwickeln und diese dann auch umsetzen konnte. «Aber das geht als Nationalrat natürlich nicht.» Und so kommt er zu einem ungnädigen Selbsturteil: Seine eigenen Qualitätsvorstellungen habe er in den letzten Jahren im Durchschnitt nicht erfüllt. «Ich kann nicht behaupten, dass ich enorm viel bewirkt habe.»

Gasche sagt das ohne Reue. Er wirkt nicht enttäuscht, eher ernüchtert. Und er betont, er meine all dies auch nicht abschätzig gegenüber dem Parlament, im Gegenteil. Als Regierungsrat habe er sich gelegentlich genervt, weil er die Argumentation der Grossräte oberflächlich fand. «Heute weiss ich, wie schwierig es ist, als Milizparlamentarier auch nur halbwegs den Durchblick zu haben.»

Nun tritt Urs Gasche, in der ­Armee früher als Major und Kommandant tätig, den geordneten Rückzug an. Langweilig wird ihm nicht. Er ist nach wie vor Präsident des Energiekonzerns BKW und des Verbands der Medizinaltechnikbranche, hat Mandate vom Alpinen Museum bis zum Schloss Jegenstorf und arbeitet als Konsulent in einem Anwaltsbüro in Muri. Und vor allem hat der 62-Jährige noch vergleichsweise junge Kinder aus zweiter Ehe, die – 16 und 18 Jahre alt – noch zuhause leben.

Und dann ist da noch das politische Kind: die BDP. Was wird aus ihr, Herr Gasche? «Schwer zu sagen. Im Kanton Bern jedenfalls sind wir stark. Hier wird es die BDP noch lange geben.» Auf nationaler Ebene hingegen werde es schwierig. «Die siebenköpfige Fraktion dürfte höchstens langsam wachsen, wenn sich auch in der Schweiz die Erkenntnis durchsetzt, dass pragmatische Lösungen besser sind als als zwar populäre Ideen, die dann aber an der Realität scheitern.»

Und so steht die BDP im Bundeshaus weiterhin vor dem Dilemma, das Urs Gasche öfters umgetrieben hat: Soll die Fraktion eine einhellige Meinung durchdrücken, obwohl die BDPler just wegen solcher «Maulkörbe» aus der SVP ausgetreten sind? Oder soll sie zulassen, dass die Sieben unterschiedlich stimmen und damit ihre ohnehin kleine Wirkung vollends verpufft?

Das sind die Sorgen einer Kleinpartei. Urs Gasche ist sie bald los. (Berner Zeitung)