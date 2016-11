Das Parlament spart spärlich

Am Mittwoch hat der Nationalrat die Debatte zum Stabilisierungs­paket für 2017 bis 2019 beendet. Da er in wichtigen Teilen mit dem Ständerat übereinstimmt, lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Klar ist, dass das Parlament weniger sparen will als der Bundesrat – wobei sparen so oder so nicht heisst, weniger auszugeben, sondern nur das Ausgabenwachstum zu bremsen.

Der Bundesrat wollte die Aus­gaben 2017 rund 800 Millionen Franken tiefer ansetzen, als er selber im früheren Finanzplan vorgesehen hatte. Geht es nach dem Nationalrat, sind es noch 660 Millionen. Das liegt primär daran, dass er wie auch der Ständerat Bildung und Landwirtschaft weitgehend verschont. Das gilt auch für die Jahre 2018 und 2019, weshalb das Entlastungsvolumen durchgehend tiefer ausfällt als vom Bundesrat angestrebt.

Verwaltung unter Druck

2019 wollte der Bundesrat 980 Millionen weniger ausgeben als zuvor geplant. Beim Nationalrat sind es noch 905 Millionen. Darin eingerechnet ist jedoch eine pauschale, nicht präzisierte 100-Millionen-Kürzung beim Personal- und Sachaufwand der Bundesverwaltung, die im Ständerat auf Gegenwehr stossen dürfte. Ohnehin kürzt der Ständerat ungern: In seiner Version beträgt die Entlastung 2019 nur 700 statt der anvisierten 980 Millionen.

Eine wichtige Differenz zwischen beiden Räten gibt es bei der Verbilligung der Krankenkassen­prämien für Haushalte mit tieferen Einkommen. Der Nationalrat will hier den Bundesbeitrag ab 2019 um rund 80 Millionen Franken im Jahr kürzen. Die Linke und die CVP lehnten dies gestern vehement ab. SVP, FDP, GLP und BDP betonten jedoch, dass die Beiträge an die Haushalte gar nicht sinken würden, weil die Kantone in die Bresche springen sollen.

Ihre Rechnung geht so: Die bereits aufgegleiste Reform der Ergänzungsleistungen (EL) soll die Kantone finanziell entlasten, sodass sie Spielraum dafür haben, mehr für die Prämienverbilligung auszugeben. Deshalb soll die Kürzung beim Bund erst dann greifen, wenn die EL-Reform in Kraft tritt. Allerdings ist klar, dass die Kantone frei entscheiden können, was sie mit der Entlastung bei den EL anstellen. Sie sind nicht gezwungen, das freie Geld für die Prämienverbilligung einzusetzen.

Zuletzt hiess der Nationalrat das Stabilisierungspaket mit 132 zu 53 Stimmen gut. SVP, FDP, CVP, GLP und BDP stimmten ebenso geschlossen zu, wie SP und Grüne Nein sagten. Nun ist wieder der Ständerat am Zug. (Berner Zeitung)