Burkhalter setzt auf SP-Frau Baeriswyl

Aussenminister Didier Burkhalter sorgt für eine faustdicke Überraschung: Er hat gestern mit dem Plazet des Gesamtbundesrates Pascale Baeriswyl zur neuen Staatssekretärin im Aussendepartement EDA ernannt. Die 48-jährige Baslerin ist seit 2013 Vizedirektorin der Direktion für Völkerrecht (DV).

Ihren neuen Job als höchste Schweizer Diplomatin tritt Baeriswyl am 1. Dezember an. Sie ist die erste Frau in ­diesem prestigeträchtigen Amt. Gleichzeitig wechselt ihr umstrittener Vorgänger Yves Rossier als Botschafter nach Moskau.

Dass sich Burkhalter für die gelernte Juristin und Historikerin entscheiden würde, damit hat im Vorfeld kaum einer gerechnet. Als Favoriten wurden andere gehandelt, die über weit mehr diplomatische Erfahrung verfügen. So etwa ihr Chef in der DV, Ro­berto Balzaretti, der zuvor die Schweizer Mission bei der EU in Brüssel geleitet hatte. Oder der Tessiner Bernardino Regazzoni, der gegenwärtig als Botschafter in Paris tätig ist.

Und natürlich die Spitzendiplomatin Livia Leu, Ex-Botschafterin im Iran und heute Leiterin der Abteilung für bilaterale Wirtschaftsbeziehungen. Doch es sei Baeriswyl gewesen, die alle Etappen des Auswahlverfahrens als Beste durchlaufen habe, erklärte Burkhalter am Freitag.

Da spielte augenscheinlich auch keine Rolle mehr, dass die Basler SP-Frau in der «falschen» Partei ist. Auch deshalb ist diese Personalie bemerkenswert. Denn gemeinhin besetzen Bundesräte zentrale Schnittstellen im Departement mit politisch Gleichgesinnten – auch Burkhalter tickte bislang so.

Doch darauf mochte der Freisinnige nicht eingehen. Lieber sprach er von Baeriswyls starker Motivation, die entscheidend gewesen sei – und von ihren Erfahrungen und Qualifikationen, die es für die Umsetzung der Aussenpolitischen Strategie 2016–2019 brauche.

Von der Lokal- zur Weltpolitik

Ihre politischen Sporen hat sich Baeriswyl als aktive SPlerin in der Basler Lokalpolitik abverdient. Dort habe sie viel gelernt für die jetzige Arbeit, sagte sie am Freitag: «Wenn man die Russen begreifen will, muss man sich überlegen, wie das bei ihnen zu Hause zusammenspielt.»

Im EDA arbeitet sie seit 2000 in verschiedensten Funktionen. Sie habe ihre Diplomatenkarriere mit kleinen Kindern angetreten, die sie über fünf Versetzungen auf drei Kontinenten durch vier Schulsysteme habe heranwachsen sehen, betonte die neue Chefdiplomatin.

Nach einem Stage bei der DV und in der Schweizer Botschaft in Hanoi stieg sie in Bern zur stellvertretenden Chefin der Sektion Menschenrechtspolitik für die Region Asien/Pazifik auf.

Von 2005 bis 2008 war Baeriswyl bei der Schweizer EU-Mission in Brüssel für aussen- und ­sicherheitspolitische Fragen zuständig. Dann führte sie bis 2013 als Chefin das politische Team der Schweizer UNO-Mission in New York.

Nach dem Wechsel in die Direktion für Völkerrecht leitet die Botschafterin dort seither die Abteilung, zu der die Sektionen Völkerrecht, die Taskforce «Asset Recovery» und Staatsverträge gehören. Nun freue sie sich darauf, den Bundesrat aussenpolitisch unterstützen und beraten zu können, sagte Baeriswyl.

Leerformeln statt Klartext

Das klingt schon wieder ganz nach der gewohnten Diplomatensprache voller Leerformeln. Damit konnte Baeriswyls Vorgänger wenig anfangen. Yves Rossier redete gerne mal Klartext und platzierte gezielt Provokationen. Letztlich landete der Freiburger darum auch auf dem internen Abstellgleis.

Nach seinem Vorpreschen bei den Verhandlungen mit der EU über institutionelle Fragen entzog ihm der Bundesrat das bilaterale Dossier und setzte ihm als EU-Chefunterhändler Jacques de Watteville vor die Nase. Rossier ersuchte darum um eine Versetzung ins Ausland. Diese Bitte erfüllt ihm Burkhalter: Rossier wird Botschafter in Moskau. (Berner Zeitung)