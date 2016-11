Bauernverband muss nur noch den Sack zumachen

Bauernschlau ist eine etwas abgegriffene Metapher, zugegeben. Aber sie trifft eben wieder einmal ins Schwarze: Es zeichnet sich eine Wiederholung der Geschichte ab. Vor zwanzig Jahren hievten 77,6 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Landwirtschaftsartikel in die Bundesverfassung – orchestriert von der Bauernlobby. Nun bahnt sich der nächste Coup der Bauern an.

2014 lancierte der Schweizer Bauernverband die Volksinitiative für Ernährungssicherheit. Sie traf auf viel Sympathie bei der Bevölkerung. In Rekordtempo waren die nötigen Unterschriften beisammen. In einer Studie, die das Bundesamt für Landwirtschaft in Auftrag gab, setzte eine Mehrheit der Befragten das Thema weit oben auf die Prioritätenliste. Trittbrettfahrer nutzten die Gunst der Stunde und sammelten ebenfalls Unterschriften. Nun liegen neben der Bauerninitiative die Fair-Food-Initiative, die Ernährungssouveränitätsinitiative und die exotisch anmutende Hornkuhinitiative auf dem Tisch.

Dieser agrarpolitische Milkshake aus unterschiedlichsten Zutaten hats in sich. Viel davon weist direkt zurück in die Vergangenheit. Die gute alte Zeit steht Pate, als der Staat noch sagte, wos langgeht und wie hoch der Milchpreis ist. Anderes ist zu protektionistisch und idealistisch, um wirtschaftlich zu sein. Diesen Becher mochte die Bundespolitik verständlicherweise nicht trinken. Nun hat die Kommission des Ständerats ein eigenes Getränk gemixt, das nicht auf den Magen schlagen sollte.

Der Gegenvorschlag, der im Ständerat sehr gut ankam, enthält von allem etwas: Kulturlandschutz, Inlandproduktion, ressourcenschonende Produktion, weniger Verschwendung von Lebensmitteln und «grenzüberschreitende Handelsbeziehungen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung» beitragen. Aber er basiert auf der heutigen Landwirtschaftspolitik, und erstmals sieht er sogar explizit vor, dass die Land- und Ernährungswirtschaft auf den Markt ausgerichtet sein soll. Darauf lässt sich aufbauen.

Geht der Plan auf, könnte es im Frühjahr 2018 zu einem veritablen Bauernabstimmungssonntag kommen. Sollte dann der Gegenvorschlag dem Cocktail der Volksinitiativen gegenüberstehen, hätte dieser beste Erfolgsaussichten. Zumal sich dann wohl sogar die Wirtschaftsverbände für den Abstimmungskampf an Bord holen liessen.

Wollen die Bauern 2018 zu den Gewinnern gehören, müssen sie nur noch ebenso klug handeln wie in den 90er-Jahren. Damals zogen sie ihre Volksinitiative zugunsten eines Gegenvorschlags zurück – und reüssierten. Angesichts bisheriger Erfahrungen wird sich der Bauernverband diese Chance nicht entgehen lassen.

