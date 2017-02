Arme Betagte sollen mehr Geld vom Staat erhalten

Die Ergänzungsleistungen (EL) boomen. Parallel zur Zunahme der Zahl der Rentner erhöhen sich auch die EL-Ausgaben. Zurzeit liegen sie bei 4,8 Milliarden Franken pro Jahr, bis 2030 wachsen sie nach den amtlichen Projektionen auf 6,9 Milliarden. Inzwischen hat der Bundesrat eine EL-Reform vorgelegt (siehe unten). Gesamthaft sieht diese aber keine grossen Kürzungen vor: Mit der Reform sollen die Ausgaben im Jahr 2030 rund 300 Millionen Franken tiefer ausfallen als ohne. Die Kosten stiegen somit nicht auf 6,9, sondern 6,6 Milliarden.

Doch auch so werden die Reduktionen im Einzelfall bei den EL-Empfängern spürbar sein. Bei ihnen handelt es sich um Senioren und Behinderte, die eine Rente von AHV oder IV erhalten, damit aber nicht über die Runden kommen. Ihre Interessenvertreter haben inzwischen den Kampf gegen die Reform aufgenommen und dazu eine EL-Allianz gebildet. Ihr gehören 15 Verbände an, das Spektrum reicht von Pro Infirmis über den Gewerkschaftsbund bis zu Pro Senectute und dem Mieterverband.

Das Motto der Allianz: «Bei den EL erträgt es keinen Abbau.» Aus ihrer Sicht führt die geplante ­Reform trotz des geringen Sparvolumens zu «einschneidenden Spar- und Abbaumassnahmen auf dem Rücken von älteren Menschen und solchen mit Behinderungen».

Allianz verlangt tiefe Ansätze für Mieten

Gleichzeitig verlangt die EL-Allianz einen Ausbau der heutigen Leistungen. Vereinfacht gesagt soll der Staat EL-Bezügern mehr Geld für die Miete gewähren. Das EL-System kennt sogenannte Mietzinsmaxima: Diese definieren, wie hoch die Miete sein darf, damit sie bei den EL voll angerechnet wird. Wer eine teurere Wohnung hat, muss die Differenz selber bezahlen, hat also weniger Geld für den übrigen Lebensunterhalt.

Seit 2001 sind diese Maximalbeträge gleich hoch: 1100 Franken im Monat für Alleinstehende, 1250 Franken für Paare. «Damit decken die EL in keiner Weise mehr die effektiven Wohnkosten der EL-Beziehenden», sagt Doris Bianchi vom Gewerkschaftsbund. Gemäss Berechnungen von Pro Senectute bezahlt mittlerweile jeder dritte EL-Bezüger eine Miete, die über das Maximum hinausgeht. Sie müssten sich das fehlende Geld bei Nahrung, Kleidung oder sonst wo absparen. Diese Situation sei «unwürdig».

Der Kampf wird mit Haken und Ösen geführt

Der Bundesrat brachte bereits Ende 2014 eine Vorlage ins Parlament, welche die EL-Ansätze für die Mieten erhöhen würde. Die gesamten Mehrkosten lägen bei rund 230 Millionen Franken, berechnet wieder für das Jahr 2030. Sie würde somit das Sparpotenzial der EL-Reform zu einem grossen Teil gleich wieder zunichtemachen.

Auch deshalb ist die Mietvorlage seit Monaten in der Sozialkommission des Nationalrats blockiert. SVP und FDP kämpfen mit Haken und Ösen dafür, dass die Frage der Mieten nicht separat ins Parlament kommt. Ihr Ziel war von Beginn weg, die Mieterhöhung in die grosse Reform einzubauen.

Im Nationalrat fanden sie für diese Forderung aber keine Mehrheit. Die Vorlage kehrte daraufhin zurück in die Kommission, wo SVP und FDP dann mit 13 zu 12 Stimmen kurzerhand entschieden, vorerst gar nichts zu entscheiden, sondern einfach mal abzuwarten, bis die EL-Reform kommt. Das war im Februar 2016. Seither ist die Mietvorlage in der Kommission schubladisiert.

Nächsten Montag geht es endlich weiter: Der Ball liegt nun bei der Sozialkommission des Ständerats, welche als Erste die grosse EL-Reform diskutiert. Sie muss jetzt entscheiden, ob sie die Mietvorlage nun tatsächlich in diese einbauen soll, womit sie sich mutmasslich noch einmal um Monate verzögern würde.

Greift nun die kleine Kammer ein?

Die EL-Allianz verurteilt diese Verzögerungstaktik scharf. Sie hofft, dass die Ständeräte das Spiel nicht mitmachen und den Nationalrat auffordern, die Mietvorlage endlich zu behandeln, und zwar separat.

Umstritten ist, wie dringend die Erhöhung der Mietzinse bei den EL ist. Laut dem Bundesrat ist der Bedarf eindeutig, da die Mieten seit 2001 im Durchschnitt um 21 Prozent gestiegen sind. Der Arbeitgeberverband zum Beispiel hält dagegen, in den letzten Jahren seien die Mieten wieder gesunken. Klar ist, dass die ­regionalen Unterschiede gross sind.

Am gravierendsten ist das Problem im Kanton Zug, wo jeder zweite EL-Bezüger einen Mietzins bezahlt, der über dem Maximum liegt. Relativ viele sind es mit 40 Prozent auch in Zürich. Bern hingegen liegt knapp unter dem Schweizer Durchschnitt von 30 Prozent. Am kleinsten ist der Anteil im Billigwohnkanton Jura mit weniger als 10 Prozent.

Heimliche Kostenexplosion

Die Ergänzungsleistungen an AHV- und IV-Rentner stiegen in kurzer Zeit von 3 auf 5 Milliarden Franken. Der Bundesrat sieht punktuell einen Abbau vor, will das Niveau der Bei­träge aber erhalten.

Lange waren sie so etwas wie das Nesthäkchen in der Grossfamilie der Sozialver­sicherungen. Doch mittlerweile haben die Ergänzungsleistungen (EL) aufgeholt. Die EL-Ausgaben von Bund und Kantonen stiegen seit 2006 massiv von 3 auf 4,8 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten Ausgaben der IV.

Das Geld geht an insgesamt 315 000 finanziell bedürftige AHV- und IV-Rentner. Das Wachstum rief die Politik auf den Plan. Dieses Jahr bringt Sozialminister Alain Berset (SP) nach etlicher Verzögerung eine EL-Reform ins Parlament. Die Diskussionen werden voraussichtlich im Juni im Ständerat beginnen.

Existenzbedarf sichern

Die Debatte um die EL ist zweifach schwierig. Erstens ist die Materie hoch komplex, unter anderem weil Bund und Kantone gemeinsam dafür zuständig sind. Zweitens ist die Sensibilität hoch, da es hier um die «Ärmsten» unter den Senioren und Behinderten geht. Die EL sollen ihren «Existenz­bedarf» sichern, wie dies in der Verfassung formuliert ist.

Grundbedarf: 1600 Franken

Über die nackte Existenz­sicherung ­gehen die EL jedoch hinaus. Sie garantieren zum Beispiel einem alleinstehenden Rentner, der daheim lebt, neben Miete und Krankenkasse einen Grundbedarf von 1600 Franken im Monat. Allerdings sind die Ansätze für die Mieten inzwischen etwas tief (siehe oben). Weiter müssen EL-Empfänger weder Krankheits- und Zahnarztkosten noch Billag-Gebühren zahlen. Und die EL sind steuerfrei.

Klar ist, dass die EL-Ausgaben so oder so weiter steigen, da auch die Anzahl der Rentner zunimmt. Dabei ist es bis heute nicht so, dass es mehr «arme ­Alte» gäbe. Seit 2006 ist der Anteil der AHV-Rentner, die EL benötigen, kaum gestiegen (von 12,1 auf 12,5 Prozent). Doch auch so nahm und nimmt die Zahl der EL-Bezüger stark zu, da die Gesamtzahl der Senioren steigt. Jedenfalls sind die EL an AHV-Rentner stärker gestiegen als die EL an Invalide. Weitaus am schwersten ins Gewicht fallen die Pflegeheimkosten.

Nur 22 Prozent der Bezüger leben in einem Heim, auf sie entfallen aber 60 Prozent der Ausgaben.

Punktuelle Verschlechterung

Der Bund tut sich schwer mit der EL-Reform. So gut wie unbestritten ist, dass man das Niveau der EL erhalten will. Betroffene sollen grundsätzlich nicht weniger Geld erhalten, sondern – wegen der Miete – eher mehr. Allerdings sieht die Reform des Bundesrats punktuelle Verschlechterungen, die im Einzelfall spürbar wären. Im Vordergrund stehen drei Massnahmen:

Die Möglichkeit, Pensions­kassenguthaben als Kapital statt Rente zu beziehen, wird eingeschränkt. Frei übersetzt soll dies verhindern, dass die Leute das Geld verjubeln und danach EL beantragen.

Wer Vermögen hat, muss einen grösseren Teil davon verbrauchen, bevor er Anrecht auf EL hat. Für Alleinstehende zum Beispiel sinkt der Freibetrag von 37'500 auf 30'000 Franken.

Mehrere Unebenheiten im System werden – zum Nachteil der Betroffenen – beseitigt. Zum Beispiel soll die «Mindesthöhe» der EL sinken. Das trifft Personen, die nur knapp Anrecht auf EL haben und heute von einem grosszügiger angesetzten Mindestbetrag profitieren. Oder: Wenn Ehepartner von EL-Bezügern ein Einkommen haben, wird dieses neu voll statt nur zu zwei Dritteln angerechnet, wodurch die EL sinken. Zudem erhalten heute EL-Bezüger zum Teil de facto zu viel Geld für die Krankenkassenprämien. Auch das will der Bund ändern.

