Ärzte-Notbremse für die Kantone

Die Rolle der Kantone

Mit dem Vorschlag des Bundesrates erhalten die Kantone deutlich mehr Kompetenzen als bisher. Sie könnten im ambulanten Bereich Höchstzahlen definieren und bei starkem Kostenanstieg neuen Ärzten die Zulassung verweigern. Michael Jordi bezeichnet die Vorschläge denn auch als gute Grundlage für die Kantone. Laut dem Zentralsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz besteht Handlungsbedarf: Heute bestehe in gewissen Fachgebieten im Tessin, in Genf oder Basel-Stadt eine Überversorgung, der die Kantone machtlos gegenüberstünden. «Sie brauchen griffigere Mittel, deshalb geht die Vorlage in die richtige Richtung.» Dass die Kantone die Ärztezahl beeinflussen können, sei auch deshalb richtig, weil sich andere Vorschläge nicht hätten durchsetzen können. So habe man etwa diskutiert, die Niederlassung von Ärzten über Tarifanreize zu steuern. Doch um eine Wirkung zu erzielen, müsste die Tarifdifferenz so hoch sein, dass man die Idee fallen liess.



Diskutiert wurde weiter, ob Krankenversicherer selbst entscheiden sollen, welche Ärzte sie unter Vertrag nehmen. Diese Aufhebung des Vertragszwangs sei aber in der Bevölkerung nicht mehrheitsfähig und sei deshalb verworfen worden, so Jordi. Dass die Kantone die Steuerung übernehmen, sei hingegen gut akzeptiert: Offensichtlich sei das Vertrauen in die Kantone höher als in die Versicherungen.



Die Ärzteverbindung FMH hingegen hat in ihren im April veröffentlichten Vorschlägen nicht auf eine Steuerung der Kantone aufgrund von Höchstzahlen oder Kosten gesetzt. «Wir setzen uns für Qualitätskriterien ein», sagt FMH-Präsident Jürg Schlup. So fordert die FMH eine dreijährige ärztliche Berufstätigkeit in einer anerkannten Schweizer Weiterbildungsstätte, bevor Ärzte eigenverantwortlich tätig werden. Sie sollen jährlich ihre Fortbildung nachweisen. Fremdsprachige Ärzte müssten eine Sprachprüfung ablegen. «Mit diesen drei Kriterien stehen sehr wirksame Selektionsmöglichkeiten im Interesse der Patientensicherheit zur Verfügung», sagt Schlup. bw