Aebischers Ärger über den SP-Sound

Das wirtschaftspolitische Positionspapier, das die SP Schweiz am Freitag an ihrem Parteitag in Thun diskutieren will, gibt im Vorfeld heftig zu reden. Gemässigte SP-Ständeräte wie Daniel Jositsch, Pascale Bruderer oder Hans Stöckli wehren sich dagegen. Und in Medienberichten wird es als Versuch des jungen Linksflügels um Cédric Wermuth und die Jusos gewertet, mit der schon im SP-Parteiprogramm fixierten Überwindung des Kapitalismus vorwärtszumachen.

Diese Aufregung steht in einem erstaunlichen Gegensatz zum Text des Papiers, das reichlich theoretisch und trocken abgefasst ist. Überdies sind viele seiner Forderungen weder überraschend noch neu: Mitsprache für die Belegschaft in Unternehmensleitungen, Gewinnbeteiligung für Angestellte, Ausbau des Service public (siehe Box).

«Einfachere Botschaften»

In die innerparteiliche Debatte schaltet sich nun auch der frühere Fernsehmann und Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer ein. Er ärgert sich weniger über den Inhalt des Positionspapiers als über den Sound seiner Partei. «Die 20 Punkte des Programms sind zwar gut, aber sie sind in der SP gar nicht infrage gestellt und sie sind sehr kompliziert formuliert», kritisiert Aebischer.

Am Freitag werde die SP an ihrem Parteitag unter den Augen von zahlreichen Medienvertretern ein kompliziertes Papier über die sogenannte «Wirtschaftsdemokratie» diskutieren – statt den Wählern in einfachen Sätzen zu erklären, was die SP leiste und was bei der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform am 12. Februar für ein Raubzug auf Kosten des Steuerzahlers drohe.

Aebischers Schluss ist klar: «Wir haben ein Kommunikationsproblem.» Kostprobe gefällig? Während die Migros eingängig formuliere «Aus der Region – für die Region», sei im Positionspapier von einer «Förderung der regionalen Vertragslandwirtschaft» die Rede. Was wäre denn die richtige Kommunikation? «Wir müssen mit einfachen Botschaften näher zu den Leuten ­gehen und ihnen erklären, dass ihre Löhne und auch ihre Vorsorge von der SP und den Gewerkschaften erstritten wurden, die SVP hingegen Milliardäre verteidigt», findet Aebischer.

Ob die Leute – insbesondere ­jene, die SVP wählen – das überhaupt von der SP hören wollen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Wie auch immer: Aebischer fordert, dass seine Partei in einfachen Sätzen ansprechen müsse, dass das Geld in der Schweiz immer ungleicher verteilt werde. Viele SP-Sektionen hätten verstanden, dass es auf solchen Klartext ankomme. Die nationale Partei aber ergehe sich an ihrem Parteitag in theoretischen Debatten. Das sei «eine vertane Chance».

Unvorteilhafte Flügelkämpfe

Schon den Aufruf zum Klassenkampf, den Parteipräsident Christian Levrat nach der Wahl Donald Trumps in einem Interview kürzlich lancierte, verstehe niemand so richtig, findet Matthias Aebischer. Nun seien auch der Ton des Positionspapiers und die parteiinternen Flügelkämpfe, die es auslöse, wenig förderlich für die Schlagkraft der SP.

Aebischer zählt sich nicht zur gemässigten Fraktion, der das Papier zu weit geht. Er hält aber auch das Vorgehen seines Berner Nationalratskollegen Corrado Pardini für «nicht zielführend». Gewerkschafter Pardini beschimpft in einem offenen Brief an Parteimitglieder und im «Blick» den sozialliberalen SP- Flügel als Helfershelfer der Aktionäre. Er liest auch der Parteileitung die Leviten, weil sie im Wirtschaftspapier wenig Handfestes verlange. Pardini fordert einen Kündigungsschutz für über 50-Jährige oder eine Initiative zum Schutz aller Arbeitenden.

Forderungen Pardinis, aber auch die 20 Punkte des Wirtschaftspapiers könne er unterschreiben, sagt Matthias Aebischer. Wichtiger als die Inhalte des Papiers sei aber die Frage, wie diese Inhalte zu den Leuten kommen. «In die Kommunikation müssen wir Energie investieren und nicht in die Flügelkämpfe», findet Aebischer vor dem parteiinternen Showdown von Freitag.

(Berner Zeitung)