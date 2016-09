AHV-Schuldenbremse: Eine bestechende Idee vor dem Aus

Die Jungen und das Alter

Was denken Junge über die ­Altersvorsorge? Wir fragen am Rande der Rentendebatte bei jungen Nationalratsmitgliedern nach. Heute Mittwoch: Erich Hess, SVP.



«Nein! Wo denken Sie hin.» Erich Hess bestreitet heftig, dass er sich nur für die Altersvorsorge interessiere, weil er Politiker ist. Schon immer habe er sich aus eigenem Antrieb dafür interessiert. Der 35-jährige Berner sagt, als 18-Jähriger habe er mit Sparen begonnen. Er zahle nicht nur in die Pensionskasse und die 3. Säule ein, sondern habe vor einigen Jahren auch begonnen, Immobilien zu kaufen. «Hier muss ich weniger Angst haben, dass sich die Politik einmischt», scherzt der SVP-Nationalrat.



Hess glaubt nicht, dass sich die Jungen zu wenig um ihre Altersvorsorge kümmern. «Aber natürlich muss man als Junger einen sparsamen Lebenswandel pflegen, wenn man so viel auf die Seite legen will wie ich.»



Erich Hess ist immer für Überraschungen gut, auch in Rentenfragen. Erstens zählt er nicht zu jenen, die eine generelle Erhöhung des Rentenalters fordern. «Ich fände eine Lebensarbeitszeit gerecht: Ein Büezer, der früh anfängt, wird früher pensioniert, Studierte hingegen sollen länger arbeiten.» Und: Hess findet nicht, dass in der Vorsorge ein Generationenkonflikt stattfindet. Einen Ausbau der AHV lehne er trotzdem ab, da es den meisten Rentnern gut gehe. Und die anderen würden mit Ergänzungsleistungen besser fahren, sagt er. (fab)