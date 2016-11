Warten auf die SVP

Die SVP schweigt zurzeit in allen Landessprachen. Egal, wen man fragt: Alle sagen, es sei noch nicht entschieden, wie heftig sich die Partei gegen die erleichterte Einbürgerung junger Ausländer der dritten Generation ins Zeug legen wird. Die Vorlage kommt am 12. Februar 2017 an die Urne. Ihre Erfolgsaussichten hängen stark von der SVP ab, die die Reform traditions­gemäss als einzige Partei ablehnt. Gute Chancen hat die Vorlage, falls die SVP, die gerade mit dem Referendum gegen die Energiewende beschäftigt ist, nur eine Gegenkampagne auf kleinem Feuer startet. Was aber, wenn die Partei mit voller Kraft angreift?

Wie das geht, weiss man von 2004. Damals brachte die SVP mit einer aufwendigen, scharfen Kampagne im Alleingang gleich zwei Einbürgerungsvorlagen zu Fall. Unvergessen sind die Plakate mit den Händen, die gierig nach dem roten Pass greifen.

Secondos gehen leer aus

Der Schreck der anderen Par­teien sitzt bis heute tief. Das Parlament liess sich lange Zeit, bis es auf Betreiben der SP einen neuen, deutlich moderateren Anlauf wagte. Dessen Härtetest folgt nun in der Abstimmung vom ­Februar. Um die Bevölkerung früh einzustimmen, starteten die Befürworter bereits gestern ihre Kampagne. Ungewöhnlich ist das Engagement von drei Alt-Bun­desräten als Abstimmungsloko­motiven (siehe Kasten).

Im Parlament war in den Reihen von FDP und CVP die Angst spürbar, mit einer neuen Ein­bürgerungsvorlage der SVP in die Hände zu spielen. Entsprechend vorsichtig fiel die Reform aus. Vor allem sieht sie keine Erleichterungen für Secondos vor, auch wenn sie hier geboren sind. Die Vorlage will den Weg zur er­leichterten Einbürgerung nur für junge Ausländer der dritten Generation öffnen.

Ohne Ständemehr gäbe es die erleichterte Einbürgerung schon heute.



Das sind Personen, deren Familien seit Jahrzehnten in der Schweiz leben. Mindestens ein Grosselternteil muss hier schon ein Aufenthaltsrecht besessen haben. Aus Sicht der Befürworter unterscheiden sich die «Dritt­generatiönler» von offiziellen Schweizern nur dadurch, dass sie keinen roten Pass haben. Sie sollen aber nicht automatisch bei Geburt eingebürgert werden; just einen solchen Vorschlag hatte das Stimmvolk 2004 abgelehnt, wenn auch knapp mit 48,4 Prozent Ja-Stimmen.

Wichtiges Ständemehr

Mit der neuen Vorlage müssten auch Ausländer der dritten Ge­neration weiterhin einen Antrag stellen. Für sie soll neu aber eine Art «Integrationsvermutung» gelten. Sprich: Die Behörden könnten die Einbürgerung immer noch ablehnen, müssten dafür aber gute Gründe haben. Für Ausländer der dritten Generation würden dieselben erleichterten Regeln gelten wie für ­ausländische Ehepartner von Schweizerinnen oder Schweizern nach fünf Jahren.

Um der SVP keinen Steilpass zu geben, hat das Parlament noch eine Einschränkung eingefügt: Ausländer der dritten Generation werden nur dann erleichtert eingebürgert, wenn sie den Antrag vor dem 25. Geburtstag einreichen. Sonst könnten sie so lange warten, bis sie keinen Militärdienst mehr leisten müssten.

Die SVP ihrerseits findet all dies unnötig: Aus ihrer Sicht sollen auch Ausländer der dritten Generation den weiteren, schwereren ordentlichen Weg zum ­roten Pass zurücklegen. Der SVP kommt zupass, dass die Vorlage im Februar neben dem Volks- auch das Ständemehr braucht. Das ist eine hohe Hürde. 1994 nahm das Stimmvolk eigentlich eine Vorlage für die erleichterte Einbürgerung junger Ausländer an (52,8 Prozent stimmten Ja). ­«Sogar» Secondos hätten pro­fitiert. Doch die Reform trat nicht in Kraft, weil 15 Kantone Nein stimmten. (Berner Zeitung)