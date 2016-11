Urs Gasche: «So gefährden wir die Armee»

Ab 2018 drohen dem Bund Defizite von 1,4 bis 1,9 Milliarden Franken. Trotzdem wollten Sie in der Finanzkommission das Sparpaket des Bundesrats gemeinsam mit der Linken zurückweisen. Warum?

Urs Gasche: So war das nicht. Die Linke wollte das Paket zurückweisen, weil sie nicht sparen will. Wir hatten einen eigenen Rückweisungs­antrag mit einem ganz anderen Ziel: Wir wollen sparen, aber richtig . . .

. . . der Bundesrat will also nicht richtig sparen?

Wir verlangten, dass er sein Spar­paket überarbeitet. Es sollte erst ab 2018 greifen, dafür aber einen längeren Zeitraum umfassen. Unser Ziel war es, dass der Bundesrat auf­zeigen muss, wie er die zwei grossen Rüstungs­projekte der Armee – die neuen Kampfjets und das neue Fliegerabwehr­system – finanzieren will. Beide Projekte sind anerkanntermassen sehr teuer, für unsere Armee aber existenziell. Ohne sie müsste man sich langsam fragen, ob es sinnvoll ist, dass wir uns eine Armee leisten, die im Ernstfall doch nicht genügt. Die grosse Frage ist nur, wie wir die Finanzierung dieser Projekte stemmen können. Zu allem Unglück sieht es nach den Verzögerungen und Pannen der Vergangenheit nun so aus, als müssten wir die zwei Beschaffungen gleichzeitig ­finanzieren. Wir sprechen hier von Ausgaben von mehreren Milliarden Franken in wenigen Jahren. Das wird hart.

Deshalb wollten Sie die Finanzierung jetzt schon klären?

Ja. Wenn wir das nicht frühzeitig regeln, wird es enorm schwierig, die zwei Projekte im Parlament und falls nötig auch an der Urne durchzubringen. Die Linke wird sowieso Sturm laufen. Wenn zusätzlich Zweifel an der Finanzierbarkeit bestehen – wenn vielleicht sogar in heiklen Bereichen Budgetkürzungen nötig sind –, dann weiss ich nicht, wie wir ­dafür eine Mehrheit finden. Seit dem Nein zu den Gripen-Jets wissen alle, dass man Armeevorlagen nicht mehr im Schlafwagen durchbringt.

Wie soll der Bund denn die notwendigen Milliarden für die Rüstungseinkäufe freispielen?

So genau weiss ich das auch noch nicht. Es ­wäre ja gerade Zweck eines echten Sparprogramms, Überlegungen zu dieser Frage und auch zu Etappierungen anzustellen. Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass auch die Armee selber einen Beitrag leisten muss. Ich bin zwar auch dafür, dass die Armee künftig ein Budget von 5 Milliarden Franken im Jahr erhält. Aber es wäre unklug, jetzt auf Teufel komm raus jedes Jahr 5 Milliarden auszugeben, obwohl die grossen Brocken erst später kommen. Ehrlicher wäre, wenn wir auch bei der Armee Prioritäten setzen würden, indem wir das Budget vorerst etwas tiefer ansetzen und das übrige Geld für später vorsparen, für die Jets und die Luftabwehr.

Alle bürgerlichen Parteien stehen hinter der Armee. Trotzdem fand Ihr Vorschlag in der Finanzkommission keine Mehrheit.

Leider. Da unser Antrag auch im Parlament absehbar untergehen würde, werden wir ihn gar nicht mehr einreichen.

Kommt Ihr Vorschlag zu früh? Kosten und Zeitplan der beiden Rüstungsgeschäfte sind unklar.

Richtig. Aber in beiden Fällen sind die Kosten zumindest in der Grössenordnung bekannt, und der Zeitplan lässt sich sicher auch abschätzen. Deshalb könnte der Bundesrat durchaus jetzt schon aufzeigen, wie er den Haushalt entlasten will, um den notwendigen Spielraum zu schaffen. Es geht um ein milliardenschweres Volumen, das man nicht einfach so in einer kurz­fristigen Spar­runde erreicht. Wer hier nicht früh­zeitig ­vorausplant, gefährdet diese zwei Rüstungsgeschäfte und damit die Armee.

Wollen Sie damit sagen, der Bundesrat sei gar nicht wirklich interessiert an den beiden ­Armeeprojekten?

Ich will niemandem etwas unterstellen. Ich stelle nur fest, dass eine frühzeitige Planung im Sinne der Armee wäre. Leider ­sehen das aber nur wir so. Die ­anderen bürgerlichen Parteien wollen jetzt einfach das Spar­programm des Bundesrats durchziehen, auch wenn wir Gefahr laufen, dass das nicht viel bringt.

Warum so pessimistisch?

Die Ausgangslage ist schlecht. Kürzlich ist die Hoch­rechnung für 2016 erschienen, sie sagt einen unerwarteten Überschuss von über 2 Milliarden Franken voraus. Es ist zwar offensichtlich, dass dabei einmalige Effekte im Zusammenhang mit den Negativzinsen den Ausschlag geben. Trotzdem ist es politisch extrem schwierig, vor diesem Hintergrund eine Mehrheit für konsequente Kürzungen zu finden. Auch deshalb fände ich es besser, das Sparprogramm zurückzu­ziehen, zu überarbeiten und später wieder zu bringen. Das Par­lament wird das Paket sowieso auseinandernehmen. Es ist das ­gleiche Ritual wie immer.

Wie meinen Sie das?

Auch mit diesem Sparpaket macht der Bundesrat vor allem dort Kürzungsvorschläge, wo zu erwarten ist, dass das Parlament nicht mitmacht. Klassisch sind die fruchtlosen Spardebatten um Landwirtschaft oder Bildung. Ich würde mir wünschen, dass der Bundesrat die Zügel in der ­Finanzpolitik in die Hand nimmt und eine klare Richtung vorgibt. Aus meiner Zeit als Berner ­Finanzdirektor weiss ich, wie wichtig es ist, dass sich die Gesamt­regierung über die Parteigrenzen hinweg entschlossen dafür einsetzt, den Haushalt im Lot zu halten. Dazu gehört für mich auch eine ernsthafte Aufgabenüberprüfung mit dem Ziel, Be­reiche zu finden, in denen man die Aktivitäten einstellen oder herunterfahren kann – und dafür auch Mehrheiten findet.

Und da ist der Bundesrat aus Ihrer Sicht zu zurückhaltend?

Jedenfalls hat er trotz mehrerer Vorstösse aus dem Parlament keine echte Verzichtsplanung an die Hand genommen.

Liegt es an Finanzminister Ueli Maurer (SVP)?

Das kann ich nicht beurteilen, ich bin an den Bundesratssitzungen ja nicht dabei. Aus Erfahrung weiss ich aber, dass man als Finanzminister in einer Kollegialregierung Überzeugungsarbeit leisten muss, aber auch kann.

Hand aufs Herz: Auch die bürgerliche Mehrheit im Parlament bekleckert sich in der Finanzpolitik nicht mit Ruhm. Sie redet stets vom Sparen, schreckt aber zurück, sobald es ernst wird.

In vielen Fällen ist das leider wahr. Ich will mich da selber gar nicht ausnehmen. Auch ich schrecke zum Beispiel bei der Landwirtschaft vor Kürzungen zurück. Zwar weiss ich, dass sie angesichts der Finanzprobleme des Bundes rein sachlich wohl angebracht wären; trotzdem lehne ich sie ab, weil ich die Sorgen der Bauern sehe . . .

. . . und weil Sie den Zorn Bauernlobby fürchten, die ge­rade im Bernbiet mächtig ist.

Das mag auch mit­spielen, ist aber nicht ausschlaggebend. Sowieso sollte man das Ganze nicht dramatisieren. Die Bauern werden unverhältnismässig heftig attackiert. Die Ausgaben des Bundes für die Landwirtschaft stagnieren seit Jahren, mittlerweile betragen sie nur noch 5 Prozent der Gesamtausgaben. Ich will nicht sagen, man könne hier nicht noch etwas mehr sparen. Aber es ist nicht entscheidend.

Das kann man auch für die Personalausgaben sagen, die nur 8 Prozent des Gesamtbudgets ausmachen. Hier unterstützen Sie eine generelle Kürzung um 50 Millionen Franken. Wieso?

Weil ich diese Kürzung im Unterschied zu Einsparungen bei den Bauern für zumutbar halte. Über Jahre ist der Personalbestand der Bundesverwaltung stark gestiegen. Der Bundesrat trat erst auf Druck aus dem Parlament auf die Bremse. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht nachlassen.

Als Regierungsrat lehnten Sie generelle Kürzungen immer ab und sagten, das Parlament solle sagen, wo es sparen wolle.

Stimmt. Heute muss ich anerkennen, dass wir als Milizparlamentarier dazu allein nicht in der Lage sind. Der Bundesrat weiss besser, wie und wo er die Personalausgaben am besten drosseln kann, er muss dem Parlament zumindest Vorschläge machen, Optionen aufzeigen. 50 Millionen sind bei Personalkosten von 5,7 Milliarden Franken nicht alle Welt. Meinetwegen kann der Bundesrat zum Beispiel beim Lohnsystem weitere Abstriche machen. Es ist immer noch so, dass Bundesangestellte bis zum Erreichen des Maximallohns de facto automatische, jährliche Lohnerhöhungen erhalten. Das finde ich falsch. Im Übrigen ist der Bund auf dem Platz Bern im Vergleich mit Stadt und Kanton immer noch der ­attraktivste Arbeitgeber. Es gibt hier durchaus noch Sparpotenzial.

(Berner Zeitung)