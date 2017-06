Susanne Hochuli: Im Einsatz für Patienten

Frau Hochuli, in einer Kolumne forderten Sie Eigenverant­wortung. Was stellen Sie sich als künftige Patientenschützerin darunter vor?

Susanne Hochuli: Dass man sich schon als gesunder Mensch Gedanken über Gesundheit macht und darüber, was einem guttut. Das ist sehr individuell, nicht für alle ist Joggen am Morgen das Beste. Eine Person, die sich Gedanken über das eigene Wohl­befinden macht, wird sich auch im Klaren darüber sein, was sie im Krankheitsfall einmal will.

Sie will die beste Therapie, nehme ich an.

Schon, aber was heisst das? Eine möglichst intensive Behandlung? Möglichst viel Lebens­qualität? Auch hier sind die Vorstellungen sehr unterschiedlich. Ich habe kürzlich eine Frau getroffen, die noch Monate nach einer Operation Beschwerden hatte. Sie sagte, dass sie mit ihrem heutigen Wissen ganz anders vorgehen würde. Sie würde sich vor dem Eingriff mehr Zeit lassen und weitere Informationen einholen. Aber damals hatte sie Schmerzen und war froh, dass sich jemand dieser annahm und ihr eine Behandlung vorschlug.

Ich finde es schwierig, mir solche Gedanken zu machen, solange ich gesund bin.

Das mag sein, aber wie schwierig wird es dann erst in dem Moment sein, in dem Sie krank sind und Schmerzen haben? Für solche ­Situationen sollten Sie gerüstet sein und Ihre Einstellung zu Ihrem Körper kennen. Wenn Sie sich diese Gedanken nicht machen, werden Sie zum Spielball von Leuten, die vielleicht andere Interessen haben als Sie.

Muss ich nicht einfach vertrauen können?

Wem denn?

«Sie können nicht von einem Spezialarzt verlangen, dass er bestimmt, was für Sie Lebensqualität bedeutet.»

Dem Rat des Spezialisten zum Beispiel.

Sie können doch nicht von einem Spezialarzt verlangen, dass er bestimmt, was für Sie Lebensqua­lität bedeutet. Das müssen Sie schon selbst definieren. Sie kennen sich schliesslich am besten. Vielleicht sprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson ab, damit diese im Notfall weiss, was Ihnen wichtig ist. Wer noch das Glück hat, einen Hausarzt zu haben, kann mit ihm darüber reden. Im Englischen gibts den Merksatz «No decision about me without me» – jede Entscheidung, die mich betrifft, soll auch mit mir getroffen werden.

Bei medizinischen Ent­scheidungen ist man doch schlichtweg überfordert.

Ja, und wo holen Sie dann Hilfe? Der Chirurg wird Ihnen sagen, was technisch möglich ist. Reicht Ihnen diese Einschätzung von einer Person, deren Aufgabe es ist, Operationen durchzuführen? Ich würde zusätzlich wissen wollen, wie mein Zustand sein wird, welche Einschränkungen mit dem Eingriff verbunden sind und welche Alternativen es gibt.

Wo erhalte ich diese Auskunft?

Von einem anderen Spezialarzt, vom Hausarzt, von Pflegefachpersonen, im Gespräch mit Betroffenen, aus Qualitätsangaben. Als Patient bräuchte man viel mehr Informationen. Vor jeder grossen Entscheidung im Leben holt man doch unterschiedliche Offerten ein und wägt ab. Die ­Stiftung Patientenschutz hat einen Patientenkompass herausgegeben, der bei dieser Orientierung helfen kann.

Sie sagten kürzlich, es gebe in der Schweiz zu viele Spitäler. Ist es patientenfreundlich, wenn man Spitäler schliesst?

Wenn ich sehe, dass man inzwischen nach Mailand fährt, um eine Jeans zu kaufen, dann finde ich grössere Distanzen für einen planbaren Eingriff vertretbar. Sie erwähnten den Wunsch nach der besten Therapie: In diesem Fall werden Sie das Spital kaum aufgrund der Distanz, sondern aufgrund der Qualität auswählen. Selbstverständlich muss die Notfallversorgung vor Ort sicher­gestellt sein. Ich fordere nicht die Schliessung dieser Häuser, sondern dass man sich überlegt, wie man sie sinnvoller ausstatten könnte.

Was wäre sinnvoll?

Sie könnten als Ambulatorien oder als Ort für Sprechstunden von Ärzten aus grösseren Zen­tren genutzt werden.

Margrit Kessler, die Sie nächstes Jahr ablösen, ist für eine viel stärkere Zusammenarbeit der Kantone im Gesundheitsbereich: 26 verschiedene Gesundheitswesen seien zu viel, fünf Gesundheitsregionen würden genügen.

Mit der Erfahrung einer Exekutivpolitikerin auf Kantonsebene weiss ich, wie stark der Kantönligeist ist. In grösseren Regionen zu denken, fällt Kantonen extrem schwer. Dabei teile ich ihre Meinung: Man sollte die Kantonsgrenzen viel stärker öffnen. Generell täte es der Gesundheitsversorgung gut, vom Gärtchendenken wegzukommen.

«Die verschiedenen Bereiche – vom Hausarzt über Spezialisten bis zu Spitälern und Therapeuten – sollten sich stärker vernetzen.»

Wo würden Sie denn noch ansetzen?

Die verschiedenen Bereiche – vom Hausarzt über Spezialisten bis hin zu Spitälern und Therapeuten – sollten sich stärker vernetzen. Eine solche integrierte Versorgung erscheint mir zen­tral. Wäre diese Zusammenarbeit gefestigt, könnte man auch über das Finanzierungsmodell nachdenken.

Nämlich?

Man könnte für die Behandlung einer Person einen bestimmten Preis festsetzen, den die Beteiligten unter sich aufteilen. Ich finde es nicht ideal, dass heute alle Fachleute – vom Hausarzt über das Spital bis zur Spitex – separat am Leiden eines Patienten verdienen.

Also ein Gesamtpreis?

Ja, wenn Sie beim Reisebüro Ferien buchen, erhalten Sie für den Preis auch ein Paket von Leistungen vom Flug bis zur geführten Tour. Natürlich ist ein Gesamtpreis bei einer Krankheit viel schwieriger zu definieren, aber es wäre machbar und wird auch schon gemacht. Für Patienten wäre das vermutlich die bessere Lösung als Globalbudgets, über welche die Politik nun nachdenkt und die Tarifsenkungen zur Folge hätten, wenn das Budget überschritten ist.

Sollten wir auch finanziell mehr Verantwortung übernehmen?

Jene, die dies können: ja. Ich überlege mir einen Arztbesuch jeweils zweimal. Ich tue dies nicht nur, weil ich Arztbesuche grundsätzlich nicht mag, sondern auch deshalb, weil ich die höchste Franchise gewählt habe. Dafür erhalte ich einen Prämienrabatt, trage aber die Kosten für den Arztbesuch selber. Eine Krankenversicherung ist eine Solidarversicherung. Die vielen Ge­sunden zahlen an die Kosten der wenigen Kranken. Dass wir hohe Prämien zahlen, heisst nicht, dass wir möglichst viel konsumieren sollen.

Niemand verzichtet gern auf Leistungen.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Es geht mir nicht darum, Verzicht zu propagieren und auf Be­handlungen zu verzichten, weil sie so teuer sind.

Sondern?

Es geht mir darum, dass Patienten die nötigen Informationen und Kompetenzen haben, um ihre eigenen Interessen zu ver­treten. Nur ein kleines Beispiel: Ich habe den Meniskus ange­rissen. Es tat weh, und ich ging zum Hausarzt. Er kennt mich zum Glück gut und weiss, dass ich nicht bereit wäre, mich operieren zu lassen. Er meinte, wenn ich ­sowieso keine Operation wolle, dann verordne er auch gar keine Magnetresonanztomografie. Ein anderer Patient entscheidet vielleicht anders, dann ist auch ein MRI angebracht. Aber mir entspricht Physiotherapie mehr. Und dann jogge ich halt nicht mehr so viel.

Sie akzeptieren, dass Sie nicht mehr so viel joggen können?

Dank der Physiotherapie kam es wieder gut. Aber wenn ich weiterhin so viel rennen wollte, müsste ich mehr Krafttraining machen, was mir nicht liegt. Also reduziere ich. Kürzlich rannten Sportstudenten an mir vorbei auf den Pilatus. Das muss ich ja auch akzeptieren: Ich bin 52 und nicht mehr 20.

Aber Sie sind topfit und vom Bodensee zur Ostsee ge­wandert. Mit Gepäck und einem Hund, den Sie teilweise im Wagen geschoben haben. Kamen Sie nie ans Limit?

Das nicht. Aber wenn das Wetter eisig kalt war und keine Gast­stätten am Weg lagen, musste ich die Strecken kürzen, weil ich ­ohne Pausen marschierte. Im Schnitt kam ich so auf 20 bis 25 Kilometer pro Tag. Ich hatte Kontakt mit einem jungen Mann, der weit längere Etappen zurückgelegt hat, das hätte ich auf Dauer nicht geschafft.

Sie gingen Mitte Januar los. Hatten Sie bei Minus­temperaturen, Schnee oder Regen nie das Bedürfnis, einfach im Hotel zu bleiben?

Ich habe die Hotels jeweils rund eine Woche im Voraus gebucht, deshalb kam das nicht infrage. Es gab aber schon Momente, in denen ich mich fragte, weshalb ich das mache. Manchmal musste ich aber auch etwas weniger streng mit mir selber sein.

Wann denn?

Als es zum Beispiel eine Stunde vor Arnstadt in Strömen regnete und ein Bus mit der Anschrift Arnstadt gleich neben mir hielt. Erst nach einigem Zögern stieg ich ein. Aber dann sagte ich mir, jetzt sei nicht so stur.

Sie hatten sich in den Kopf gesetzt, den Weg zu Fuss zu gehen?

Ja, aber dann wurde mir klar, dass mich ja nichts dazu zwingt, tropfnass eine zusätzliche Stunde im Regen zu wandern. Auch über den Harz musste ich die Route ändern, denn auf den nassen Wanderwegen hätte ich den Wagen für den Hund nicht stossen können. Oder ich entschloss mich, die Strecke von Hildesheim zum Aller-Leine-Tal im Zug zu fahren, dafür in der schönen Lüneburger Heide einige Kurven mehr anzuhängen.

Also hat Sie die Wanderung gelassener gemacht?

Na ja, ich bin nicht zum Yogi geworden. Aber manchmal gelingt mir, die Aussenperspektive, die ich bei der Wanderung gewann, auch im Alltag einzunehmen. Und ich habe Distanz zu meiner Zeit als Regierungsrätin gewonnen. Die Reise war ein Unterbruch und ein Abschluss, deshalb bin ich auch gleich im Januar losgezogen und habe nicht den Frühling abgewartet.

Sie beschrieben die letzten Kilometer als schwierig.

Dabei hatte ich mir vorgestellt, die letzten Kilometer würden die einfachsten sein, zumal ich mich sehr aufs Ankommen gefreut hatte. Bayern ist so gross, dass ich beim Durchqueren noch dachte, das Ziel sei gar nicht erreichbar. Aber nun war ich nur noch wenige Kilometer davon entfernt und plötzlich wie gelähmt. Ich realisierte, dass etwas Neues ansteht, sobald ich am Meer ankomme. Ich kam kaum vorwärts.

Eine andere Reise erregte während Ihrer Regierungsratszeit Aufsehen. Sie gingen nach Eritrea und schilderten anschliessend Ihre Erlebnisse. Das sorgte auch für Kritik

Aber ich würde es wieder tun. Ich habe nie behauptet, das Land zu kennen oder Lösungen zur Hand zu haben. Ich habe Fragen aufgeworfen. Jetzt ist Bewegung in die Politik zwischen der Schweiz und Eritrea gekommen, und das finde ich gut. Ich bin überzeugt, dass es diplomatische Beziehungen braucht, damit man Lösungen finden und dazu beitragen kann, dass die Menschen in Eritrea bleiben können.

Und wie gelingt die Integration hier in der Schweiz?

Integration ist schwierig, nicht nur für Eritreer. Die Asylgesuche müssten schneller bearbeitet werden. Die eine Familie, die eine Wohnung bei uns hat, ist seit bald eineinhalb Jahren in der Schweiz und hatte noch keine ausführ­liche Anhörung für den Asyl­entscheid. Während dieser Zeit hat sie keinen Anspruch auf Integrationsmassnahmen. Da geht zu viel Zeit verloren.

Und danach?

Wer aufgenommen ist, sollte möglichst schnell möglichst viel darüber wissen, wie unser Land funktioniert. Da können Kulturvermittler helfen, die in der jeweiligen Muttersprache dieses Wissen weitergeben. Natürlich kommt dann das Erlernen der Landessprache dazu. Ich bin dafür, dass man hier Ergebnisse einfordert samt finanziellen Kon­sequenzen.

Also mehr fordern?

Mehr fördern und viel mehr fordern. Die Mutter, die hier wohnt, war auf dem Weg in die Schweiz mit ihren Kindern ein Jahr lang unterwegs. Wer eine solche Leistung erbringt, hat doch Potenzial! Ich nehme solche Personen ernst und finde Forderungen deshalb angebrachter als ein Kopf­streicheln. Die beiden Frauen, die hier wohnen, haben kürzlich mit grossem Erfolg für zwanzig Personen gekocht. Solche Fähigkeiten sollte man fördern, sie können auch bei der Integration in den Arbeitsmarkt helfen. ­Natürlich ist eine Integration ­besonders schwierig bei Asyl­suchenden, die traumatisiert sind. Sie bräuchten eine Be­handlung, da besteht deutlich mehr Bedarf, das heutige An­gebot kann diesen nicht decken.

Das Präsidium der Stiftung Patientenschutz ist ein Teilzeitamt. Wird Sie der Asylbereich weiter beschäftigen?

Die Bereiche Gesundheit und ­Soziales interessieren mich. Ich habe mir darin viel Wissen an­geeignet, und ich fände es schade, wenn ich da nicht weitermachen würde. Ich habe Ideen im Kopf, aber sie sind noch nicht spruchreif.

(Berner Zeitung)