Südostbahn will führerlose Züge testen

Die SOB AG (SOB) plane ein Projekt zum automatischen Fahrbetrieb (Automatic Train Operation) auf der bestehenden Infrastruktur, teilte das Bahnunternehmen am Donnerstag mit. Beim Bundesamt für Verkehr sei ein Gesuch für die Finanzierung der Ausschreibung eingereicht worden. Dabei soll es allerdings weiterhin Personal auf den Zügen geben, das aber durch die Technik unterstützt und entlastet wird.

In einem ersten Schritt solle das Personal durch Assistenzsysteme unterstützt und entlastet werden. In den Endbahnhöfen ergäben sich dadurch höhere Streckenkapazitäten und schnellere Wendezeiten. Weiter werde die Pünktlichkeit nochmals verbessert. Ob und wann es dereinst Züge geben werde, bei denen das Lokpersonal nicht mehr im Führerstand sitze, sei noch offen, heisst es weiter in der Mitteilung.

Auf bestehender Infrastruktur testen

Die SOB will die Versuche mit dem bestehenden Fahrmaterial auf der bestehenden Infrastruktur durchführen. In modernen Zügen wie dem «Flirt» könnten Assistenzsysteme helfen, die Automatisierung voranzutreiben. Bei der Infrastruktur seien hingegen punktuelle Anpassungen notwendig.

Erste Testfahrten sollen 2019 stattfinden. Ab 2020 soll das System Schritt für Schritt auch kommerziell genutzt werden.

Teststrecken im Toggenburg

Für die ersten Versuche noch ohne Fahrgäste ist die Strecke von Mogelsberg nach Wattwil im Toggenburg vorgesehen. Dort gebe es modernste Stellwerke und praktisch keine Bahnübergänge sowie bald die neuesten Kommunikationseinrichtungen der Schweiz. Danach soll dann der Pilotbetrieb auf den Abschnitt zwischen Wattwil und Nesslau ausgedehnt werden.

Die fortschreitende Entwicklung in der Automatisierung werde Berufsbilder wie dasjenige des Lokführers verändern, heisst es in der Mitteilung. Die SOB will deshalb eine Begleitgruppe des Personals einsetzen, die sich mit der Entwicklung auseinandersetzen soll. (fal/sda)