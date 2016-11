Schwarzer Freitag: Rabattschlacht bei Coop

Der Schwarze Freitag hat in der Schweiz keine lange Tradition. Viele kleine Händler und Online-shops bieten zwar seit einigen Jahren immer wieder kleinere Aktionen an. Den richtigen Black Friday, wie man ihn in den USA kennt, brachte das Warenhaus Manor erst letztes Jahr in die Schweiz. «Wir verzeichneten eine um 50 Prozent höhere Besucherfrequenz gegenüber einem vergleichbaren Freitag.

Den Umsatz konnten wir letztes Jahr verdreifachen», sagt Manor-Sprecherin Elle Steinbrecher. Aus diesem Grund führe Manor diesen Rabatttag am 25. November erneut durch, und zwar sowohl im Onlineshop als auch in den 64 Warenhäusern. Es gibt 30 Prozent auf das Non-Food-Sortiment, 10 Prozent auf Essenwaren.

Ein Haken ist: Der Konsument muss die Manor-Kundenkarte vorweisen. Diese kann man am Tag selber am Kundendienst lösen. Von der Aktion ausgeschlossen sind Dienstleistungen, wie Geschenk- und Telefonkarten.

Coop und H&M mit Aktionen

In diesem Jahr macht nun mit Coop erstmals auch ein Grossverteiler am Black Friday mit. Spielwaren bieten Coop und Coop City 30 Prozent günstiger an. «Christ Uhren & Schmuck, Microspot und Interdiscount planen spezielle Aktionen. Die Details werden aber kurzfristig bekannt gegeben. Wir möchten unseren Mitbewerbern nicht allzu früh verraten, welche Aktionen und Promotionen wir planen», sagt Ramon Gander, Sprecher von Coop, geheimnisvoll. Ebenfalls H&M und Mediamarkt werden am Black Friday Rabatte gewähren. Beide Unternehmen geben sich ebenfalls zugeknöpft und informieren erst kurzfristig.

Auch die Parfümeriekette Douglas bietet laut der Website am Freitag Produkte mit teilweise hohen Rabatten an. Gesamtschweizerisch gibt es bei der Migros keine Black-Friday-Aktionen. Anders bei der Genossenschaft Migros Aare: «In den Super- und Fachmärkten gibt es 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ausserdem bieten die Supermärkte auf Spielwaren 30 Prozent an, somit sind diese am Freitag 40 Prozent günstiger», sagt Andrea Bauer, Sprecherin der Migros Aare. Zudem gebe es dieses Jahr erstmals im Einkaufszentrum Shoppyland in Schönbühl spezielle Angebote zum Black Friday.

Ursprung Schwarzer Freitag

Der Black Friday hat seinen Ursprung in den USA. Das amerikanische Erntedankfest – Thanksgiving – ist ein landesweiter Feiertag. Er wird immer am vierten Donnerstag im November gefeiert. Den darauf folgenden Freitag nutzen die Amerikaner gerne als Brückentag für ihre ersten Weihnachtseinkäufe. Bereits seit den 1930er-Jahren gilt der Black Friday in den Vereinigten Staaten als der Auftakt zur Weihnachtseinkauf-Saison. Seit den Sechzigerjahren wird er als Black Friday bezeichnet.

Es ist unklar, woher die Bezeichnung stammt. Eine Erklärung sind die schwarzen Zahlen, die Händler an diesem Tag schreiben. Möglicherweise kommt der Name aber auch vom Anblick der Menschenmassen, die sich durch Einkaufsstrassen zwängen. Der Black Friday gilt in den USA als der wichtigste Shoppingevent des Jahres.

(Berner Zeitung)