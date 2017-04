Osterstau trotz neuem Bahntunnel

An den kommenden Ostertagen erleben die SBB eine Premiere: Erstmals leiten sie den Osterverkehr durch den neuen Gotthard-Basistunnel. Schon bisher mussten Zugfahrer, die über die Feiertage Richtung Tessin und Italien verreisten, viel Stehvermögen mitbringen.

Letzte Weihnachten gerieten die SBB beim Personenverkehr an ihre Grenzen: Die Passagierzahl erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel.

Zahlreiche Passagiere fanden keinen Sitzplatz.Auf die bevorstehenden Ostertage haben sich die SBB besser für das grössere Verkehrsaufkommen vorbereitet: «Wir haben ­alles gemacht, was möglich ist, um uns für den Osterverkehr zu wappnen.

Wir sind grundsätzlich bereit und erwarten sehr viele Reisende, speziell Richtung ­Tessin und Italien», lässt sich SBB-Angebotsplaner Dimitri Berli auf der SBB-Website zitieren.

Beim Ausbau der Reisekapazität müssen die SBB einen Abstrich ­machen: «Zurzeit ist es noch nicht möglich, mit Doppelstockzügen auf der Gotthard­achse zu verkehren», so Berli.

Viele zusätzliche Sitzplätze

Mit 46 000 zusätzlichen Sitzplätzen wollen die SBB zwischen Gründonnerstag und Ostermontag für eine komfortable Reise mit Sitzgelegenheit sorgen. Insgesamt ­fahren ­fünfundzwanzig Zusatzzüge durch den neuen Gotthard-Basistunnel ins Tessin sowie drei ins Wallis und wieder ­retour. Die höchsten Passagierzahlen erwarten die SBB am Gründonnerstag, Karfreitag und ­Oster­montag. Nebst den ­Zusatzzügen werden die regulären Züge mit zusätzlichen Wagen verstärkt.

Heuer grösserer Ansturm

Dennoch müssen auch die Autofahrer mit Stau rechnen – trotz neuem Gotthard-Bahntunnel: «Die Osterzeit fällt im 2017 auf ein spätes Datum, was den ­Ansturm in den Süden zusätzlich verstärken könnte», sagt Mediensprecher Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen ­(Astra). Mit besonders langen Staus rechnet das Astra ab Donnerstagmittag bis Freitag – auch nachts. Im vergangenen Jahr stiessen Autofahrer am Gründonnerstag vor dem Gotthard-Nordportal auf bis zu zehn Kilometer lange Staus.

Die Osterzeit fällt dieses Jahr auf ein spätes Datum, was den Ansturm verstärken könnte.Thomas Rohrbach vom Astra

Geringer Umsteigeeffekt

An den Staus ändert das prestigeträchtige Kernstück der Neat voraussichtlich kaum etwas. Der Umsteigeeffekt ­­von der Strasse auf die Bahn dürfte zumindest für die Autofahrer kaum spürbar sein. Sofern es ihn überhaupt gibt. ­Astra-Sprecher Thomas Rohrbach mahnt jedoch, zum ­jetzigen Zeitpunkt sei es schwierig, eine Bilanz zu ziehen. Welchen Effekt der neue Gotthard-Basistunnel auf den Personenverkehr habe, sei noch nicht ­ersichtlich.

Ob der neue Gotthard-Basistunnel zu einer nachhaltigen Verlagerung des Gütertransitverkehrs von der Strasse auf die Schiene geführt habe, könne auch noch nicht bestimmt werden. «Eine signifikante Einschätzung des Neat-Effekts macht vor dem Jahr 2018 wenig Sinn», sagt Rohrbach. Alles ­andere ­käme einem Blick in die Kristallkugel gleich.

Mit dem zwölf Milliarden Franken teuren Gotthard-Basistunnel, den die SBB am 11. Dezember 2016 in Betrieb nahmen, verkürzt sich die Fahrzeit durch den Gotthard um 30 Minuten. Dank weiteren Projekten auf der Nord-Süd-Achse soll die Fahrt von ­Zürich nach Mailand ab 2019 ­weniger als drei Stunden dauern. (Berner Zeitung)