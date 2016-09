«Ich hätte vom Nationalrat mehr Ernsthaftigkeit erwartet»

Fangen wir beim Reizthema an: Der Nationalrat hat die AHV- Schuldenbremse inklusive Rentenalter 67 in eine separate Vorlage ausgelagert. Was nun?

Pirmin Bischof: Sagen wir es so: Wenn sich das Kalb ausnahmsweise selber auf die Schlachtbank legt, müssen wir es wohl schlachten. Im Ernst: Rentenalter 67 ist vorerst vom Tisch. Bei allen nachvollziehbaren Argumenten, die heute für eine Erhöhung des Rentenalters sprechen, wäre es fahrlässig, diese Frage jetzt in die Rentenreform einzubauen. Wir würden sie damit zum Abschuss freigeben. Die Zeit ist noch nicht reif. Die Schuldenbremse auszulagern, war deshalb ein kluger Entscheid des Nationalrats. Sie wird sicher nicht gleichzeitig mit dieser ­Rentenreform weiterberaten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Ständerat gar nicht darauf eintritt.

Ansonsten hat der Nationalrat Sie offenbar nicht überzeugt.

Nein, gar nicht. Diese Reform ist nun je einmal durch beide Räte gegangen. Im Normalfall ist in diesem Stadium klar, wohin die Reise geht. Aber der Nationalrat serviert uns jetzt eine unausgegorene Vorlage, bei der die Mehrheit in zentralen Fragen ­selber nicht weiss, was sie genau beschlossen hat. Solch unberechenbare Hüst-und-Hott-Taktik ist verzeihlich, solange es um Burkas oder Pitbulls geht. Aber hier sprechen wir von einer Reform, die ­alle in diesem Land heute oder später ganz direkt betrifft. Da erwarte ich mehr Ernsthaftigkeit.

Sprechen Sie das neue Modell von FDP und GLP für die 2. Säule an, das erst kurz vor der Debatte präsentiert worden ist?

Ja. Die Kommission des Nationalrats hat von Januar bis August 55 Stunden lang über die Vorlage diskutiert. Man hatte alle Zeit der Welt dafür, neue Konzepte zu entwerfen und prüfen zu lassen. Doch dann kommen diese zwei Parteien einen Tag vor der Debatte im Nationalrat und zaubern über Nacht ein völlig neues Modell aus dem Hut. Dabei geht es wohlgemerkt um die wichtigste Frage der Reform: Wie können wir die heutigen und die künftigen Renten sichern? Die Kommission konnte das neue Modell gar nicht diskutieren, die Verwaltung hatte kaum Zeit, es anzuschauen. Niemand im Nationalrat weiss genau, wie viel mehr ­Angestellte und Arbeitgeber in die Pensionskasse einzahlen müssten. So kann man nicht eine milliardenschwere Reform aufgleisen, die für Jahrzehnte wirken soll. Trotzdem fand dieser Hüftschuss im Nationalrat spontan eine Mehrheit. Zum Glück haben wir ein Zweikammersystem.

Werden Sie den FDP-GLP-Vorschlag unbesehen ablehnen?

Nein, das wäre nicht die Arbeitsweise des Ständerates. Wir werden nun die Arbeit des Nationalrats nach­holen und das Modell gemeinsam mit der Verwaltung auf Herz und Nieren prüfen. Bisher kann ich erst eine vorläufige Einschätzung abgeben. Der Vorschlag ist offenbar sehr teuer, jedenfalls deutlich teurer als die ständerätliche Variante, ohne den Menschen mehr zu bringen.

Der Hauptunterschied ist, dass der Ständerat auch die AHV er­höhen will, während der Nationalrat den Erhalt der Pensionskassenrenten voll in der 2. Säule bewerkstelligen will.

Genau. Das scheint zunächst auch logisch. Wir haben das auch versucht, aber keine Variante gefunden, die bezahlbar wäre. Um das Rentenniveau ohne Zuhilfenahme der AHV zu halten, müssten die Wirtschaft und die Angestellten derart hohe Lohnbei­träge einzahlen, dass wir von dieser Lösung abgesehen haben. Massiv mehr belastet würden gerade kleine und mittlere Unternehmen, Bauern sowie Personen mit tiefen Löhnen. Deshalb lehnt ja auch der Gewerbeverband die Idee ab. Ich zweifle deshalb stark daran, dass das FDP-GLP-Modell mehrheitsfähig ist.

Dann halten Sie am Ausbau der AHV – an der Erhöhung um 70 Franken für Neurentner – fest?

Ja. Zwar sind Anpassungen ­natürlich immer möglich. Die 70 Franken sind aber ein wichtiges Instrument dafür, Nachteile für die Einzelnen auszugleichen. Diese Kompensation über die AHV ist gerade auch für junge Angestellte viel günstiger.

Ist sie das? Wenn ein Junger mehr in die Pensionskasse einzahlt, zahlt er für sich selber ein. Ist es hingegen fair, jetzt die AHV auszubauen, wo immer weniger Erwerbstätige einen Rentner ­finanzieren müssen? Die Lasten für die Jungen steigen laufend.

Vorübergehend mag das stimmen. Aber der Effekt, dass jetzt die zahlreichen Babyboomer in Rente gehen, wird wieder nachlassen. Vor allem aber beteiligen sich an der AHV-Finanzierung über eine sanfte Erhöhung der Mehrwertsteuer ­alle Generationen. Das ist auch aus Sicht der Jungen fairer.

Es gibt aber auch bei Ihrem Vorschlag ein Problem: Er würde die Generation ab 50 Jahren doppelt ab­sichern. Sie erhielte in der ­2. Säule eine Rentengarantie und obendrauf noch 70 Franken mehr AHV. Ist das gerecht?

Ja. Die Aussage stimmt nur für die etwa 15 Prozent, die lediglich im Obligatorium versichert sind. Für die grosse Mehrheit der Arbeitnehmer aber, die auch überobligatorisch versichert sind, sinken die Umwandlungssätze und damit die künftigen Renten heute schon überdurchschnittlich. Die 70 Franken helfen in dieser wachsenden Lücke. Hier spielen auch taktische Fragen eine Rolle. Für die SP sind die 70 Franken entscheidend. Ohne diesen Ausgleich wird sie die Reform wohl bekämpfen. Ob das mit Blick auf die Volksabstimmung gut ist, wage ich zu bezweifeln.

Die 70 Franken würden nur Neurentner erhalten, heutige Rentner nicht. Ist das gerecht?

Ja. Heutige Rentner sind ja nicht von der Reduktion des Mindestumwandlungssatzes betroffen. Ihre Renten sind, völlig zu Recht, garantiert. Also gibt es bei ihnen auch nichts zu kompensieren. Natürlich wäre es schön, allen mehr zu geben. Genau das hat das Volk aber letztes Wochenende in der AHV-plus-Abstimmung wuchtig verworfen, da es die AHV gefährden würde. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)