Höhere Billettpreise gegen den Bahnwahn

Die Lobby der Bahnfahrer machte dem Bundesrat gestern einen Vorwurf, über den er sich – in Zeiten echter und angeblicher Verfassungs­brüche – vielleicht sogar freuen wird: Der Bundesrat setze die neue Bahnfinanzierung, die das Volk 2014 angenommen hat, zu konsequent um, finden die Eisenbahnfreunde. Will heissen: Die Preise für Tickets und Abos steigen tatsächlich spürbar an, genau so, wie das seinerzeit angekündigt worden ist. Diese Entwicklung hat bereits früher begonnen, auf den Fahrplanwechsel vom 11. Dezember wird sie fortgesetzt.

Der Ärger der Bahnkunden ist absolut verständlich. Erstens zahlt niemand ­gerne mehr für einen Service, der zweitens nicht wirklich besser wird, sondern zum Teil sogar schlechter, insbesondere in den dichtestressgeplagten Pendler­zügen der Hauptverkehrszeiten. Drittens ist die Preiserhöhung umso nerviger, als man als Kunde gar keine Ausweichmöglichkeit hat und den Monopolisten auf Schienen mehr oder weniger ausgeliefert ist. Ausser natürlich man steigt aufs Auto um. Genau hier liegt der Hund begraben: Die Bahnchefs und ihre Verbündeten warnen, die Schmerzgrenze sei erreicht. Die Bahnpreise dürften nicht noch weiter zulegen, sonst, so wird orakelt, würden immer mehr vom Zug aufs Auto wechseln. Grundsätzlich ist diese Sorge berechtigt, vor ­allem weil der Benzinpreis immer noch ungesund tief ist.

Trotzdem gibt es keine vernünftige ­Alternative zu den steigenden Billettpreisen. Das Gegenmodell besteht darin, noch mehr Subventionsmillionen in den Bahnverkehr zu pumpen mit dem Ziel, die Passagiere zu verschonen. Schon heute tragen laut Bundesamt für Statistik die Steuerzahler etwa 55 Prozent der gesamten Kosten des Personenverkehrs auf der Schiene. Tag für Tag profitieren die Bahnfahrer von 12 Millionen Steuerfranken.

Der tiefe Kostendeckungsgrad hat dazu geführt, dass sowohl die Passagiere als auch die Politik das Bewusstsein für die horrenden Kosten des Schienenverkehrs verloren haben. Die Dumpingpreise haben wohl den enormen Bahnausbau der jüngeren Zeit erst ermöglicht.Wenn sich nun die Bahnpreise der Realität annähern, ist das für den Einzelnen unerfreulich, insgesamt aber positiv. Vielleicht ermöglicht dies sogar eine rationale Diskussion über die Frage, ob Bahn und Bus hierzulande klug eingesetzt sind. ­Wäre es am Ende vielleicht auch ökologisch gescheiter, auf Nebenstrecken vermehrt von der Bahn auf den Bus umzustellen? Diese Frage ist heute faktisch ein Tabu, gegen das wohl nur ein stärkeres Kostenbewusstsein hilft.

Wenn es den Bahnfreunden ernst ist mit ihrer Sorge, sollten sie am 12. Februar 2017 für den neuen Strassenfonds NAF stimmen. Er sorgt dafür, dass auch die Strasse teurer wird. Kurzfristig zahlen Autofahrer pro Liter Benzin 4 Rappen mehr Steuern; mittelfristig kann der Bund die Mineralölsteuer regelmässig an die Teuerung anpassen, was ein enormer Fortschritt ist. Trotzdem lehnt die Linke den NAF ab, weil ihr die Steuererhöhung zu mickrig ausfällt. Damit hat sie zwar recht. Doch mit dieser Kompromisslosigkeit tut sie der Bahn keinen Gefallen.