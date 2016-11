«Hallo, dürfen wir Sie auffordern, die SP zu wählen?»

«Nicht schon wieder», sagte sich Regula Tschanz, als sie vor den Stadtberner Wahlen, die am Sonntag stattfinden, per Telefon freundlich aufgefordert wurde, doch bitte Kandidaten und Kandidatinnen der SP zu wählen. Tschanz ist aber eine Grüne. Nicht irgendeine, sondern die Generalsekretärin der Grünen Partei Schweiz. Schon vor den Nationalratswahlen 2015 habe sie einen Werbeanruf der SP erhalten, erzählt sie. Sie habe dann gebeten, sie von der Anrufliste zu streichen. Leider erfolglos.

Ungebührliche Aufforderung

Die Grünen sind bei Wahlen meist mit der SP verbündet, ist es da nicht üblich, dass die Roten um die Stimmen der Grünen buhlen? Sie habe nichts gegen neue Methoden der Wählermobilisierung, sagt Tschanz. Ihr sei aber am Telefon explizit empfohlen worden, aus dem rot-grünen Bündnis nur SP-Kandidaten, ja gar Kandidaten der bürgerlichen Opposition zu wählen. Das gehe zu weit. Tschanz ist in Bern mit ihrem ­Ärger nicht allein. Auch Grün­liberale und FDP-Leute wunderten sich über SP-Anrufe.

Die Aufforderung, den politischen Gegner zu wählen, sei ein Missgeschick gewesen, erklärt Michael Sorg, Mediensprecher der SP Schweiz. Und wer nicht mehr angerufen werden wolle, werde normalerweise auch nicht mehr angerufen. Am Telefon sässen halt keine Profis, sondern Freiwillige, entschuldigt Sorg vereinzelte Pannen.

«Wir kaufen nie Adressen ein. Und wir kontaktieren nur Leute, die der SP nahestehen.»



Michael Sorg, SP-Sprecher

Bleibt die Frage, die sich wohl viele Angerufene stellen: Wie kommt die SP überhaupt zu meiner Telefonnummer?

Was in der Stadt Bern jüngst für Unmut gesorgt hat, ist für die SP seit den nationalen Wahlen 2015 das Wahlkampfmittel der Zukunft. Erfolgreich angewandt hat sie es laut Michael Sorg seither auch bei Gemeindewahlen in Langenthal, Chur, Biel oder Luzern. Eine spürbare Wirkung hatte die Telefonkampagne der SP jüngst bei den Kantonswahlen vom 23. Oktober im Aargau und in Basel-Stadt.

Laut Nationalrat Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Aargau, riefen dreihundert Freiwillige rund siebentausend Personen in allen Aargauer Bezirken tele­fonisch zur Wahl auf. Sogar in den konservativen Landbezirken konnte die SP neue Wähler mobilisieren. Im Kantonsparlament eroberte sie fünf zusätzliche Sitze.

«Leute fühlen sich belästigt»

Wenn der Telefonwahlkampf so wirkungsvoll ist, warum praktiziert ihn dann von den Schweizer Parteien nur die SP? «Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Telefonmethoden auf nationaler wie auch kantonaler Ebene getestet, dabei aber den Eindruck erhalten, dass diese nicht sehr effizient waren», sagt Gabriel Lüchinger, der Generalsekretär der SVP Schweiz. Seiner Partei sei es wichtiger, dass ihre Kandidaten und Kandidatinnen rausgingen und auf der Strasse direkt den Leuten begegneten, sagt Lüchinger. Überhaupt habe man die Erfahrung gemacht, dass sich die Mehrheit der Leute von Telefonanrufen eher belästigt fühlten.

Wahlaufrufe per Telefon erinnern uns an unerbetene Werbeanrufe. Und die sind laut Politikberater Mark Balsiger «in unserem Kulturkreis eher verpönt». Er hält das Telefonmarketing zwar für ein effektives Wahlkampfmittel, in der Schweiz habe es sich aber noch nicht durch­gesetzt. «Das bedeutet Knochenarbeit. Heute hat niemand mehr Zeit und ist erreichbar», sagt Balsiger. Der Erfolg des Telefon­marketings hänge ab vom persönlichen Gespräch und von der Qualität des Adressmaterials.

Wo kommen die Adressen überhaupt her, Herr Sorg? «Unsere Mitglieder rufen ihre Freunde und Bekannten an, ausserdem Sympathisanten, Spenderinnen und andere Leute, die der SP nahestehen, wir kaufen aber nie Adresssätze», betont der SP-Sprecher. Man telefoniere auch nicht ziellos Leute ab, sondern kontaktiere nur Leute, die die Werte der SP teilten.

Cédric Wermuth erklärt, wie die SP im Aargau vorgegangen sei: Drei Teilzeit-Campaigner hätten alle Kandidierenden der SP sowie Parteimitglieder angesprochen und «deren Netzwerke aktiviert». Was bedeutet das konkret? In die Datenbank seien ­Adressen aus dem Freundeskreis von SP-Kandierenden und von Leuten gekommen, die einmal eine SP-Initiative, eine Petition oder sonst ein Begehren unterschrieben hätten, sagt Wermuth.

Darf die SP Daten speichern?

Darf denn die SP aus der Unterschrift für eine Petition ein Interesse an telefonischer Wahl­werbung ableiten? Und Freunde von Freunden ihrer Kandidierenden anrufen? Problematisch sei, wenn Daten in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet würden, ohne dass man noch einmal die Einwilligung eingeholt habe, sagt Francis Meier, der Sprecher des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. So sei es etwa unzulässig, wenn eine Kundenkartei für einen politischen Versand verwendet werde.

Wer Initiativen oder Referenden unterschreibe, müsse nicht damit rechnen, für politische Werbeaktionen kontaktiert zu werden. Zulässig sei das nur, wenn eine Person ausdrücklich ihre Einwilligung dazu gegeben habe, sagt Meier. Anders als im Internet, wo man mit einem Häkchen der Zusendung von News­lettern zustimmen kann, gibt es aber auf traditionellen Unterschriftenbogen meist keine solche Ausstiegsklausel. Man kann sich also erst wehren, wenn man den Wahlanruf schon angenommen hat.

«Wir machen die Erfahrung, dass sich die Leute von Telefonanrufen eher belästigt fühlten.»



Gabriel Lüchinger, SVP

Die SP Aargau sammle nie Da­ten ohne eine solche Ausstiegs­option, wehrt sich Cédric Wermuth. Sogar auf den Initiativ- und Petitionsbögen sei ein Kästchen aufgedruckt, in dem man ­aktiv ankreuzen könne, ob Daten weiterverwendet werden dürften. Dieses Kreuzchen genügt allerdings gemäss dem diesjährigen Bericht des Datenschutz­beauftragten nicht. «Diese Art der Zustimmung entspricht nicht den Anforderungen des Datenschutzgesetzes», steht dort.

Der Anteil der Leute, die sich über die Anrufe der geschulten Freiwilligen ärgern, sei sehr klein, beruhigt Michael Sorg. Überdies habe die SP ihre Datensammlung beim Datenschutz­beauftragten angemeldet. Laut Sprecher Francis Meier verpflichtet das die SP nicht nur, die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Es bedeutet auch, dass die SP Daten nur mit dem Ein­verständnis der betroffenen Personen bearbeiten dürfe. Diese können ihre Einwilligung ausserdem nachträglich widerrufen und die Löschung aus der Datenbank verlangen. Betroffene können also der SP ab und zu wieder auf die Finger schauen.

100 000 Kontakte

Zwar habe man in der Schweiz schon in den 1980er-Jahren Wähler telefonisch angerufen. Die SP habe sich aber für die aktuelle Kampagne durch den direkten Bürgerkontakt der Parteien im angelsächsischen Raum inspirieren lassen, sagt Michael Sorg. Bei den US-Präsidentschaftswahlen wird in der Schlussphase seit ­Jahren in grossem Stil Telefon­marketing betrieben. Hillary Clintons Demokratische Partei entwickelte eigens eine Mobilisierungs-App. Wer sie herunterlud, schloss seine Kontaktdaten mit dem demokratischen Datenreich kurz, in dem Millionen von Wählern registriert sind.

«Eine Person muss zur Weiterverwendung ihre Daten ausdrücklich die Einwilligung geben.»



Francis Meier, Datenschutz

Bei der SP Schweiz bäckt man kleinere Brötchen. Vor zwei Jahren hat sie in ihrem General­sekretariat die Abteilung «Be­wegung» geschaffen, welche die technische Infrastruktur inklusive Datenbank aufgebaut hat und die laufenden Kampagnen betreut. 100 000 Personen erhielten vor den Nationalratswahlen 2015 im ganzen Land einen Anruf von der SP. Die Telefonkampagne habe eine innere wie auch eine äussere Wirkung, sagt Michael Sorg. Die innere: Passivmitglieder der Partei werden aktiviert und zur Mitarbeit aufgefordert. Ausserhalb der Partei mobilisiere man neue Wähler, die das SP-Weltbild teilten: Junge, Eingebürgerte, bisher Wahlabstinente.

Potenzial besser ausgeschöpft

Der Erfolg ist messbar: Gemäss der Selects-Wahlstudie der Uni Lausanne schöpft bei nationalen Wahlen nur die SVP ihr Wählerpotenzial von rund einem Drittel der Stimmenden richtig aus. 2011 und 2015 wählten von diesen nämlich hohe 81 Prozent dann wirklich die SVP. Die SP könnte wie die SVP auch rund 30 Prozent der Wähler erreichen, 2011 wählten aber von diesen nur 54 Prozent die SP. 2015 waren es, Telefon sei Dank, schon 59 Prozent.

Warum nutzen nicht auch die Grünen das Wundermittel der Telefonkampagne? «Weil wir auf persönliche Begegnungen setzen und es uns nicht leisten können», sagt Regula Tschanz. Vom 1,5-Millionen-Budget der SP im nationalen Wahlkampf 2015 floss laut Michael Sorg die Hälfte in die Telefonkampagne. Allerdings seien das auch einmalige Aufbaukosten gewesen.

Der kleineren Grünen Partei aber standen 2015 für den ganzen nationalen Wahlkampf bloss 200 000 Franken zur Verfügung, bei regionalen Wahlkämpfen sind es kleine fünfstellige Be­träge. Die SP Aargau aber gab allein für die Telefonaktion 70 000 Franken aus – ein Drittel ihres Wahlbudgets.

Ein Trost bleibt für Regula Tschanz und ihre Partei: Datenmacht ist keine Erfolgsgarantie. Sonst hätte die Mobilisierungsmaschinerie der Demokraten Donald Trump ausgebremst.

(Berner Zeitung)