Die grosse Rentenreform ist besser unterwegs, als es scheint

Es ist die politische Knacknuss par excellence: die Reform der Altersvorsorge in einem Land, dessen Bevölkerung rasch altert und an der Urne das letzte Wort hat. Schon nur deshalb tut sich das Parlament mit der Renten­reform offenkundig schwer. Im Herbst 2015 machte der Ständerat den ersten Zug. Diese Woche zog der Nationalrat in eine andere Richtung. Ist nun alles verbockt?

Nein. Es sieht gar nicht schlecht aus. Die zwei Kammern sind sich in wichtigen Punkten einig. So steht fest, dass die Probleme der AHV primär über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer gelöst werden. Die Wahl der Geldquelle hat den Vorteil, dass sich alle Generationen beteiligen. Weiter ist klar, dass das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre steigen soll.

Und auch wenn das rechts nicht alle ­offen sagen: Man ist sich auch einig, dass Rentenalter 67 kein Bestandteil dieser Reform sein wird. FDP und SVP haben ­ihre Schuldenbremse, die bei einer Not­lage der AHV das Rentenalter auf 67 erhöhen würde, freiwillig aus der Reform ausgesondert.

Damit gaben sie das Konzept zum Abschuss frei, da sie selber nicht an dessen Mehrheitsfähigkeit glauben. Taktisch ist das nachvollziehbar, sachlich aber ist der Entscheid bedauerlich. Aus Angst vor den Generationen, die heute das Sagen haben, vertagt man unausweichliche Reformen auf später, zulasten unserer Kinder und Enkel. An der Urne entscheidet nicht Gerechtigkeit, sondern Mehrheitsfähigkeit.

Einigkeit herrscht auch beim Ziel der Reform: Sie soll die AHV und den obligatorischen Teil der 2.?Säule (Pensionskassen) stabilisieren, ohne dass das Rentenniveau sinkt. Hier machte die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat diese Woche einen grossen Schritt. SVP und FDP verpflichteten sich, in der 2.?Säule Einbussen zu verhindern. Das war nicht immer so klar. Dass die Linke trotzdem immer noch «Renten­abbau» ruft, ist verlogen.

Somit gibt es nur noch einen wesentlichen Streitpunkt – wenn auch einen sehr komplexen: Soll man die Einbussen, die in der 2.?Säule wegen der tiefen Zinsen entstehen, vollständig innerhalb dieser Säule kompensieren?

Oder ist es klüger, einen Teil aufzufangen, indem man Neurentnern monatlich 70 Franken mehr AHV zahlt? So plant es der Ständerat. Der ­Nationalrat hingegen will unbedingt eine Lösung ohne AHV-Ausbau und ist bereit, dafür das Obligatorium in der 2.?Säule stark auszuweiten.

Hinter dem vermeintlich technischen Streit tobt der welt­anschauliche Grabenkampf zwischen ­Solidarität und Eigenverantwortung – zwischen der Umverteilungsmaschine AHV und dem individuellen Sparen in der 2.?Säule.

Momentan ist der Ständerat im Vorteil, da der Nationalrat für seinen Weg noch kein taugliches Modell vorweisen kann. Mangels Alternativen hiess er einfach das unausgegorene Kompensationsmodell gut, das die FDP am Tag vor der Debatte enthüllt hatte.

Natürlich ist diese Hau­ruckübung hochgradig störend. Trotzdem ist es richtig, dass das Parlament weiterhin Wege sucht, den AHV-Ausbau zu vermeiden. Denn dieser Ausbau – so bescheiden er wirken mag – belastet wieder einseitig die Jüngeren. Und er ist nicht so billig, wie viele meinen.

Dank Frauen­rentenalter 65 spart die AHV 1,2 Milliarden Franken im Jahr. Die Kosten des Ausbaus à la Ständerat hingegen würden zügig steigen und 2035 rund 2 Milliarden Franken betragen. Das ist weder nach­haltig noch generationengerecht.