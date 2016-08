Bahnen liefern sich ein Wettrennen um das E-Ticket der Zukunft

Wer in einen Zug, ein Tram oder einen Bus einsteigt, soll künftig einfach losfahren können, ohne zuerst ein Ticket zu kaufen. Ein elektronisches System wird die Fahrten automatisch erfassen und dann dem Kunden eine Rechnung zum günstigsten Tarif verschicken. Bis 2025 wolle man dies erreichen, sagt SBB-Personenverkehrschefin Jeannine Pilloud. Sie beruhigte an der gestrigen Medienkonferenz aber alle, die weiterhin auf herkömmliche Weise – etwa übers Internet oder am Automaten – ein Billett lösen wollen: Das solle auch in Zukunft möglich bleiben. Denn aus Datenschutzgründen darf niemand gezwungen werden, sich elektronisch erfassen zu lassen.

Noch knapp zehn Jahre hat die Branche also Zeit. Doch sie tut sich schwer damit, ein gemein­sames elektronisches Ticketing-System zu entwickeln. Zwar preist der Verband öffent­licher Verkehr (VÖV) den Swiss Pass als ersten Schritt dahin an. Dessen Funktionen sind allerdings bislang bescheiden. Kleinere ÖV-Unternehmen preschen nun mit eigenen Lösungen vor. Zwei ­Favoriten kristallisieren sich ­heraus: die App der BLS und diejenige der Postauto AG.

Überall ein Haken

Diesen Herbst wollen BLS, Postauto und SBB ein Pilotprojekt starten, das auf den beiden Apps basiert. «Das Ziel ist es, einen Schweizer ÖV-Standard zu schaffen», sagt BLS-Sprecher Hugo Wyler. Bei der Weiterentwicklung gibt es allerdings noch einige Knacknüsse zu lösen. Die Lezzgo-App der BLS, die im Berner Libero-Tarifverbund funktioniert, basiert auf dem Prinzip check in, check out. Der Benutzer macht eine Wischbewegung auf seinem Smartphone, wenn er einsteigt, und mit einem Wisch zeigt er an, dass er jetzt die Fahrt beendet. An Haltestellen, an denen der Kunde seine Reise häufig abschliesst, erinnert ihn die App ans Auschecken. Aber was, wenn jemand dies an einer Haltestelle, die er normalerweise nicht nutzt, vergisst?

Eine mögliche Antwort darauf hat die Postauto AG mit ihrer Cibo-App, die sie bis Ende Juli in Sitten testete. Auch hier checkt der Passagier übers Smartphone ein. Beim Aussteigen jedoch stellt das System automatisch fest, dass das Smartphone nicht mehr im Wi-Fi-Netz des Postautos ist und meldet den Fahrgast ab. Der Name Cibo bezieht sich auf dieses Prinzip: check in, be out. Es hat allerdings ebenfalls einen Haken. Damit das System schweizweit funktionieren würde, müsste jeder Zug, jedes Tram und jeder Bus über Wi-Fi verfügen – und ­jeder Nutzer müsste sich ein­loggen.

Branche will eigenes System

Diese Schwierigkeiten gäbe es nicht beim Prinzip be in, be out (Bibo). Dabei registrieren Sensoren in den Türen oder in Türnähe automatisch, wenn jemand ein- oder aussteigt. Die Schweizerische Südostbahn (SOB) ist dabei, ein solches System aufzubauen. «Bis Ende Jahr werden wir unsere Fahrzeuge entsprechend aufrüsten», sagt Sprecherin Ursel Kälin. Im ersten Quartal 2017 soll der Pilotbetrieb starten.

Die SBB haben in der Vergangenheit mehrmals betont, ihr Ziel sei ein solches Bibo-System. Am Freitag aber erklärte Jeannine Pilloud, das sei vom Tisch: «Wir wollen keine Hardware dezentral installieren, weil dies zu teuer würde.» Lieber setze man auf die eingebauten Ortungsdienste von Smartphones – wie bei den Apps von BLS und Postauto.

Die Skepsis gegenüber dem Projekt der Südostbahn hat aber noch andere Gründe «Es ist schwierig, zu wissen, ob ein Kunde seine Reise beim Aussteigen tatsächlich beendet oder nur umsteigt», sagt Hugo Wyler von der BLS. Hinzu kommt ein finanzielles Argument: Die Südostbahn arbeitet bei ihrer Lösung mit Siemens zusammen. Der deutsche Technologiekonzern will natürlich mitverdienen. «Damit das Geld im öffentlichen Verkehr bleibt, braucht es ein Produkt aus der Branche», sagt Wyler.

Angst vor lachendem Dritten

Aus demselben Grund ist die Branche kritisch gegenüber der App Fairtiq. Das Berner Start-up Fairtiq hat ein Check-in-check out-System entwickelt, das dem der BLS gleicht. Die App funktioniert seit diesem Frühling in den Tarifverbünden Passepartout (Region Luzern), Frimobil (Region Freiburg), Engadin Mobil sowie im Berner Libero-Verbund. Im Raum Bern-Biel-Solothurn ist es damit eine direkte Konkurrenz zur Lezzgo-App der BLS. «Im Moment befinden wir uns eben in der Wettbewerbsphase», meint Wyler. «Am Ende entscheidet der Kunde, welche App sich durchsetzen wird.»

«Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, dass ein Konkurrent von ausserhalb den Billettverkauf an sich reisst.»SBB-Personenverkehrschefin Jeannine Pilloud

Die Branche des öffentlichen Verkehrs hofft, dass es eine Anwendung sein wird, die sie entwickelt hat. Doch die Kunden sind ungeduldig, und die Zeit drängt. «Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, dass ein Konkurrent von ausserhalb den Billettverkauf an sich reisst», sagt Jeannine Pilloud. So wie Uber das Taxiwesen und Airbnb die Hotellerie aufmischt, könnte ein solches Unternehmen in Zukunft einen grossen Teil des Billett­wesens kontrollieren. Dann würden SBB und Co. alt aussehen. (Berner Zeitung)