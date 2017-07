Die Schatzkisten der Sicherheitskontrolle

Das Mobiltelefon aus der linken Tasche kramen, Gürtel ausschlaufen, das Kleingeld und das Taschentuch aus der rechten Tasche hervorholen. Dieses Ritual wiederholt sich so oder ähnlich täglich Millionen Mal an den Flughäfen der Welt. Was sich auch regelmässig wiederholt: Der gestresste Passagier greift am Ende des Bandes zwar nach seinen grossen Dingen, vergisst aber die Münzen im Behälter.

Auch wenn es nur Geldstücke sind, über die Zeit kommen so beträchtliche Beträge zusammen. Gemäss einem Bericht der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde Transportation Security Administration (TSA) summierten sich die vergessenen Münzen letztes Jahr auf 867'812 Dollar. Wenn niemand das Geld abholt, fliesst der Betrag an die TSA und muss für Sicherheitsmassnahmen verwendet werden.

110'000 Euro alleine in Deutschland



Eine Statistik für Deutschland, Österreich und die Schweiz gibt es nicht. Eine simple Hochrechnung auf Basis der Passagierzahlen und der Erfahrungswerte aus den USA ergibt aber, dass auch an deutschen Flughäfen pro Jahr rund 110'000 Euro in Münzen liegen bleiben dürften, an österreichischen etwa 14'000 Euro und an schweizerischen rund 25'000 Euro. Das Geld fliesst aber anders als in den USA nicht an die Sicherheitsbehörden.

Die Flughäfen von Frankfurt, Wien und Zürich erklären unisono: Das Geld wird eingesammelt und ans Fundbüro übergeben. Kleinstbeträge werden mitunter auch in die Spendenkugel der Hilfswerke geworfen. (se/Aerotelegraph.com)