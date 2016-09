Alle Wege führen auf den Pilatus

Zwei Seilbahnen, zwei Hotels, sieben Restaurants, eine Zahnradbahn, eine Sommerrodelbahn, ein Seilpark, täglich Hunderte von Besucherinnen und Besuchern – warum nur will ich eine Bergtour auf den Pilatus unternehmen, eine der Top-Tourismusdestinationen der Schweiz?

Ein Blick auf die Karte liefert die Antwort: Der Pilatus ist mit Wanderwegen übersät. Von allen Seiten gelangt man auf den Hausberg der Luzerner, über Grate, Pässe, Steilhänge, Kuppen und Alpweiden. Allen Aufstiegen gemeinsam ist, dass sie viel Höhe überwinden. Auf 2132 Meter bringt es die Pilatuskette, der Vierwaldstättersee an ihrem Fuss begnügt sich mit 400. Verständlich, lassen sich die Touristen mechanisch in die Höhe bringen.

Hat der Pilatus einen Hut . . .

Ich entscheide mich für eine Bergtour auf der Nordseite. Sie sei einsamer und wilder als die Südseite, habe ich gelesen. Im Eigenthal steige ich aus dem Postauto, blicke Richtung Pilatus – und schlucke dreimal leer. Die Bergkette ist eine einzige Felsbastion: zerklüftet, abweisend, finster und furchtbar hoch. Der Kontrast ist aber auch heftig. Eben zwängte sich der Bus durch Luzerns Morgenverkehr, nun steht dieser Monsterberg vor mir.

Zwei Hotels mit Restaurant und eine Alpwirtschaft zeugen davon, dass das idyllische Eigenthal ein beliebtes Naherholungsgebiet ist. Obwohl es hier oft regnet. Schuld ist der Pilatus. Er ist durch seine Alleinlage ein Wettermacher, an seinen Gipfeln stauen sich die Wolken, im Sommer entladen sich Gewitter. Nicht selten ziert ein Wolkenhut sein Haupt. Im Wetterbericht sprechen sie dann von harmlosen Quellwolken über den Bergen, die das Wanderglück kaum trüben.

Das mag stimmen. Von der Aussicht, für die der Pilatus berühmt ist, bleibt dann aber nicht viel übrig. Heute will er seinen Hut partout nicht ablegen, im Gegenteil. Je mehr ich mich auf dem knorrigen Waldweg der Alp Ober Lauelen nähere, desto eifriger baut der Berg an seinem Wolkenturm. Jetzt heisst es flexibel sein und vom reichen Wegangebot profitieren: Die Runde via Krienseregg nach Kriens entpuppt sich als abwechslungsreiche Alternative.

Den Grotzli sei Dank

Ein paar Tage später klappt’s. Zurück auf der Alp Ober Lauelen ist Aufstieg angesagt. Heitertannliweg heisst der Pfad, der sich durch die Felswand schlängelt, erbaut von der gemeinnützigen Vereinigung der «Grotzlianer». Grotzli sind kleine Tannen, und von denen gibt es hier viele. Sie krallen sich an Abhänge, gucken über Felsbänder und wachsen selbst da, wo man kein Leben erwartet. Hat man Glück, gesellen sich Steinböcke dazu. 120 Tiere leben am Pilatus.

Der Heitertannliweg ist ein Meisterstück. Er ist dem Berg regelrecht abgetrotzt, in engen Kehren, über steile Treppen und mithilfe von Ketten und Tritten geht es in die Höhe. Der Pfad ist tadellos gepflegt; dafür sorgen Freiwillige, die jedes Jahr im Juni an der Pilatus-Putzete alle Bergwege kontrollieren und instand stellen.

Noch bis ins 16. Jahrhundert war an eine Besteigung des Pilatus nicht zu denken. Luzerns Stadtrat untersagte dessen Betretung unter Androhung drakonischer Strafen. Der Sage nach ist im Pilatussee unweit des Heitertannliwegs Pontius Pilatus begraben. Man war überzeugt, dass jegliche Störung die ruhelose Seele des römischen Präfekten, der Jesus ans Kreuz gebracht hatte, in Aufruhr bringe und schwere Unwetter provoziere. Die Geschichte gehört der Vergangenheit an, seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Berg in Touristenhand.

Im Tragstuhl zum Kurhaus

Ein erstes Zeugnis leuchtet einem auf dem Klimsensattel entgegen: die Klimsenkapelle, ein Bijou an spektakulärer Lage über dem Vierwaldstättersee. Kaum zu glauben, dass auf dem schmalen Grat einst auch ein nobles Kurhaus stand. Ab 1860 empfing es seine Gäste, sie wurden in Tragstühlen und von Pferden hochgetragen. Mittlerweile ist auf dem Klimsensattel Ruhe eingekehrt, den Rundblick auf die Zentralschweiz und die Arme des Vierwaldstättersees teilt man mit wenigen Gleichgesinnten.

Die Post geht 200 Höhenmeter weiter oben ab, auf Pilatus Kulm, dem Esel und dem Tomlishorn. Von Kriens und Alpnachstad strömen Ausflügler auf den Berg, die einen mit der Seilbahn, die anderen mit der steilsten Zahnradbahn der Welt. Sie posieren, fotografieren, knipsen Selfies und lassen sich irgendwann auf einer der beiden Terrassen nieder, beim historischen Hotel Pilatus Kulm oder dem kreisrunden Bellevue.

Ich komme mir ein wenig deplatziert vor, verschwitzt, die Füsse in Bergwanderschuhen, die Stöcke unter dem Arm, und mache mich an den Abstieg nach Aemsigen, der Mittelstation der Zahnradbahn. Gesellschaft leisten die roten Züge, die im Schritttempo Menschen berghoch und bergab bringen. Eineinhalb Stunden und 700 Höhenmeter später bin ich selber Tourist, lasse mich auf die Sitzbank plumpsen und nach Alpnachstad chauffieren. Herrlich, ist der Pilatus so gut erschlossen. (Berner Zeitung)