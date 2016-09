Auf die harte Tour

Velofahren bei 45 Grad im Schatten, wo es Letzteren gar nicht erst gibt, mit stürmischem Wind bei Luftfeuchtigkeit null: Zugegeben, es gibt zum Radfahren angenehmere Gebiete als ausgerechnet das Owens Valley, das Death Valley und die Panamint Range. Aber wer das aussergewöhnliche Erlebnis sucht und in den endlosen Weiten beim stundenlangen Geradeausfahren auch mal den Weg zu sich selber finden will, hat an der Staatsgrenze zwischen Kalifornien und Nevada genügend grenzwertige Verhältnisse dafür.

Verbale Moralspritzen

Schon die dreitägige, 600 Kilometer lange Zufahrt von San Francisco über den eingangs des Yosemite-Nationalparks steil ansteigenden Tioga-Pass (3031 m) ist ein Abenteuer für sich. Ohne gutes Kartenmaterial lässt sich der schnellste Veloweg abseits der Interstate 580 Richtung ­Modesto und Oakdale nur schwer finden.

Auf den breiten, geschwungenen Asphaltschlaufen durch abgebrannte Pinienwälder und entlang der aalglatten Kalkwände des Tioga-Passes stösst der Radreisende auf bemerkenswert viel Rücksichtnahme der städtischen Ausflügler, die bekanntlich fast ausnahmslos mit ihrem vierrädrigen Untersatz unterwegs sind. Ob es wohl am Schweizer Kreuz auf dem Rücken des Trikots liegt, dass immer ­wieder überholende Fahrer ihre Autoscheiben runterlassen und einem mit einem lauten «Tough guy» oder «Almost done» aufmuntern?

Besser mit leichtem Gepäck

Weit mehr Einsamkeit geniesst der Pedalende nach dem Einbiegen ins Owens Valley, und auch der Zuspruch der vereinzelt aus sicherer Entfernung staunenden Wüstenkoyoten hält sich stark in Grenzen. Dafür ist spätestens nach Erreichen der kleinen Oase Panamint Springs eingangs des Death Valleys der heisse, trockene Wüstenwind ein treuer Begleiter, sodass acht Liter Flüssigkeit keine übertriebene Trinkmenge pro Tag darstellen, wenn man nicht dehydrieren will.

Dehydration da draussen im Nichts ist fast gleichbedeutend mit dem Todesurteil. Davon können die Parkranger und der auf Wüstentodesfälle in der heissesten Gegend der Welt spezialisierte Arzt Ben Jones aus Lone Pine ein Lied singen: «Hier erreicht das Thermometer im Sommer schnell mal gegen 55 Grad Celsius.» Dazu folgende Zahlen: Die höchste je gemessene Temperatur wurde am 10. Juli 1913 mit 56,7 Grad regis­triert, die höchste Temperatur bei Nacht am 12. Juli 2012 mit 41,7 Grad; die höchste erreichte Bodentemperatur waren 93 Grad.

Entsprechend kommt der Veloreisende rasch mal auf die Idee, seine Tagesetappen bereits vor Anbruch der Morgendämmerung in Angriff zu nehmen, um spätestens nach Mittag in einer der bis zu 100 Kilometer auseinanderliegenden Oasen kühlenden Unterschlupf zu finden. Entsprechende akribische Streckenplanung, eine gewisse Grundfitness und allerbeste Materialwahl sind Voraussetzung für ein Abenteuer dieser Art. Will man nicht mit einem riesigen Gepäckturm hinter dem Sattel in den endlos langen Steigungen zum Schritttempo übergehen, sondern mit nur zwei Kilo Gepäck in etwas flotterem Tempo vorwärtskommen, gilt das Motto «So wenig wie möglich, so viel wie nötig».

Wie ein Haarföhn

Nach dem Trip über die Herdplatte Kaliforniens fühlt sich die Ankunft in der Spielerstadt Las Vegas schon fast erfrischend an. Doch die anschliessende Fahrt über das Hochland Nevadas via Tonopah und Hawthorne nach Carson City mit den unendlichen Weiten über die schnurgerade Route 95 wird wiederum zu einer Art «Kochwäsche für die Seele», denn der trockene Wind ist immer noch da, bläst einem jetzt aber von vorne ins Gesicht, was ab und zu fast in einem Stillstandsversuch endet. Wie wohltuend ist da doch die abschliessende Abfahrt vom Lake Tahoe nach Sacramento und zur Golden Gate Bridge in San Francisco – womit sich nach 2300 Kilometern (in 13 Tagen) der Kreis der «etwas anderen» Velotour schliesst.

