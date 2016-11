«Wir profitieren gegenseitig»

Jakob Lehnherr, wie entwickeln sich die Mitgliederzahlen bei den Samaritern im Berner Oberland?

Jakob Lehnherr: Leider sind die Zahlen auch bei uns rückläufig. Vor allem fehlt uns der Nachwuchs, und die Vereine drohen zu überaltern. Wie viele Samaritervereine gibt es im Berner Oberland noch? 52. Aber zwei haben signalisiert, dass sie sich wohl in den nächsten ein bis zwei Jahren auflösen.

Während die Samaritervereine darben, erfreut sich das First-Responders-Konzept grosser Beliebtheit. Sind First Responders eine Konkurrenz?

Nein, im Gegenteil. Viele Sama­riter engagieren sich als First Responders, deren Anfänge übrigens auf die Idee zurückgehen, die Samariter als Ersthelfer verstärkt in die Rettungskonzepte einzubeziehen. Wir ergänzen uns gegenseitig: Der Verein First­responder.be kann von unserem Personalpool profitieren, und die Samariter können auf hervorragende Ausbildungsangebote zugreifen, die ihnen auch in ihren Einsätzen und im Postendienst zugutekommen.

Welches sind die grössten Herausforderungen für die Samariter in naher Zukunft?

Die Anforderungen an Personen mit leitender Funktion und Ausbildner werden komplexer, was manche von einem Engagement zurückschrecken lässt.

Welches sind die wichtigsten Tätigkeitsfelder für Samariter?

Das hängt extrem von der Standortgemeinde ab. In Interlaken leisten wir beispielsweise enorm viele Einsätze im Rahmen der zahlreichen Grossanlässe allein auf dem Flughafen.

Wer nutzt die Angebote der ­Samariter heute noch?

Neben Veranstaltern und Gemeinden greifen auch Rettungsdienste und die Feuerwehr auf das Know-how der Samariter zurück. Gefragt sind nach wie vor die Nothilfekurse, die nur wir anbieten. Im Oberland kommt zudem die Ausbildung des Pistenpersonals, das einen Samariterkurs absolviert haben muss. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)