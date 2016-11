14'800 Franken wäre der Ertragsüberschuss des Steuerhaushalts im Budget 2017 der Gemeinde Brenzikofen, wenn noch das alte Rechnungsmodell gelten würde. Weil dieses aber durch HRM2 abgelöst wurde, wird nichts mit dem schönen Gewinn im nächsten Jahr; er muss als zusätzliche Abschreibung verbucht werden, weil er nicht höher ausfällt als die geplanten Investitionen.

Insgesamt rechnet der Gemeinderat für 2017 mit Gesamtausgaben von knapp 1,7 Millionen Franken, wie Gemeinde­verwalterin Renate Schneider am Donnerstag in Vertretung von Finanzvorsteher Stefan Krähenbühl an der Gemeindeversammlung erläuterte.

Grosse Investitionsbrocken sind der Kauf der Strassenbeleuchtung für 100'000 Franken, der Bau eines neuen Spielplatzes mit öffentlicher Toilette oder die Sanierung des Kugelfangs, an dem sich die Gemeinde mit 40'000 Franken beteiligt. Zudem fallen Sanierungsarbeiten an der Kanalisation im Umfang von 80'000 Franken an.

Dank einem Ertragsüberschuss aus den Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall resultiert 2017 im Gesamthaushalt voraussichtlich ein Ertragsüberschuss von 15'400 Franken. Die Steueranlage bleibt bei 1,76 Einheiten und wurde von den 34 Stimmberechtigten mit dem Budget einstimmig genehmigt.

Dunkle Wolken am Horizont

Der Finanzplan rechnet für die nächsten Jahre zunächst mit ­weiteren soliden Ergebnissen, in denen mehr als 100'000 Franken aus Ertragsüberschüssen im Steuerhaushalt abgeschrieben werden können. Gegen Ende der Planungsperiode kommen aber Aufwandüberschüsse von rund 50'000 Franken pro Jahr auf die Gemeinde zu, was jedoch laut Schneider dank den Ergebnissen der Vorjahre verkraftbar sei.

Ungemach könnte dereinst auch der Schule drohen, wie Bildungsvorsteher Thomas Krähenbühl sagte: «Wenn nicht noch Familien mit Kindern zuziehen, könnte es per 2019/2020 eng ­werden, die geforderten Klassengrössen zu erreichen», sagte er und forderte die Anwesenden auf: «Werbt für unser Dorf!» (Berner Zeitung)