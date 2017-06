Wasser stand im Mittelpunkt

Gemeindeschreiber geht in Pension

«‹I lüten ihm de grad aa und rede mit ihm.› Das ist eines der wichtigsten Zitate, die wir von Jürg Hauert während seiner 43 jäh­rigen Wirkungszeit in Uttigen gehört haben», so Gemeindepräsident Andreas Epprecht am Mittwoch während der Verabschiedung des langjährigen Gemeindeschreibers und Bauverwalters. Briefe und E-Mails waren nie die bevorzugten Kommunikationsmittel von Jürg Hauert. Er suchte stets das direkte Gespräch, insbesondere dann, wenn mit einem Ge­meindeglied ein Problem zu bereinigen war.



Hauert kennt jeden Quadratzentimeter des gesamten Gemeindegebietes, alle Wasser- und Abwasserleitungen und fast jede Bürgerin und jeden Bürger und deren Sorgen, Nöte oder Freuden. Vierzig Gemeinderatsmitglieder und sieben Gemeindepräsidenten hat er während seines Wirkens in Uttigen näher kennen gelernt: «Er het immer gwüsst, wies louft und was geit», so Epprecht. Deshalb zeigte der Gemeindepräsident wohl auch den Artikel mit dem Titel «Das wandelnde Dorf­lexikon», der zu Hauerts 40-Jahr-Dienstjubiläum 2013 in dieser Zeitung erschien.



Während 1039 Gemeinderatssitzungen hat der Ge­meindeschreiber Hauert 8140 Seiten Protokolle geschrieben. In den vergangenen 43 Jahren war er als Bauver­walter zudem wesentlich am Wachstum von Uttigen beteiligt. 1973, als Hauert 21-jährig seine Tätigkeit aufnahm, zählte Uttigen 924 Einwohner, heute sind es 1942: «Es isch immer es schöns Schaffe gsy», so Jürg Hauert in seinem kurzen Statement. Er dankte allen Anwesenden für das gute Zusammenleben und das Wohlwollen ihm gegenüber.



Einen besonderen Dank richtete er an seine Frau Vreni und an seine Kinder: «Ohni öies Verständnis hätti mi nie so chönne engagiere.» Für die Region wird sich Hauert auch nach seiner Pensionierung weiter enga­gieren. Er bleibt weiterhin Sekretär im Gemeindeverband Wasserversorgung Blattenheid. Möglich, dass er auch bei dieser Aufgabe seine Grundhaltung beibehalten wird, die, laut Gemeindepräsident An­dreas Epprecht, bei Jürg Hauerts Handeln stets im Mittelpunkt stand: «Es juflet nüt.» dsu