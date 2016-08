Wanderin verunglückt in Stechelberg tödlich

Die Frau war am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr gemäss ersten Erkenntnissen in Begleitung eines Mannes auf einem Wanderweg im Gebiet Schwendiwald unterwegs gewesen, als sie aus ungeklärten Gründen stürzte und in der Folge rund 100 Meter einen steilen Abhang hinunterfiel.

Die Rettungskräfte konnten die verunglückte Wanderin mit Hilfe eines Helikopters der Air-Glaciers rasch lokalisieren. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen konnte die Frau jedoch nur noch tot geborgen werden. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Samstagmittag. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 63-jährige amerikanische Staatsangehörige.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (chh/pkb)